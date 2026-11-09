  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Ba, 10/11/2026 12:48

Làm rõ cơ sở pháp lý, giải quyết các kiến nghị về đất đai

HNN.VN - Sáng 10/11, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh và Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang có buổi tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân thành phố.

Tháo gỡ kiến nghị dân sinh, khơi thông nguồn lực phát triển cho Nam ĐôngĐưa tiện ích số đến từng khu dân cư“Phạt nguội” hành vi xả rác bừa bãi

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh lắng nghe kiến nghị của công dân. 

Tại buổi tiếp, lãnh đạo thành phố lắng nghe ý kiến, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của các công dân. Các vụ việc tập trung nội dung bồi thường, hỗ trợ, bố trí tái định cư tại các dự án; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; việc giải quyết tố cáo của chính quyền cơ sở và những vấn đề liên quan đến quản lý đất đai, tài sản tại địa phương. Bên cạnh đó, có kiến nghị liên quan đến quyền lợi của doanh nghiệp trong quá trình hoàn trả mặt bằng.

Sau khi nghe ý kiến của công dân, đại diện các sở, ngành và địa phương, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung rà soát toàn diện từng vụ việc, đối chiếu hồ sơ, quy định pháp luật và quá trình giải quyết trước đó để tham mưu hướng xử lý đúng quy định.

Đối với những vụ việc liên quan đến đất đai, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, cần kiểm tra cụ thể nguồn gốc, quá trình sử dụng đất, cơ sở pháp lý trong việc thu hồi đất, phương án bồi thường và quyền lợi của người dân. Việc xem xét phải bảo đảm khách quan, công khai, minh bạch, hài hòa quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, người dân và doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh yêu cầu các sở, ngành, địa phương liên quan đề cao trách nhiệm, khẩn trương rà soát, giải quyết dứt điểm các kiến nghị, khiếu nại thuộc thẩm quyền; kịp thời báo cáo những vấn đề vượt thẩm quyền. Quá trình xử lý phải đúng quy định pháp luật, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của công dân, doanh nghiệp, không để vụ việc kéo dài hoặc phát sinh khiếu nại mới.

Lê Thọ
 Từ khóa:
công dânkiến nghịtố. cáothành phố
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh:
Không lấy lý do thời tiết để chậm tiến độ thi công

Sáng 5/11, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Huế Lê Trí Thanh kiểm tra thực địa các dự án giao thông trọng điểm gồm: đường Tố Hữu nối dài đi sân bay Phú Bài, cầu qua phá Tam Giang, đường Vành đai 3 và đường phía Tây phá Tam Giang - Cầu Hai nối dài (đoạn Phú Đa - Phú Gia).

Không lấy lý do thời tiết để chậm tiến độ thi công
Phát triển nông nghiệp hữu cơ theo chuỗi giá trị

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Huế Lê Trí Thanh yêu cầu lấy nông nghiệp hữu cơ làm hướng đi chủ đạo, phát triển theo phương thức tuần hoàn, liên kết chuỗi giá trị thay vì sản xuất đơn lẻ. Các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai phải được rà soát, xác định rõ trách nhiệm và giải pháp tháo gỡ cụ thể.

Phát triển nông nghiệp hữu cơ theo chuỗi giá trị
Lắng nghe doanh nghiệp, thúc đẩy hành động

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Huế Lê Trí Thanh yêu cầu các cơ quan, đơn vị theo dõi đến cùng kiến nghị của doanh nghiệp, xác định rõ trách nhiệm, thời hạn xử lý và phản hồi kết quả. Việc đối thoại phải đi vào từng vấn đề cụ thể, không dừng ở ghi nhận hay tổng hợp chung chung.

Lắng nghe doanh nghiệp, thúc đẩy hành động

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Phan Thanh Hải

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top