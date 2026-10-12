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ClockThứ Hai, 12/10/2026 16:14

Khởi tố nhóm thanh thiếu niên mang hung khí, ném chai bia trên đường phố

HNN.VN - Ngày 12/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Huế cho biết đang làm rõ vụ việc một nhóm thanh thiếu niên tụ tập điều khiển xe mô tô tốc độ cao, lạng lách, mang theo hung khí và ném chai bia trên đường phố.

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Công an TP. Huế khởi tố 8 bị can về hành vi “Gây rối trật tự công cộng” để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. 

Theo thông tin ban đầu, tối 28/5/2026, T.H.N.H. (SN 2007, trú tại phường Thủy Xuân) rủ một số thanh thiếu niên khác tụ tập “đi bão”, điều khiển xe mô tô chạy thành đoàn với tốc độ cao, lạng lách trên đường phố, mang theo ống tuýp kim loại.

Khi đến khu vực giao nhau giữa các tuyến đường Hùng Vương, Đống Đa, Hà Nội, Bến Nghé và Lê Quý Đôn, nhóm của H. gặp nhóm thanh niên khác. Cho rằng trước đó bị những thanh niên này ném vỏ chai bia, H. hô hào đồng bọn đuổi theo để đánh trả. Hai nhóm rượt nhau qua nhiều tuyến đường. Đến khu vực phía nam cầu Phú Xuân, nhóm của H. bị khoảng 20 - 30 thanh niên ném đá và vỏ chai bia.

Sau đó, các đối tượng đến một quán trên đường Nguyễn Thái Học lấy thêm nhiều vỏ chai bia rồi quay lại cầu Phú Xuân ném về phía nhóm thanh niên trên. Khi rời đi, một số đối tượng vứt bỏ các ống tuýp kim loại tại khu vực Cửa Hữu.

Phòng Cảnh sát hình sự đã khởi tố vụ án, khởi tố 8 bị can về hành vi “Gây rối trật tự công cộng” để điều tra, xử lý theo quy định.

Minh Nguyên
 Từ khóa:
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