Văn hóa AEON

AEON Huế là điểm đến mua sắm, vui chơi của nhiều gia đình

AEON là niềm tự hào của người Nhật. Tiếng Latin, AEON có nghĩa là vĩnh cửu. Bề dày ra đời và phát triển 2,5 thế kỷ của AEON củng cố quan điểm của thế giới về tinh thần tích cực, chịu khó và chí hướng phát triển mang tính vĩnh cửu của người Nhật. Takuya Okada, một trong những người đàn ông quyền lực sáng lập nên đã đúc kết tư duy kinh doanh thâm thúy ngắn gọn của đế chế AEON, rằng “Một người khôn ngoan là biết cách học những trải nghiệm của người khác” và “điều quan trọng hơn việc tạo ra cái mới là phải biết chấp nhận từ bỏ cái cũ”.

Dễ dàng nhận thấy khi so sánh AEON Huế với các AEON tại Nhật Bản, trong đó có Narita ở Tokyo là sự tương đồng về mô hình trung tâm thương mại hiện đại, dịch vụ giải trí và ăn uống. Còn khác biệt không chỉ về quy mô, mức độ đa dạng sản phẩm theo thị trường và có thể cả mức độ tích hợp các thương hiệu Nhật Bản đặc trưng ở Việt Nam mà còn những dấu ấn văn hóa của vùng đất.

Kết hợp hài hòa giữa nét truyền thống và phong cách sống hiện đại, AEON Huế không chỉ mang đến không gian mua sắm đa dạng mà còn là điểm đến với những trải nghiệm văn hóa ẩm thực đặc sắc, hòa quyện giữa Huế và Nhật Bản. Chỉ riêng tại khu vực siêu thị, khách hàng có thể trải nghiệm mua sắm hơn 12.000 sản phẩm. Còn khu vực quầy lưu niệm, giới thiệu hơn 170 sản phẩm đặc trưng của địa phương cùng đội ngũ nhân viên sẵn sàng hỗ trợ khách du lịch bằng tiếng Anh.

Cũng đã khá lâu rồi, AEON Huế đã là điểm đến của gia đình nhỏ của tôi, kéo các thành viên trong gia đình chúng tôi, và cả nhiều gia đình khác nữa, rời khỏi không gian khép kín để đến với những sinh hoạt và trải nghiệm mang tính cộng đồng. AEON Huế tạo bất ngờ với sự tiện nghi và hiện đại. Nó khiến người ta phải mê mẩn với không gian xanh và đặc biệt thích thú khi thỏa mãn tận hưởng nhiều tiện ích miễn phí. Với AEON Huế, không chỉ là chuyện mua sắm mà còn là những trải nghiệm giải trí và ẩm thực.

Tôi đã nghĩ, AEON tại Huế là kết quả của sự tìm gặp giữa 2 nền văn hóa vốn đã có quan hệ lâu đời. Người Nhật đưa AEON như một sứ giả tiên phong đến Huế để tìm sự mở rộng, phát triển và lan tỏa những giá trị kinh tế và văn hóa Nhật trong bối cảnh toàn cầu hóa ngày càng được mở rộng. Trong khi đó với Huế, không chỉ là mở rộng giao thương và phát triển kinh tế mà còn là sự giao lưu, bảo tồn và nâng tầm giá trị văn hóa vùng đất.