“Trụ đỡ” của kinh tế tập thể, hợp tác xã

Thực tiễn cho thấy, vai trò của việc quản lý nhà nước không chỉ là “bà đỡ” về cơ chế, chính sách mà còn là động lực quan trọng giúp các HTX thích ứng linh hoạt, nâng cao năng lực cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường.

Quảng bá, kết nối tiêu thụ sản phẩm cho các thành viên HTX

Thúc đẩy HTX phát triển

HTX Dịch vụ vận tải Tiến Đạt (HTX Tiến Đạt) là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của sự kết hợp giữa nội lực HTX và vai trò quản lý, hỗ trợ của Nhà nước. Với 212 thành viên, gần 400 lao động và 287 phương tiện, HTX đã xây dựng mạng lưới vận tải rộng khắp cả nước, thậm chí vươn ra quốc tế.

Điều đáng chú ý là với hàng triệu km vận hành, gần 300 xe hoạt động trên nhiều tuyến đường, HTX Tiến Đạt không để xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng, thể hiện tính chuyên nghiệp và tuân thủ pháp luật. Năm 2025, doanh thu của HTX đạt 46,5 tỷ đồng, nộp ngân sách 1,435 tỷ đồng. Thành công của HTX Tiến Đạt đến từ việc mạnh dạn đổi mới phương tiện, điều chỉnh chiến lược kinh doanh, đồng thời chú trọng đào tạo nguồn nhân lực và ứng dụng công nghệ. Đặc biệt, việc tiếp cận nhanh các chính sách hỗ trợ trong bối cảnh chính quyền địa phương 2 cấp đã tạo điều kiện để HTX Tiến Đạt phát triển bền vững.

Không chỉ dừng lại ở hiệu quả kinh tế, HTX còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện với tổng số tiền đóng góp năm 2025 lên đến 86 triệu đồng, góp phần lan tỏa giá trị nhân văn trong cộng đồng.

Ông Lê Nam, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc HTX Tiến Đạt chia sẻ: Khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, các HTX không bị ảnh hưởng mà còn nhận được nhiều thuận lợi trong hoạt động kinh doanh, vận hành; các thủ tục hành chính được đơn giản hóa, thực hiện online; cùng với đó là sự đồng hành hỗ trợ về vốn vay, tập huấn công nghệ… giúp HTX hoạt động ngày càng hiệu quả.

HTX Sản xuất và Chế biến dầu tràm Thanh Vui (HTX Dầu tràm Thanh Vui) cũng là một điển hình trong lĩnh vực sản xuất gắn với bảo tồn giá trị truyền thống. Với việc kết hợp giữa phương pháp chưng cất truyền thống và công nghệ hiện đại giúp HTX tạo ra các sản phẩm chất lượng cao, thân thiện với môi trường.

Ông Đặng Quang Thanh, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc HTX Dầu tràm Thanh Vui cho biết, trong bối cảnh thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, HTX thuận lợi hơn trong việc tiếp cận chính sách, mở rộng thị trường, tham gia các chương trình xúc tiến thương mại, đồng thời được hỗ trợ chuyển đổi số và xây dựng thương hiệu.

Tiếp tục phát huy vai trò quản lý nhà nước

Hiện, toàn thành phố có 322 HTX, thu hút gần 95.000 thành viên, tạo việc làm thường xuyên cho hơn 39.000 lao động. Doanh thu bình quân đạt 3,75 tỷ đồng/HTX/năm, góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững và đảm bảo an sinh xã hội.

Các HTX ngày càng thể hiện rõ vai trò là cầu nối giữa kinh tế hộ và thị trường, hỗ trợ thành viên về vốn, kỹ thuật, tiêu thụ sản phẩm, đồng thời thúc đẩy chuyển đổi tư duy sản xuất từ nhỏ lẻ sang liên kết, hàng hóa quy mô lớn. Điều này cho thấy, nhờ có sự quản lý, định hướng đúng đắn từ Nhà nước, khu vực kinh tế tập thể đã và đang trở thành một trong những thành phần, trụ cột quan trọng của nền kinh tế.

Vai trò của quản lý nhà nước đối với kinh tế tập thể được thể hiện rõ nét qua việc xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện các chính sách phù hợp. Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể thành phố đã chủ động tham mưu cho UBND thành phố ban hành nhiều chương trình, kế hoạch, giải pháp nhằm hỗ trợ HTX phát triển bền vững.

Bên cạnh đó, các sở, ngành đã tích cực phối hợp triển khai các hoạt động như đào tạo, tập huấn, xúc tiến thương mại, hỗ trợ chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ… Qua đó, giúp các HTX nâng cao năng lực quản trị, mở rộng thị trường và tiếp cận nguồn lực một cách hiệu quả hơn.

Đặc biệt, việc đẩy mạnh xây dựng chính quyền số, đô thị thông minh với nền tảng số như Hue-S đã tạo ra môi trường thuận lợi để các HTX tiếp cận công nghệ, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm.

Ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Chủ tịch Phụ trách Liên minh HTX cho biết: Việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho khu vực kinh tế tập thể. Trước hết, bộ máy hành chính được tinh gọn giúp rút ngắn quy trình xử lý công việc, giảm bớt khâu trung gian, từ đó nâng cao hiệu quả quản lý và phục vụ người dân, doanh nghiệp. Đối với các HTX, lợi ích càng được thể hiện rõ ở việc thủ tục hành chính được đơn giản hóa, nhiều dịch vụ công được thực hiện trực tuyến, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí và công sức.

Thời gian tới, Liên minh HTX sẽ luôn đồng hành với các HTX trong các hoạt động tư vấn, đào tạo, liên kết chuỗi giá trị, kết nối cung cầu, xúc tiến thương mại, tiếp cận nguồn vốn, chuyển đổi số, tham mưu chính sách nhằm thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh của các HTX ngày càng phát triển.

Khi Nhà nước đóng vai trò kiến tạo, đồng hành và hỗ trợ hiệu quả, kinh tế tập thể sẽ có thêm động lực để phát triển bền vững, góp phần xây dựng nền kinh tế tự chủ, hiện đại và giàu bản sắc.