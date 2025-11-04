Đào tạo "Người quản lý năng lượng", hướng đến chuyển đổi xanh và bền vững

Nhiều nội dung về quản lý, vận hành thiết bị, sử dụng tiết kiệm năng lượng... được truyền đạt tại khóa đào tạo

Diễn ra từ ngày 18 đến 22/11, khóa học nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng về quản lý năng lượng, vận hành thiết bị, nhận diện và đánh giá hiệu quả sử dụng năng lượng trong doanh nghiệp.

Khóa học này không chỉ mang tính học thuật mà chú trọng thực hành. Trong đó, các giảng viên tham gia sẽ được thực hành đo kiểm, phân tích dữ liệu, xác định các cơ hội tiết kiệm năng lượng trên hệ thống như hệ thống lạnh, bơm - quạt, khí nén, nồi hơi, động cơ điện, chiếu sáng…

Chương trình đào tạo này được xây dựng theo khung chương trình của Bộ Công Thương, thể hiện sự gắn kết chặt chẽ giữa HueIC và cơ quan quản lý ngành năng lượng. Hiện, HueIC đã thành lập Trung tâm đào tạo về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả khu vực miền Trung, với mục tiêu phát triển việc đào tạo quản lý năng lượng, tư vấn năng lượng cho doanh nghiệp và trở thành cầu nối giữa Bộ Công Thương, các doanh nghiệp và cộng đồng.