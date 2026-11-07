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Thể thao trong nước

Bước tiến của bóng chày Việt Nam

ClockChủ Nhật, 08/11/2026 10:10
HNN - Từ những thất bại ở SEA Games 33 đến vị trí Á quân Dream Cup 2026, bóng chày Việt Nam đang cho thấy những chuyển biến đáng khích lệ, mở ra kỳ vọng về những bước phát triển mới của môn thể thao còn non trẻ.

Đòn bẩy cho bóng chày Việt NamViệt Nam cũng có… bóng chày

Đội tuyển bóng chày Việt Nam tại Dream Cup 2026. Ảnh: Liên đoàn Bóng chày và Bóng mềm Việt Nam

Bóng chày không phải môn thể thao phổ biến tại Việt Nam. Tuy nhiên, sau lần xuất hiện tại SEA Games 33 tại Lào, nhiều người hâm mộ đã biết đến môn thể thao này, từ đó quan tâm, theo dõi các trận đấu của đội tuyển bóng chày Việt Nam tại Dream Cup 2026 được tổ chức tại Lào. Tại giải đấu này, đội tuyển bóng chày Việt Nam đã mang đến cho người hâm mộ những tín hiệu tích cực, cho thấy nỗ lực bền bỉ đang dần được đền đáp.

Ba chiến thắng, một thất bại và vị trí Á quân là thành tích đáng khích lệ của đội tuyển Việt Nam. Đáng chú ý hơn cả là chiến thắng ngược dòng 7 - 6 trước chủ nhà Lào ở trận ra quân. Tại SEA Games 33, Việt Nam từng thua Lào với tỷ số đậm 0 - 16. Đây cũng là lần đầu tiên đội tuyển đánh bại được đối thủ này. Dù khoảng cách giữa hai nền bóng chày không vì một trận thắng mà thu hẹp, nhưng đây là trận đấu mà các tuyển thủ Việt Nam thể hiện sự kiên trì, bản lĩnh và khả năng tận dụng cơ hội.

Ở Dream Cup 2026, đội tuyển Việt Nam còn hai lần đánh bại Mông Cổ với các tỷ số 16 - 6 và 15 - 0. Chiến thắng 15 - 0 trước Mông Cổ cũng cho thấy khả năng kiểm soát thế trận và hiệu quả của các tay đập. Sau 5 lượt đánh, đội tuyển ghi 15 điểm, trong khi các tay ném không để đối phương ghi điểm nào. Trận đấu kết thúc sớm theo luật mercy rule (cho phép kết thúc trận đấu sớm hơn thời gian quy định khi một đội dẫn trước đối thủ với khoảng 15 điểm sau 5 hiệp). Đội tuyển chỉ chấp nhận vị trí Á quân giải đấu sau thất bại 2 - 16 trước Lào.

So với SEA Games 33, đội tuyển hiện thi đấu dưới sự dẫn dắt của tân huấn luyện viên trưởng Yu Jae-ho đã từng bước hoàn thiện lối chơi. Bên cạnh bộ khung từng tham dự SEA Games 33, HLV người Hàn Quốc cũng gọi bổ sung những nhân tố mới, bao gồm các vận động viên Việt kiều như tay ném Won Seongnam (CLB Devil Bats) và cầu thủ sân trong Hennessy Tran (CLB Ho Chi Minh City Thunder). Điều này giúp đội tuyển có thêm chiều sâu lực lượng, tăng sự cạnh tranh ở các vị trí và mở rộng phương án chiến thuật trong từng trận đấu. Sự kết hợp giữa những cầu thủ đã có kinh nghiệm thi đấu quốc tế và các nhân tố mới cũng tạo điều kiện để đội tuyển nâng cao chất lượng chuyên môn, hướng đến sự ổn định trong lối chơi.

Thành tích tại Dream Cup 2026 cũng góp phần đưa bóng chày Việt Nam lên vị trí thứ 71 thế giới, tăng 4 bậc so với bảng xếp hạng trước đó của Liên đoàn Bóng chày và Bóng mềm Thế giới (WBSC). Những điểm số tích lũy được từ giải đấu cũng tạo thêm cơ hội để đội tuyển bóng chày Việt Nam tiếp tục tham dự những sân chơi có chất lượng chuyên môn cao hơn.

Ngôi Á quân và sự cải thiện thứ hạng mới chỉ là những bước tiến ban đầu của một môn thể thao còn nhiều dư địa phát triển. Để những bước tiến ấy không chỉ dừng lại ở một giải đấu, bóng chày Việt Nam cần một nền tảng phát triển vững chắc. Đó là hệ thống giải trong nước được duy trì thường xuyên, môi trường tập luyện phù hợp, đội ngũ huấn luyện có chuyên môn và lực lượng vận động viên được phát hiện, đào tạo từ sớm. Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, cần có kế hoạch tập luyện dài hạn, có nhiều hơn những trận đấu cọ xát với các đối thủ phù hợp để từng bước nâng cao chất lượng chuyên môn. Khi có điều kiện tập luyện và thi đấu ổn định, đội tuyển mới có thể nâng cao chất lượng chuyên môn một cách bền vững.

Tháng 12 tới, đội tuyển dự kiến tiếp tục tham dự East Asia Baseball Cup 2026 tại Manila, Philippines. Sau những tín hiệu tích cực ở Dream Cup, giải đấu sẽ là dịp để thầy trò HLV Yu Jae-ho kiểm chứng sự tiến bộ và tích lũy thêm kinh nghiệm trước các đội bóng hàng đầu châu lục. Hành trình phía trước còn nhiều thử thách, nhưng những kết quả vừa qua tạo nền tảng cho bóng chày Việt Nam hướng đến những bước tiến vững chắc hơn.

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 Từ khóa: bước tiếnbóng chàyViệt Nam
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