Ngân hàng Chính sách xã hội Quảng Điền giải ngân cho khách hàng đầu tiên có con học ngành STEM

NHCSXH Quảng Điền tiến hành thủ tục giải ngân cho ông Phạm Phước Toàn

Khách hàng đầu tiên là ông Phạm Phước Toàn, ở thôn Xuân Tùy, xã Đan Điền, có con đang học ngành Công nghệ sinh học Trường Đại học Khoa học Huế, chia sẻ: “Với mức vay mới này, gia đình giảm bớt được gánh nặng lớn. Tôi tin rằng nhiều gia đình nông thôn sẽ mạnh dạn cho con theo học ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán mà không quá lo lắng chuyện tiền bạc”.

Ông Hà Văn Trung – Giám đốc NHCSXH Quảng Điền cho biết: Việc hỗ trợ vay vốn cho sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh ngành STEM không chỉ giúp họ có điều kiện thuận lợi để học tập, nghiên cứu, mà còn góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao cho địa phương và đất nước. NHCSXH Quảng Điền sẽ luôn phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác hỗ trợ, đồng hành, tạo điều kiện để nguồn vốn ưu đãi đến kịp thời, đúng đối tượng, phát huy hiệu quả thiết thực.

Thực hiện chủ trương của Chính phủ về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, Phòng giao dịch NHCSXH Quảng Điền đã triển khai chương trình cho vay đối với sinh viên, học viên thạc sĩ và nghiên cứu sinh ngành STEM. Theo đó, các đối tượng thụ hưởng là học sinh, sinh viên, học viên thạc sĩ và nghiên cứu sinh đang theo học các ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học tại các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Mức vay tối đa cho một người học gồm toàn bộ tiền học phí theo xác nhận của nhà trường; cùng với tối đa 5 triệu đồng/tháng để trang trải sinh hoạt phí và chi phí học tập khác. Lãi suất cho vay áp dụng là 4,8%/năm.

Sau khi Thủ tướng chính phủ ban hành Quyết định số 29/2025/QĐ-TTg, NHCSXH Quảng Điền đã rà soát đối tượng, hướng dẫn khách hàng và giải ngân ngay hồ sơ vay vốn, với mức vay phù hợp theo quy định, lãi suất ưu đãi, thời gian trả nợ linh hoạt. Đây được xem là chính sách nhân văn, giúp giảm gánh nặng tài chính cho gia đình, đồng thời khuyến khích thế hệ trẻ mạnh dạn theo đuổi các ngành học mũi nhọn, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động trong tương lai.