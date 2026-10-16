THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ
V/v: “Giám sát, vận hành, bảo dưỡng trạm xử lý nước thải 425m2/ngày.đêm”
Cảng hàng không quốc tế Phú Bài - Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP tổ chức mời chào giá rộng rãi cung cấp dịch vụ Hạng mục mua sắm: “Giám sát, vận hành, bảo dưỡng trạm xử lý nước thải 425m2/ngày.đêm”.
Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây:
1. Yêu cầu về hồ sơ chào giá:
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
- Hiệu lực của hồ sơ chào giá: Hồ sơ chào giá có hiệu lực ít nhất 30 ngày kể từ ngày hết hạn nhận hồ sơ chào giá.
2. Thời hạn, địa điểm nhận hồ sơ chào giá
- Thời hạn nhận hồ sơ chào giá: Trước 15h00 ngày 22/10/2026.
- Địa điểm nhận hồ sơ chào giá:
Ø Địa điểm: Phòng Văn thư - Văn phòng Cảng hàng không quốc tế Phú Bài
Ø Địa chỉ: Tổ 10, phường Phú Bài, thành phố Huế.
- Người liên hệ: Ông Trần Doãn Bảo, số điện thoại: 090 645 6800.
3. Thông tin chi tiết về hồ sơ chào giá xin truy cập vào website:
- https://acv.vn/vi/hui