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Thế giới

Việt Nam tiếp tục hợp tác với Liên hợp quốc và các đối tác nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động gìn giữ hòa bình

ClockThứ Bảy, 07/11/2026 09:24
Hoạt động gìn giữ hòa bình tiếp tục là công cụ quan trọng của Liên hợp quốc trong duy trì hòa bình, an ninh quốc tế, bảo vệ thường dân và hỗ trợ các tiến trình chính trị. Việt Nam sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Liên hợp quốc và các đối tác quốc tế nhằm nâng cao hiệu quả và tính bền vững của hoạt động gìn giữ hòa bình.

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Công sứ Nguyễn Hải Lưu phát biểu tại phiên thảo luận. (Ảnh: Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc cung cấp) 

Ngày 5/11 (giờ địa phương), tại Trụ sở Liên hợp quốc ở New York, Ủy ban 4 Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 tổ chức phiên thảo luận chung về rà soát toàn diện hoạt động gìn giữ hòa bình. Công sứ Nguyễn Hải Lưu, Phó Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc đã tham dự và phát biểu tại phiên thảo luận.

Công sứ Nguyễn Hải Lưu khẳng định, hoạt động gìn giữ hòa bình tiếp tục là công cụ quan trọng của Liên hợp quốc trong duy trì hòa bình, an ninh quốc tế, bảo vệ thường dân và hỗ trợ các tiến trình chính trị.

Theo đó, đại diện Việt Nam nhấn mạnh ba ưu tiên nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động gìn giữ hòa bình. Thứ nhất, giải pháp chính trị phải giữ vai trò trung tâm, các phái bộ cần có nhiệm vụ rõ ràng, khả thi, phù hợp với nguồn lực và tuân thủ các nguyên tắc cơ bản của Liên hợp quốc; quá trình chuyển tiếp, rút lực lượng cần căn cứ vào tình hình thực địa và được phối hợp chặt chẽ với quốc gia sở tại.

Thứ hai, cần ưu tiên bảo đảm an toàn, an ninh của lực lượng gìn giữ hòa bình, nâng cao năng lực ứng phó với các mối đe dọa mới, đồng thời bảo đảm các biện pháp tiết kiệm ngân sách không ảnh hưởng đến hiệu quả thực hiện nhiệm vụ.

Thứ ba, tăng cường hợp tác giữa Liên hợp quốc với các tổ chức khu vực, nâng cao năng lực của các nước đóng góp lực lượng và thúc đẩy sự tham gia đầy đủ, bình đẳng, thực chất của phụ nữ trong hoạt động gìn giữ hòa bình.

Đại diện Việt Nam hoan nghênh Báo cáo rà soát của Tổng Thư ký về tương lai các hoạt động hòa bình của Liên hợp quốc; nhấn mạnh các khuyến nghị cần được các quốc gia thành viên xem xét đầy đủ, trên tinh thần xây dựng và bao trùm, trong đó có vai trò của Ủy ban Đặc biệt về hoạt động gìn giữ hòa bình (C-34).

Khẳng định những đóng góp ngày càng tích cực của Việt Nam thông qua việc triển khai lực lượng quân sự, cảnh sát, quân y và công binh, trong đó có các nữ quân nhân gìn giữ hòa bình, Công sứ Nguyễn Hải Lưu nhấn mạnh Việt Nam sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Liên hợp quốc và các đối tác quốc tế nhằm nâng cao hiệu quả và tính bền vững của hoạt động gìn giữ hòa bình.

https://nhandan.vn/viet-nam-tiep-tuc-hop-tac-voi-lhq-va-cac-doi-tac-nham-nang-cao-hieu-qua-cua-hoat-dong-gin-giu-hoa-binh-post1000776.html?gidzl=IkIEVpb8DHL8-OT_Dr8q4qJxZdSi1ciONA3RSdzUQXTOzTfpBbeyJL-aZNKf33uONFME93H6duDTFKWu5m

Theo nhandan.vn
 Từ khóa: Việt Namtiếp tụchợp tácLHQ
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