Nắng nóng khắc nghiệt tại nhiều nước

Thời tiết nắng nóng bao trùm thủ đô Paris, Pháp (Ảnh TÂN HOA XÃ)

Anh trải qua những ngày tháng 6 nóng nhất trong lịch sử. Nắng nóng bao trùm thủ đô London của Anh. Cơ quan y tế London cho biết, số ca cấp cứu do thời tiết cực đoan tăng cao nhất từ trước đến nay.

Pháp cũng ghi nhận mức nhiệt cao chưa từng thấy trong những ngày qua. Các bệnh viện tại Paris rơi vào tình trạng quá tải do tác động của đợt sóng nhiệt đối với sức khỏe người dân. Chính phủ Pháp cho biết sẽ chi thêm 50 triệu euro để lắp đặt thiết bị làm mát cho các viện dưỡng lão.

Cơ quan khí tượng Thụy Sĩ thông báo nước này ghi nhận nhiệt độ tháng 6 cao nhất từ trước đến nay, với 38oC được đo tại thành phố Basel ở phía bắc phá vỡ kỷ lục được thiết lập cách đây 80 năm. Thụy Sĩ ban hành cảnh báo nắng nóng cấp cao nhất trên phần lớn đất nước. Cơ quan khí tượng Thụy Sĩ dự báo đợt nắng nóng này sẽ kéo dài đến đầu tuần tới.

Hà Lan lần đầu tiên ban hành cảnh báo đỏ vì nắng nóng khi dự báo nhiệt độ sẽ tăng lên 40oC tại một số khu vực. Cơ quan khí tượng quốc gia Hà Lan cảnh báo tình hình thời tiết hiện tại đang rất nguy hiểm, người dân cần tuân thủ các hướng dẫn từ chính phủ và các dịch vụ cứu hộ khẩn cấp. Tại Slovakia, Viện Khí tượng thủy văn đưa ra cảnh báo nắng nóng ở cấp độ cao nhất cho ngày 27/6.

Tại châu Á, các chuyên gia y tế Hàn Quốc cho biết nguy cơ mắc các bệnh liên quan nắng nóng gia tăng mạnh ngay từ cuối tháng 6 và đầu tháng 7, thay vì chỉ tập trung vào giai đoạn nắng nóng đỉnh điểm trong tháng 8 như quan niệm phổ biến. Giới chức Hàn Quốc yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống nắng nóng, đồng thời nêu rõ sẽ xử lý nghiêm các trường hợp không tuân thủ quy định về bảo đảm an toàn lao động trong điều kiện nắng nóng.

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