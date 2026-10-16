Xã Chân Mây - Lăng Cô công bố đường dây nóng tiếp nhận phản ánh của người dân

Đoàn kiểm tra liên ngành của xã Chân Mây - Lăng Cô kiểm tra hoạt động kinh doanh tại các quán biển sau phản ánh "mực ma" vào tháng 5/2026.

Số điện thoại đường dây nóng là 0971.013.613. Nội dung tiếp nhận là các phản ánh, kiến nghị liên quan đến đất đai, trật tự xây dựng, trật tự đô thị, môi trường, hạ tầng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội; tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ và những bất cập, vi phạm trong quá trình thực thi công vụ. Ngoài ra, các vấn đề khác thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã cũng được tiếp nhận, xử lý.

Theo UBND xã Chân Mây - Lăng Cô, trong giờ hành chính, UBND xã sẽ tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị thông thường để xem xét, xác minh và xử lý theo quy định. Ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ, ngày lễ ưu tiên tiếp nhận thông tin về các vụ việc khẩn cấp, vi phạm đang diễn ra hoặc nguy cơ mất an toàn cần kịp thời phối hợp xử lý. Đối với tình huống khẩn cấp về tính mạng, cháy, nổ hoặc an ninh, trật tự, người dân cần đồng thời liên hệ lực lượng chức năng qua số điện thoại khẩn cấp phù hợp.

Ông Đinh Ngọc Hùng, Chủ tịch UBND xã cho biết, định hướng của xã là tiếp nhận có trách nhiệm - xử lý đúng thẩm quyền. UBND xã sẽ xem xét, phân loại, xử lý hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định pháp luật; đồng thời tôn trọng quyền riêng tư, bảo mật thông tin người phản ánh theo quy định. UBND xã đề nghị người dân cung cấp thông tin trung thực, cụ thể về địa điểm, thời gian, nội dung vụ việc và tài liệu liên quan (nếu có) để thuận lợi cho việc xác minh. Mỗi phản ánh đúng và kịp thời là một kênh thông tin thiết thực giúp chính quyền phát hiện hạn chế, chấn chỉnh vi phạm, nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính và phục vụ Nhân dân tốt hơn.