  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Ba, 18/11/2025 15:34

Đào tạo "Người quản lý năng lượng", hướng đến chuyển đổi xanh và bền vững

HNN.VN - Ngày 18/11, Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế (HueIC) phối hợp với Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công, Bộ Công Thương tổ chức khai giảng khóa đào tạo "Người quản lý năng lượng" cho giảng viên các chuyên ngành kỹ thuật của trường.

Cần đảm bảo kỹ thuật khi xây dựng vật liệu không nungHướng đến giáo dục nghề nghiệp xanh và bền vữngHướng đến thành phố phát triển xanh và bền vững

 Nhiều nội dung về quản lý, vận hành thiết bị, sử dụng tiết kiệm năng lượng... được truyền đạt tại khóa đào tạo

Diễn ra từ ngày 18 đến 22/11, khóa học nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng về quản lý năng lượng, vận hành thiết bị, nhận diện và đánh giá hiệu quả sử dụng năng lượng trong doanh nghiệp.

Khóa học này không chỉ mang tính học thuật mà chú trọng thực hành. Trong đó, các giảng viên tham gia sẽ được thực hành đo kiểm, phân tích dữ liệu, xác định các cơ hội tiết kiệm năng lượng trên hệ thống như hệ thống lạnh, bơm - quạt, khí nén, nồi hơi, động cơ điện, chiếu sáng… 

Chương trình đào tạo này được xây dựng theo khung chương trình của Bộ Công Thương, thể hiện sự gắn kết chặt chẽ giữa HueIC và cơ quan quản lý ngành năng lượng. Hiện, HueIC đã thành lập Trung tâm đào tạo về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả khu vực miền Trung, với mục tiêu phát triển việc đào tạo quản lý năng lượng, tư vấn năng lượng cho doanh nghiệp và trở thành cầu nối giữa Bộ Công Thương, các doanh nghiệp và cộng đồng.

HOÀI NGỌC
 Từ khóa:
Quản lý năng lượngHueICđào tạoBộ Công ThươngChuyển đổi xanhkỹ thuật
ĐÁNH GIÁ
5
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Cần người thầy biết “đạo diễn” tri thức

Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) đang thâm nhập mạnh mẽ vào mọi lĩnh vực, giáo dục không thể đứng ngoài cuộc. Tuy nhiên, thay vì sợ hãi hay phụ thuộc, điều cần thiết là mỗi giáo viên phải hiểu đúng, dùng đúng để AI trở thành “trợ lý” chứ không phải “ông chủ”. Phóng viên Huế ngày nay Cuối tuần đã có cuộc trao đổi với CEO Innedu, chuyên gia giáo dục sáng tạo Microsoft Tô Thụy Diễm Quyên về những thách thức và hướng thích ứng của đội ngũ giáo viên trong thời đại AI.

Cần người thầy biết “đạo diễn” tri thức
Sửa chữa miễn phí thiết bị điện hư hỏng do ngập lụt

Tiếp nối hoạt động sửa chữa xe máy miễn phí, Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế tổ chức tiếp nhận sửa chữa thiết bị điện tử, điện tử, điện lạnh miễn phí bị hư hại cho người dân trên địa bàn thành phố Huế do ảnh hưởng trong đợt lũ những ngày qua.

Sửa chữa miễn phí thiết bị điện hư hỏng do ngập lụt
Quốc hội nghe tờ trình và thảo luận ở tổ 3 dự án luật về Giáo dục và đào tạo

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 22/10, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo trình về 3 dự án: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục; Luật Giáo dục đại học (sửa đổi); Luật Giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi). Chiều cùng ngày, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về các luật này.

Quốc hội nghe tờ trình và thảo luận ở tổ 3 dự án luật về Giáo dục và đào tạo
Đào tạo cầu thủ trẻ

Thành tích ổn định của các đội tuyển trẻ Việt Nam ở sân chơi châu lục cho thấy, công tác đào tạo trẻ trở thành nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của bóng đá nước nhà.

Đào tạo cầu thủ trẻ

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top