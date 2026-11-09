Làm rõ cơ sở pháp lý, giải quyết các kiến nghị về đất đai

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh lắng nghe kiến nghị của công dân.

Tại buổi tiếp, lãnh đạo thành phố lắng nghe ý kiến, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của các công dân. Các vụ việc tập trung nội dung bồi thường, hỗ trợ, bố trí tái định cư tại các dự án; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; việc giải quyết tố cáo của chính quyền cơ sở và những vấn đề liên quan đến quản lý đất đai, tài sản tại địa phương. Bên cạnh đó, có kiến nghị liên quan đến quyền lợi của doanh nghiệp trong quá trình hoàn trả mặt bằng.

Sau khi nghe ý kiến của công dân, đại diện các sở, ngành và địa phương, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung rà soát toàn diện từng vụ việc, đối chiếu hồ sơ, quy định pháp luật và quá trình giải quyết trước đó để tham mưu hướng xử lý đúng quy định.

Đối với những vụ việc liên quan đến đất đai, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, cần kiểm tra cụ thể nguồn gốc, quá trình sử dụng đất, cơ sở pháp lý trong việc thu hồi đất, phương án bồi thường và quyền lợi của người dân. Việc xem xét phải bảo đảm khách quan, công khai, minh bạch, hài hòa quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, người dân và doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh yêu cầu các sở, ngành, địa phương liên quan đề cao trách nhiệm, khẩn trương rà soát, giải quyết dứt điểm các kiến nghị, khiếu nại thuộc thẩm quyền; kịp thời báo cáo những vấn đề vượt thẩm quyền. Quá trình xử lý phải đúng quy định pháp luật, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của công dân, doanh nghiệp, không để vụ việc kéo dài hoặc phát sinh khiếu nại mới.