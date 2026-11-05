Việt Nam trúng cử hai vị trí quan trọng về sở hữu trí tuệ tại WIPO và APEC

Ông Trần Lê Hồng, Phó Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ.

Theo thông tin từ Ban Thư ký APEC và Ban thư ký WIPO, Việt Nam đã trúng cử 2 vị trí quan trọng, ngày 09/10/2026, ông Trần Lê Hồng, Phó Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ, được bầu giữ chức Chủ tịch Nhóm công tác về xây dựng pháp lý cho Hệ thống Madrid về đăng ký quốc tế nhãn hiệu (Madrid Working Group) nhiệm kỳ 2026-2027.

Ngày 02/11/2026, Ban Thư ký APEC thông báo ông Nguyễn Hoàng Giang, Phó Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ, trúng cử vị trí Phó Chủ tịch IPEG nhiệm kỳ 2027-2028.

Các đề cử được thực hiện với sự đồng ý của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Tăng cường vai trò tại các diễn đàn đa phương

Với vị trí Phó Chủ tịch IPEG, đại diện Việt Nam sẽ phối hợp với Chủ tịch điều hành hoạt động của Nhóm IPEG, theo dõi công việc giữa các kỳ họp và đại diện IPEG tại các cuộc họp liên quan khi được yêu cầu.

Vai trò này tạo điều kiện để Việt Nam tham gia trực tiếp hơn vào định hướng, điều phối chương trình nghị sự, thúc đẩy các ưu tiên về sở hữu trí tuệ. Đặc biệt, trong năm 2027, khi Việt Nam đăng cai APEC và dự kiến tổ chức các cuộc họp IPEG, vị trí Phó Chủ tịch sẽ góp phần tăng cường sự chủ động của Việt Nam trong điều phối hoạt động của Nhóm IPEG.

Trong khi đó, Chủ tịch Nhóm công tác Madrid của WIPO có nhiệm vụ điều hành các phiên họp, dẫn dắt thảo luận, chủ trì tham vấn giữa các phái đoàn và phối hợp với Ban Thư ký WIPO xây dựng chương trình nghị sự, tài liệu liên quan.

Đây là cơ hội để Việt Nam tham gia sâu hơn vào tiến trình hoàn thiện khuôn khổ pháp lý và hạ tầng công nghệ thông tin của Hệ thống Madrid, đồng thời thúc đẩy đối thoại về những vấn đề còn khác biệt như nguyên tắc phụ thuộc, cơ chế giải quyết tranh chấp thay thế, bổ sung ngôn ngữ mới và nghĩa vụ cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu quốc gia.

Việc đảm nhiệm hai vị trí điều hành cũng tạo điều kiện mở rộng hợp tác với WIPO, APEC và các nền kinh tế thành viên, thúc đẩy những sáng kiến chung, đồng thời nâng cao năng lực chuyên môn và kỹ năng điều phối hợp tác đa phương của đội ngũ cán bộ sở hữu trí tuệ Việt Nam.