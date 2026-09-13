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ClockChủ Nhật, 13/09/2026 14:08

Cứu hộ thành công tàu hàng mắc cạn ở vùng biển Bình An

HNN.VN - Trưa 13/9, Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế cho biết, tàu hàng STARCITY đã được kéo ra khỏi vị trí mắc cạn tại vùng biển Bình An, vịnh Chân Mây (TP. Huế).

Tàu hàng chở 17 thuyền viên bị mắc cạn tại khu vực biển Bình An

 Tàu hàng STARCITY được lai dắt thoát khỏi bãi cạn về vị trí neo đậu an toàn.

Tại hiện trường, hai tàu lai công suất lớn được bố trí buộc dây vào tàu STARCITY và kéo tàu theo hướng ra biển. Sau khi tàu kéo tăng công suất, tàu hàng dần dịch chuyển, thoát khỏi bãi cạn.

Tàu STARCITY sau đó được đưa về vị trí neo đậu an toàn. Cơ quan chức năng và các đơn vị liên quan sẽ kiểm tra thân tàu, máy móc cùng các điều kiện an toàn hàng hải trước khi cho tàu tiếp tục hành trình.

Trước đó, chủ tàu đã thuê hai tàu lai gồm tàu Quảng Đà, công suất 3.263 mã lực và tàu Chân Mây 02, công suất 1.800 mã lực, để thực hiện phương án cứu hộ.

Như Báo Huế ngày nay đã thông tin, tàu hàng STARCITY chở theo hàng chục tấn nhiên liệu gặp thời tiết xấu đã mắc cạn tại khu vực biển Bình An, vùng biển vịnh Chân Mây. Vụ tai nạn xảy ra vào lúc 8 giờ 55 phút ngày 12/9. Tàu STARCITY có quốc tịch Việt Nam, trọng tải toàn phần 24.157 tấn, trong hành trình không hàng đã bị mắc cạn tại tọa độ 16°19'05"N; 107°59'22"E, cách biên luồng hàng hải Chân Mây khoảng 1,3 hải lý thuộc khu vực biển Bình An, vịnh Chân Mây.

Sau khi sự cố xảy ra, Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế đã cử lực lượng có kinh nghiệm đến hiện trường, phối hợp cùng hoa tiêu hướng dẫn thuyền trưởng cố định vị trí tàu, khảo sát các két nước ballast và kiểm tra tình trạng xung quanh thân tàu. Chủ tàu cũng đã ký hợp đồng thuê 2 tàu lai dắt. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc hoạt động mạnh ở cấp 6, cấp 7 kèm theo sóng lớn nên công tác cứu hộ đến nay mới hoàn thành.

 Cứu hộ tàu hàng bị mắc cạn tại vùng biển Bình An. Clip: Chân Mây
Tin, ảnh: HÀ NGUYÊN
 Từ khóa:
cứu hộthành côngtàu hàngchân mây
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