Tìm phương án đưa tàu VTA NEPTUNE thoát cạn

Tàu VTA NEPTUNE bị mắc cạn. Ảnh: Đồn BPCK Cảng Chân Mây

Trước đó, vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 9/11, tàu VTA NEPTUNE của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu VTA (chiều dài 150,52m; chiều rộng: 26m) mắc cạn cách phao số 0 luồng hàng hải Chân Mây khoảng 2,75 hải lý về phía Tây Nam.

Tình trạng sau khi tàu mắc cạn hướng mũi tàu khoảng 123 độ, tàu nghiêng trái 2 độ; trên tàu có 20 thuyền viên, 51.82 tấn dầu DO, 211.81 tấn dầu FO.

Nhằm đảm bảo an toàn hàng hải, phòng ngừa ô nhiễm môi trường và hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra, Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế yêu cầu Công ty TNHH Xuất nhập khẩu VTA khẩn trương thực hiện các biện pháp cần thiết để khảo sát tình trạng hiện tại của tàu; nghiên cứu, triển khai phương án đưa tàu thoát cạn và hành trình về vị trí neo đậu an toàn.

Trước tình hình thời tiết chưa thuận lợi, Đồn BPCK cảng Chân Mây đang phối hợp với Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế cập nhật nắm tình hình, phối hợp xử lý, tìm phương án đưa tàu thoát cạn.