Ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số và làm sạch dữ liệu đất đai

UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp.

UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình phát biểu tại cuộc họp

Tại buổi làm việc, các thành viên Ban Chỉ đạo cùng đại diện các sở, ngành, địa phương đã báo cáo tình hình triển khai các nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số, cải cách hành chính, xây dựng CSDL dân cư và phát triển các nền tảng số dùng chung. Nhiều ý kiến tập trung làm rõ những vướng mắc trong quá trình thực hiện, đồng thời đề xuất các giải pháp tháo gỡ nhằm bảo đảm tiến độ và hiệu quả trong thời gian tới.

Ban Chỉ đạo đã phân tích, đánh giá một số chỉ số then chốt như: tỷ lệ các cuộc họp tổ chức trực tuyến hoặc kết hợp trực tuyến; mức độ số hóa dữ liệu nghiệp vụ; tỷ lệ cán bộ được cấp chữ ký số cá nhân; tỷ lệ kết nối và chia sẻ dữ liệu giữa các cấp, ngành. Những chỉ số này được xem là thước đo quan trọng phản ánh mức độ chuyển đổi số trong hoạt động quản lý, điều hành của chính quyền thành phố.

Liên quan đến Chiến dịch làm sạch CSDL đất đai, UBND thành phố Huế đã chỉ đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc và UBND các phường, xã phối hợp chặt chẽ với Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, đối soát, chuẩn hóa thông tin giữa dữ liệu đất đai và dữ liệu dân cư quốc gia. Việc làm sạch dữ liệu hướng đến mục tiêu đảm bảo tính thống nhất, chính xác và đồng bộ, phục vụ hiệu quả công tác quản lý đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân.

Hiện nay, CSDL đất đai của thành phố được quản lý trên Hệ thống VDBLIS, với hơn 1,12 triệu thửa đất, trong đó có khoảng 573 nghìn thửa đã hoàn thiện dữ liệu địa chính theo quy chuẩn, đạt tỷ lệ 51,4%. Chiến dịch làm sạch CSDL đất đai được triển khai trong 90 ngày (từ 1/9 đến 30/11/2025). UBND thành phố kêu gọi người dân, chủ sử dụng đất và chủ sở hữu nhà ở tích cực phối hợp cung cấp thông tin cho tổ công tác tại địa phương (qua scan hoặc sao chụp giấy chứng nhận và căn cước công dân), hoàn thành trước ngày 15/11/2025.

Song song đó, thành phố Huế đang tăng cường ứng dụng công nghệ số trong xử lý, phân tích dữ liệu đất đai, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân cập nhật, xác thực thông tin, tạo nền tảng cho việc xây dựng “bản đồ số đất đai” - một bước quan trọng trong quản lý đô thị thông minh.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình ghi nhận và biểu dương nỗ lực của các đơn vị trong việc triển khai nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo. Ông nhấn mạnh, chuyển đổi số, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực then chốt thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Huế.

Đối với Chiến dịch làm sạch CSDL đất đai, ông Nguyễn Thanh Bình yêu cầu các đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ và đúng tiến độ theo chỉ đạo của Trung ương và thành phố; tăng cường phối hợp giữa ngành Tài nguyên - Môi trường, Công an và chính quyền cơ sở trong chuẩn hóa dữ liệu đất đai, dân cư. Đồng thời, cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong kiểm tra, đối soát dữ liệu, phát huy tinh thần trách nhiệm của cán bộ phụ trách, bảo đảm dữ liệu “sạch, đúng, đủ, sống” phục vụ hiệu quả công tác quản lý và nhu cầu người dân.

Ông Nguyễn Thanh Bình cũng yêu cầu rà soát, đánh giá kết quả theo từng giai đoạn, hướng dẫn cụ thể các chỉ số hệ thống, phân định rõ nhiệm vụ giữa các cơ quan, đơn vị; bảo đảm hạ tầng kỹ thuật và phát huy vai trò của Tổ công nghệ số cộng đồng trong hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Thành phố sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đổi mới, chủ động, sáng tạo trong quản lý, điều hành; tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các lĩnh vực, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng chính quyền số, xã hội số và công dân số trên địa bàn thành phố Huế.