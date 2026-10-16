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ClockThứ Sáu, 16/10/2026 16:08
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Giám sát, vận hành, bảo dưỡng trạm xử lý nước thải 425m2/ngày.đêm

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

V/v: “Giám sát, vận hành, bảo dưỡng trạm xử lý nước thải 425m2/ngày.đêm”

Cảng hàng không quốc tế Phú Bài - Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP tổ chức mời chào giá rộng rãi cung cấp dịch vụ Hạng mục mua sắm: “Giám sát, vận hành, bảo dưỡng trạm xử lý nước thải 425m2/ngày.đêm”.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây:

1. Yêu cầu về hồ sơ chào giá:

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

- Hiệu lực của hồ sơ chào giá: Hồ sơ chào giá có hiệu lực ít nhất 30 ngày kể từ ngày hết hạn nhận hồ sơ chào giá.

2. Thời hạn, địa điểm nhận hồ sơ chào giá

-  Thời hạn nhận hồ sơ chào giá: Trước 15h00 ngày 22/10/2026.

-  Địa điểm nhận hồ sơ chào giá:

Ø Địa điểm: Phòng Văn thư - Văn phòng Cảng hàng không quốc tế Phú Bài

Ø Địa chỉ: Tổ 10, phường Phú Bài, thành phố Huế.

- Người liên hệ: Ông Trần Doãn Bảo, số điện thoại: 090 645 6800.

3. Thông tin chi tiết về hồ sơ chào giá xin truy cập vào website:

- https://acv.vn/vi/hui

 Từ khóa:
Giám sátvận hànhbảo dưỡngtrạmxử lýnước thải
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