Ngày 21/7, mưa dông xuất hiện, kết thúc đợt nắng nóng trên địa bàn TP. Huế

Từ ngày 21-24/7, mưa dông xuất hiện, kết thúc đợt nắng nóng trên địa bàn TP. Huế

Trên đất liền, từ ngày 21-24/7, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Bắc Bộ nối với bão số 3 hoạt động mạnh nên kết thúc nắng nóng, mưa dông xuất hiện rải rác về chiều tối và đêm, có khả năng xuất hiện lốc, sét, mưa lớn cục bộ, đặc biệt là trung du và vùng núi.

Người dân và các địa phương trên địa bàn TP. Huế cần đề phòng lũ quét, sạt lở, trượt lở đất ở vùng đồi núi và ven các sông suối nhỏ, ngập úng cục bộ đô thị do ảnh hưởng mưa lớn trong khoảng thời gian ngắn và đề phòng dông sét có thể gây thiệt hại về người và tài sản.

Theo Đài KTTV TP. Huế, bão WIPHA đã đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 3 trong năm 2025. Hồi 7h00, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,0 độ Vĩ Bắc; 119,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-88km/giờ), giật cấp 12; di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/h. Khoảng sáng sớm thứ 2 (ngày 21/7) bão số 3 sẽ đi vào Vịnh Bắc Bộ, từ đêm 21/7 đến ngày 22/7 sẽ ảnh hưởng đến đất liền ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa. Từ ngày 21-24/7 các tỉnh Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh sẽ có một đợt mưa to, mưa rất to.