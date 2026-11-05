  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Năm, 05/11/2026 13:23

Mời làm việc hai trường hợp đăng tải hình ảnh nhạy cảm lên mạng xã hội

HNN.VN - Ngày 5/11, Công an thành phố cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đang củng cố hồ sơ để xử lý hai trường hợp đăng tải hình ảnh, thông tin có nội dung dâm ô, đồi trụy lên mạng xã hội.

Thông tin một chủ tịch phường ở Huế bị bắt là bịa đặtTrang bị kỹ năng nhận diện, phòng chống tin giả, tin xấu cho cán bộ Mặt trận cơ sởGiúp người trẻ tỉnh táo và bản lĩnh trên không gian mạng

Clip có hình ảnh nhạy cảm lan truyền trên mạng xã hội. Ảnh: Internet

Trước đó, ngày 3/11, trên không gian mạng lan truyền video, hình ảnh nhạy cảm của một đôi nam nữ trong ô tô VF3. Đáng chú ý, nhiều tài khoản mạng xã hội còn công khai chia sẻ hình ảnh của những người liên quan, gây ảnh hưởng đến quyền riêng tư và danh dự cá nhân.

Phòng An ninh mạng phát hiện hai tài khoản Facebook “Minh Khang Nguyễn” và “Ni SeVen” đăng tải bài viết kèm hình ảnh nhạy cảm của những người xuất hiện trong video. Trong đó, hình ảnh có nội dung phản cảm, không phù hợp với thuần phong mỹ tục.

Tiến hành xác minh, lực lượng Công an xác định chủ tài khoản “Minh Khang Nguyễn” là bà N.T.T.M.X. (trú tại phường Thuận An) và tài khoản “Ni SeVen” là N.Đ.L. (trú tại phường Thuận Hóa). Phòng An ninh mạng đã phối hợp với công an hai phường mời những người liên quan đến làm việc. Tại cơ quan công an, bà N.T.T.M.X. và N.Đ.L. thừa nhận hành vi đăng tải các nội dung trên.

Theo Công an thành phố, hành vi của hai trường hợp này có dấu hiệu vi phạm quy định tại Điều 95, Nghị định 174/2026/NĐ-CP ngày 15/5/2026 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, giao dịch điện tử và công nghệ thông tin, đối với hành vi đăng tải thông tin dâm ô, đồi trụy. Hiện, Phòng An ninh mạng đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.

Minh Nguyên
 Từ khóa:
huếcông anmời làm việcxử lýcá nhânphát tánhình ảnhvideođồi trụy
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI:
Kiểm soát chặt an toàn phòng cháy chữa cháy khi chuyển sang cơ chế hậu kiểm

Phó Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách TP. Huế Nguyễn Thị Sửu cho rằng, việc bỏ thủ tục kiểm tra nghiệm thu phòng cháy, chữa cháy (PCCC) phải đi kèm cơ chế kiểm soát thực chất, nhất là với công trình có nguy cơ cháy, nổ cao. Giải trình vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang cho biết sẽ tăng chế tài, bổ sung các biện pháp cưỡng chế đối với hành vi vi phạm.

Kiểm soát chặt an toàn phòng cháy chữa cháy khi chuyển sang cơ chế hậu kiểm
Khởi tố thêm 4 bị can trong vụ án xảy ra tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Sông Hương

Ngày 4/11, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP. Huế cho biết, liên quan đến vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Sông Hương và Công ty TNHH Xây dựng và Dịch vụ lâm nghiệp Minh An trong năm 2025, Cơ quan CSĐT đã khởi tố bổ sung vụ án, khởi tố thêm 4 bị can để điều tra các hành vi vi phạm.

Khởi tố thêm 4 bị can trong vụ án xảy ra tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Sông Hương
Kỳ họp chuyên đề lần thứ Tư, HĐND TP. Huế khóa IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031:
Đưa nghị quyết vào cuộc sống, gắn với trách nhiệm thực hiện

Sáng 4/11, HĐND TP. Huế khóa IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tổ chức Kỳ họp chuyên đề lần thứ Tư, xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng. Tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 17 nghị quyết, tạo cơ sở pháp lý cho công tác quản lý, điều hành và phát triển trong giai đoạn mới.

Đưa nghị quyết vào cuộc sống, gắn với trách nhiệm thực hiện

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Phan Thanh Hải

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top