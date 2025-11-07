Sức mạnh của đoàn kết

Khởi công xây dựng nhà “Đại đoàn kết” cho hộ dân khó khăn trên địa bàn xã Phú Vinh

Xây nhà Đại đoàn kết, dựng niềm tin

Đến thăm các hộ gia đình khó khăn đã được hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết tại xã Phú Vinh, chúng tôi được bà con đón bằng những nụ cười niềm nở. Lúc đó trước bão và những trận mưa dự báo kéo dài, nên cũng như mọi hộ dân trên địa bàn, ông Nguyễn Công Tâm (thôn 6), bà Phan Thị Triển (thôn 2), bà Phan Thị Thắm (thôn 1), bà Nguyễn Thị Ni (thôn 4)… đang tạm gác lại công việc mưu sinh để chuẩn bị phòng, chống bão, lụt.

“Trước đây nhà cửa dột nát, xập xệ, ngày bình thường cũng đã cực khổ trăm bề, đến lúc mưa bão, chúng tôi càng lo lắng mất ăn, mất ngủ: Lo không đảm bảo về sức khỏe, tính mạng, lo hư hỏng tài sản ít ỏi của gia đình. Từ lúc được mặt trận các cấp hỗ trợ kinh phí, Mặt trận xã kết nối, vận động thêm các mạnh thường quân giúp xây dựng nhà chắc chắn, khang trang, chúng tôi yên tâm làm ăn sinh sống, vững tâm trước những mùa bão lũ”, ông Tâm, bà Triển và những người dân trên địa bàn được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà Đại đoàn kết bộc bạch.

5 năm qua, trên địa bàn xã Phú Vinh có trên 30 nhà Đại đoàn kết được xây dựng mới; gần 70 nhà được sửa chữa chắc chắn. Hơn 100 gia đình được tạo điều kiện an cư, yên tâm tập trung mưu sinh, nhưng niềm tin được xây dựng là không đong đếm, lan tỏa trong cộng đồng tinh thần vươn đến cuộc sống tốt đẹp hơn, góp sức cùng địa phương giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế.

Theo ông Bùi Hưng, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã Phú Vinh, kết quả đó có được từ sự nỗ lực của chính quyền địa phương và mặt trận các cấp. Trong đó, cán bộ công tác mặt trận có vai trò rất quan trọng. Bước chân của Chủ tịch Ủy ban MTTQVN của các xã cũ Vinh Thanh, Vinh An, Vinh Xuân, Phú Diên (nay đều thuộc xã Phú Vinh) và trưởng ban công tác mặt trận khu dân cư đã bền bỉ trên những “ngóc ngách” địa bàn, nắm chắc tình hình thực tế để kịp thời “tiếp sức” cho những hộ khó khăn, thuộc diện cần hỗ trợ nhất.

Bên cạnh xây dựng, sửa chữa nhà Đại đoàn kết, từ năm 2024 đến nay, Ủy ban MTTQVN xã Phú Vinh đã vận động, tiếp nhận gần 700 triệu đồng để hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn. “Chạy ngược chạy xuôi” bằng nhiều hình thức kết nối, vận động các mạnh thường quân, gom góp yêu thương cho những người yếu thế. Sau khi hỗ trợ xây dựng mới, sửa chữa nhà, các hộ còn được hỗ trợ mô hình sinh kế phù hợp với hoàn cảnh, điều kiện của từng hộ. Hộ già cả, neo đơn được tặng gà, vịt giống. Hộ có sức lao động được tặng heo, bò giống. Hộ làm nghề khai thác biển đầm phá được tặng ngư lưới cụ. Bà con có “cần câu” để mưu sinh, phát triển kinh tế bền vững”, ông Bùi Hưng cho hay.

Đồng lòng, chung sức

Trách nhiệm và tâm huyết của chính quyền địa phương, mặt trận và các tổ chức thành viên đã lan tỏa đến mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn xã Phú Vinh, do đó, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được hưởng ứng mạnh mẽ.

Cùng với người dân trên địa bàn, những người con Phú Vinh đang mưu sinh ở các tỉnh, thành khác, ở nước ngoài cũng đồng lòng, chung sức xây dựng quê hương ngày càng giảu đẹp, văn minh. 5 năm qua, hàng chục tuyến đường thôn được mở rộng, bê tông hóa, trị giá hàng tỷ đồng, do người dân đóng góp. Điển hình, tại thôn Mỹ Khánh, Phương Diên (Phú Diên cũ), có 2 tuyến đường thôn trị giá hơn 2 tỷ đồng được một gia đình mạnh thường quân đóng góp toàn bộ.

Ông Nguyễn Văn Tân, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phú Vinh đánh giá cao vai trò, vị trí của Ủy ban MTTQVN xã trong giai đoạn mới, đã cùng các tổ chức thành viên thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền. Người dân nghe theo vận động và đã phát huy vai trò chủ thể, tinh thần tự quản, sáng tạo; tham gia tích cực, hiến đất, hiến cây, chỉnh trang nhà cửa, tường rào, đóng góp nguồn lực xây dựng đường giao thông nông thôn, hệ thống điện chiếu sáng, các công trình công cộng, thực hiện các tiêu chí trường học, chợ, nhà sinh hoạt cộng đồng. Riêng từ năm 2024 đến nay, người dân trên địa bàn đã tự nguyện hiến gần 2 nghìn m2 đất, hơn 1 nghìn cây; đóng góp hơn 2 tỷ đồng để xây dựng, nâng cấp đường sá; ủng hộ gần 400 triệu đồng cho “Quỹ vì người nghèo”.