Hướng đến hình thành trung tâm kinh tế biển, đầm phá của miền Trung

UVTW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn khảo sát khu vực quy hoạch dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng ở phường Thuận An

Tạo không gian đô thị hướng biển

Theo Quyết định số 756/QĐ-UBND về điều chỉnh Quy hoạch TP. Huế thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, thành phố xác định rõ định hướng phát triển các hành lang kinh tế Bắc - Nam, Đông -Tây; chú trọng hành lang đô thị hướng biển; khai thác lợi thế vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai, Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô và khu vực ven biển để hình thành trung tâm kinh tế biển mạnh của cả nước, từng bước xây dựng đô thị ven biển, đầm phá mang tầm quốc tế.

Những năm gần đây, hàng loạt công trình hạ tầng chiến lược được triển khai mạnh mẽ, tạo động lực kết nối không gian phát triển mới. Các tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn, La Sơn - Hòa Liên giúp rút ngắn thời gian kết nối Huế với các trung tâm kinh tế của miền Trung. Tuyến đường bộ ven biển kết hợp cầu vượt cửa biển Thuận An từng bước hoàn thiện, mở ra trục động lực dọc phía đông thành phố. Cùng với đó, các dự án như đường Vành đai 3, tuyến đường Tố Hữu nối dài đi sân bay Phú Bài, đường Nguyễn Hoàng hay tuyến đường kết nối La Sơn - Chân Mây đang hình thành mạng lưới giao thông liên hoàn giữa đô thị trung tâm với vùng biển, đầm phá, khu công nghiệp và khu kinh tế.

Theo ông Trương Nguyễn Thiện Nhân, Phó Giám đốc Sở Xây dựng, việc mở rộng đô thị về phía biển gắn với hệ thống giao thông chiến lược đang tạo ra động lực phát triển mới cho Huế. Bên cạnh phát triển đô thị, thành phố sẽ tăng cường triển khai các khu chức năng sản xuất như Khu Công nghiệp Chân Mây - Lăng Cô gắn với cảng nước sâu Chân Mây; Khu Công nghiệp Phú Bài gắn với cao tốc; Khu Công nghiệp Phong Điền gắn với khu bến cảng Phong Điền…

“Theo định hướng thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục ưu tiên nguồn lực đầu tư các tuyến kết nối giữa đô thị trung tâm với các đô thị vệ tinh; mở rộng các tuyến kết nối với cao tốc; hoàn thiện đường ven biển, cầu qua cửa biển Thuận An, tuyến La Sơn - Chân Mây… nhằm tăng cường kết nối cảng biển với hệ thống giao thông quốc gia, tạo sức lan tỏa cho logistics, sản xuất kinh doanh và phát triển đô thị, du lịch bền vững”, ông Trương Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh.

Nếu hệ thống giao thông đường bộ được xem là “mạch máu” kết nối thì cảng Chân Mây chính là “cửa ngõ” chiến lược trong khát vọng vươn ra biển lớn của Huế. Nằm ở vị trí trung tâm miền Trung, Chân Mây được định hướng trở thành cảng nước sâu hiện đại, trung tâm logistics quan trọng của khu vực. Việc đầu tư mở rộng các bến cảng, đê chắn sóng cùng hạ tầng logistics đi kèm không chỉ nâng cao năng lực vận tải mà còn mở ra cơ hội thu hút công nghiệp, thương mại và dịch vụ hậu cần biển cho cảng Chân Mây.

Theo quyết định điều chỉnh Quy hoạch TP. Huế thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Huế sẽ phát triển trung tâm logistics quốc tế và khu thương mại tự do gắn với Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô và cảng nước sâu Chân Mây. Đây được xem là bước đi quan trọng để kết nối Huế vào chuỗi cung ứng toàn cầu, đồng thời phát huy vai trò cửa ngõ giao thương trên hành lang kinh tế Đông - Tây.

Song hành với hạ tầng cứng là chiến lược mở rộng không gian đô thị về phía biển và đầm phá. Định hướng này không chỉ tạo thêm quỹ đất phát triển mà còn góp phần thu hẹp khoảng cách giữa trung tâm với các vùng ven biển như Thuận An, Hải Dương hay Chân Mây - Lăng Cô.

“Không gian đô thị sẽ được mở rộng ra khu vực ven biển và đầm phá Tam Giang - Cầu Hai, hình thành các đô thị sinh thái, đô thị ven biển hiện đại gắn với phát triển kinh tế biển, du lịch và thích ứng biến đổi khí hậu”, bà Võ Thị Quế Hương, Phó Giám đốc Sở Tài chính cho biết.

Hạ tầng giao thông ở vùng biển đang được hoàn thiện

Phát triển bền vững

Trong bức tranh phát triển mới, vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai được xem là không gian đặc thù giàu tiềm năng của Huế. Không chỉ có giá trị sinh thái, nơi đây còn lưu giữ văn hóa cộng đồng cư dân vùng nước, nghề ngư truyền thống và hệ sinh thái ngập nước đặc sắc.

Quyết định điều chỉnh quy hoạch thành phố đặt mục tiêu nâng tỷ trọng đóng góp của vùng biển và đầm phá lên khoảng 45 - 50% GRDP, đưa kinh tế biển trở thành động lực tăng trưởng chính. TSKH.KTS. Ngô Viết Nam Sơn cho rằng, Huế có nhiều điều kiện để hình thành các cực phát triển mới như đô thị du lịch biển Lăng Cô, không gian đầm phá Tam Giang hay khu đô thị cảng biển Chân Mây. Tuy nhiên, những khu vực này đang đối diện nhiều rủi ro từ biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

Tại buổi khảo sát thực tế khu vực phía đông cuối tháng 5/2026, UVTW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn đánh giá đây là vùng có nhiều tiềm năng phát triển du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm và du lịch cộng đồng dựa trên lợi thế đầm phá, cảnh quan tự nhiên và văn hóa bản địa.

Theo đồng chí Nguyễn Khắc Toàn, định hướng phát triển đầm phá phải đặt yêu cầu bảo tồn hệ sinh thái lên hàng đầu, đồng thời phát huy giá trị văn hóa cộng đồng và tạo sinh kế bền vững cho người dân.

Để hiện thực hóa định hướng đó, hạ tầng tiếp tục đóng vai trò quyết định. Do đó, thành phố sẽ nghiên cứu đầu tư đồng bộ hệ thống giao thông kết nối Đầm Chuồn - Rú Chá - Thuận An nhằm hình thành các tuyến giao thông liên hoàn giữa không gian đầm phá, rừng ngập mặn và biển. Các tuyến giao thông đến Hải Dương (phường Thuận An) cũng sẽ được tính toán nâng cấp… Từ đó, xây dựng một không gian biển, đầm phá phát triển bền vững.