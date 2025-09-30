Thành phố Huế đạt Top 5 địa phương dẫn đầu Chỉ số Đổi mới sáng tạo cấp địa phương năm 2025

Quang cảnh tại điểm cầu trung tâm Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia 2025. Ảnh: VGP

Tham dự lễ hưởng ứng có Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về Phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành, địa phương; đại sứ, đại diện một số quốc gia, tổ chức quốc tế, doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học...

Năm 2024, Thủ tướng Chính phủ đã công bố ngày 1/10 hằng năm là Ngày hội ĐMST quốc gia. Với chủ đề "Đổi mới sáng tạo toàn dân - Động lực phát triển quốc gia" càng khẳng định quyết tâm của Đảng và Nhà nước trong việc thúc đẩy ĐMST trở thành trung tâm chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao năng suất, năng lực cạnh tranh, bảo đảm tăng trưởng bền vững. Đây cũng là dịp tôn vinh các ý tưởng sáng tạo, đột phá, đồng thời thúc đẩy hình thành và phát triển hệ sinh thái ĐMST toàn diện.



Tại lễ hưởng ứng Ngày hội ĐMST quốc gia 2025, Ban Tổ chức công bố Chỉ số Đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) 2025. Đặc biệt, vinh danh 5 địa phương: TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, TP. Hải Phòng, và TP. Huế vào Top 5 Chỉ số PII năm 2025. Riêng TP. Huế có điểm số đầu vào ĐMST đạt 51,5; điểm số đầu ra ĐMST đạt 47,23; điểm số PII 2025 đạt 49,37, xếp thứ 5 toàn quốc Chỉ số PII năm 2025.

Thành phố Huế được vinh danh đạt Top 5 địa phương dẫn đầu Chỉ số PII năm 2025

Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (viết tắt là PII - Provincial Innovation Index) được Bộ KH&CN phối hợp với Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới và các cơ quan liên quan chính thức triển khai trên phạm vi toàn quốc từ năm 2023. Bộ chỉ số PII cung cấp bức tranh thực tế, tổng thể về hiện trạng mô hình phát triển kinh tế, xã hội dựa trên KHCN và ĐMST, là tài liệu hữu ích, cung cấp các căn cứ khoa học và thực tiễn để các địa phương sử dụng trong xây dựng và thực thi các chính sách để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương dựa trên KH&CN và ĐMST.



Năm 2024, Bộ Chỉ số PII có 52 chỉ số, chia làm 7 trụ cột. 5 trụ cột đầu vào phản ánh những yếu tố tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội dựa trên KHCN và ĐMST; 2 trụ cột đầu ra phản ánh kết quả tác động của KHCN và ĐMST vào phát triển KT-XH. Năm 2024, chỉ số PII của tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế) xếp thứ 13/63 tỉnh, thành trên toàn quốc và xếp thứ 2/14 các tỉnh vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung.



Để đo lường hiệu quả ĐMST, ứng dụng KHCN, Huế ban hành kế hoạch cải thiện và nâng cao Bộ chỉ số ĐMST cấp địa phương (PII). Kế hoạch cải thiện, nâng cao Bộ chỉ số PII năm 2025 và những năm tiếp theo, thành phố đặt mục tiêu phấn đấu là địa phương thuộc nhóm 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu toàn quốc về Bộ chỉ số PII năm 2025.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện các Bộ, ngành nhấn nút phát động hưởng ứng Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia 2025

Với kết quả được vinh danh đạt Top 5 địa phương dẫn đầu Chỉ số PII năm 2025 tại Ngày hội ĐMST quốc gia năm 2025, TP. Huế không chỉ vượt mục tiêu, chỉ tiêu đề ra mà còn khẳng định nỗ lực của chính quyền, các cấp, các ngành, địa phương trong việc đề ra các giải pháp, hành động cụ thể, thiết thực thúc đẩy phát triển KH&CN, ĐMST và chuyển đổi số phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.



Theo báo cáo của Bộ KH&CN, năm 2025, hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST của Việt Nam tiếp tục ghi dấu ấn trên bản đồ toàn cầu. Việt Nam đứng thứ 55 trong Top 100 quốc gia có hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo phát triển; 3 trung tâm lớn là Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng đều góp mặt trong Top 1.000 thành phố ĐMST toàn cầu, trong đó Đà Nẵng tăng 130 bậc so với năm trước. Năm 2025, Việt Nam giữ vững vị trí 44/139 nền kinh tế về Chỉ số ĐMST toàn cầu (GII), xếp thứ 2 nhóm thu nhập trung bình thấp và thứ 3 ASEAN. Đáng chú ý, chỉ số đầu vào ĐMST tăng 3 bậc; đây cũng là năm thứ 2 liên tiếp, Việt Nam dẫn đầu thế giới về chỉ số "Xuất khẩu hàng hóa sáng tạo".