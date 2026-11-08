Chủ động phương án đón lũ, hạn chế thiệt hại

Người dân Bao Vinh sinh sống dọc hạ lưu sông Hương chủ động phương án khi mưa lớn xảy ra. Ảnh: A. Phong

Không để bị động, bất ngờ

Tại khu vực chợ Bao Vinh, phường Hóa Châu, trước dự báo mưa lớn còn kéo dài, nhiều tiểu thương khẩn trương sắp xếp, kê cao hàng hóa, di chuyển những vật dụng có giá trị đến nơi an toàn.

Bà Phan Thị Hạnh, tiểu thương chợ Bao Vinh, phường Hóa Châu cho biết, mỗi khi có mưa lớn, nhận thấy nước bắt đầu dâng cao và đường sá có nguy cơ ngập, bà con đều chủ động kê dọn đồ đạc, đưa hàng hóa lên cao để tránh hư hỏng. Người dân cũng thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết, chuẩn bị các phương án ứng phó, không để bị động khi lũ lụt xảy ra.

Không chỉ tại các khu dân cư, những hộ nuôi trồng thủy sản dọc các tuyến sông cũng khẩn trương gia cố lồng bè, chằng néo phương tiện, kiểm tra hệ thống dây neo giữ nhằm hạn chế nguy cơ bị nước lũ cuốn trôi. Trên sông Bồ, đoạn qua xã Quảng Điền, nhiều hộ nuôi cá lồng đã chủ động rà soát, gia cố các vị trí xung yếu, bảo đảm an toàn cho tài sản và hoạt động sản xuất.

“Ngay khi có thông tin mưa lớn, gia đình giằng néo các lồng cá nuôi trên sông Bồ, kiểm tra lại dây buộc và những vị trí có nguy cơ mất an toàn. Đây là việc làm cần thiết để hạn chế thiệt hại khi nước sông dâng cao, dòng chảy mạnh”, bà Nguyễn Thị Phụng, người dân thôn Phước Yên, xã Quảng Điền chia sẻ.

Nằm ở khu vực hạ lưu các con sông, người dân Quảng Điền và Hóa Châu thường xuyên đối mặt với nguy cơ ngập lụt mỗi khi mưa lớn kéo dài. Vì vậy, cùng với việc theo dõi sát diễn biến thời tiết, chủ động dự trữ lương thực, thực phẩm và chuẩn bị phương tiện đi lại, nhiều gia đình còn xây dựng phương án bảo vệ tài sản, sẵn sàng sơ tán khi có yêu cầu.

Với người dân vùng thấp trũng, nhà nào cũng phải sắm được chiếc ghe để ứng cứu mùa mưa lũ. Ảnh: A. Phong

Ông Hồ Ngọc Thạnh, người dân thôn Phước Yên, xã Quảng Điền cho biết: “Là vùng thấp trũng nên nhà nào cũng sắm một chiếc ghe để có phương tiện đi lại khi nước lớn. Bà con chủ động kê dọn đồ đạc, tích trữ lương thực, thực phẩm và đưa những vật dụng cần thiết lên cao để tránh thiệt hại. Đối với các hộ nuôi cá lồng, địa phương cũng thường xuyên tuyên truyền, khuyến cáo người dân trực lồng bè, giằng néo chắc chắn khi có lũ”.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn thành phố, sáng 10/11, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến thành phố, gây mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa trong 24 - 48 giờ tới phổ biến từ 170 - 350mm, có nơi trên 500mm. Mưa lớn tập trung trong thời gian ngắn có thể khiến mực nước các sông lên nhanh, làm gia tăng nguy cơ ngập lụt tại các vùng thấp trũng.

Trước tình hình đó, các thôn, tổ dân phố tăng cường thông tin, tuyên truyền, cập nhật diễn biến mưa lũ và hướng dẫn người dân chủ động phòng tránh. Ông Nguyễn Đức Lộc, Trưởng thôn Phước Yên, xã Quảng Điền thông tin: “Ban Chấp hành thôn đã triển khai các phương án tuyên truyền qua không gian mạng và trực tiếp đến từng hộ dân; thường xuyên cập nhật tình hình mưa lũ, việc điều tiết nước từ các hồ chứa để bà con nằm bắt và chủ động trong phòng tránh thiên tai".

Khắc phục sạt lở, chủ động điều tiết hồ chứa

Cùng với công tác ứng phó tại vùng hạ du, các lực lượng chức năng cũng tập trung khắc phục những sự cố do mưa lớn gây ra, bảo đảm an toàn giao thông tại các địa bàn miền núi. Quốc lộ 49 qua địa bàn xã A Lưới 5 đã được thông tuyến trở lại vào sáng 10/11, sau khi các lực lượng chức năng khẩn trương khắc phục tình trạng sạt lở taluy dương và cây xanh ngã đổ do mưa lớn kéo dài.

Mưa lớn đã gây sạt lở tại nhiều vị trí trên tuyến, điển hình là các đoạn Km56+400, Km61+400 và một số khu vực khác qua xã A Lưới 5. Khối lượng lớn đất đá, cây cối tràn xuống mặt đường, gây ách tắc giao thông. Ngay khi sự cố xảy ra, lực lượng công an địa phương đã tổ chức rào chắn, đặt biển cảnh báo, điều tiết giao thông, không để các phương tiện lưu thông vào khu vực nguy hiểm.

Khẩn trương thu dọn đất đá, cây cối, giải phóng mặt đường, sớm khôi phục lưu thông trên tuyến QL 49. Ảnh: Công ty CP Quản lý và Xây dựng đường bộ Thừa Thiên Huế

Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ Thừa Thiên Huế cũng chủ động huy động nhân lực, máy móc, thiết bị đến những khu vực xung yếu, có nguy cơ cao xảy ra sạt lở để sẵn sàng ứng phó. Các lực lượng khẩn trương thu dọn đất đá, cây cối, giải phóng mặt đường, sớm khôi phục lưu thông trên tuyến.

Trong khi đó, trước nguy cơ mực nước các sông tiếp tục dâng cao, việc vận hành, điều tiết các hồ chứa thủy điện được triển khai nhằm bảo đảm an toàn công trình và chủ động giảm lũ cho vùng hạ du. Trong sáng 10/11, hồ thủy điện Bình Điền trên lưu vực sông Hương triển khai phương án điều tiết qua tràn và tuabin với lưu lượng tăng dần, trong khoảng từ 200 - 800m³/s, nhằm tránh gây đột biến dòng chảy. Sáng cùng ngày, mực nước hồ chứa thủy điện Bình Điền ở mức +79,21m, trong khi mực nước dâng bình thường là +85m. Lưu lượng nước thực tế đến hồ đạt 1.732m³/s, còn lưu lượng nước về hạ du đang ở mức 62m³/s.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố yêu cầu Công ty cổ phần Thủy điện Bình Điền, ngay khi nhận được lệnh vận hành, phải tổ chức thông báo, phát còi hú và loa cảnh báo đến người dân vùng hạ du. Đơn vị vận hành đồng thời phải theo dõi chặt chẽ diễn biến lưu lượng nước đến hồ, mực nước trên sông Hương tại trạm Kim Long và thường xuyên báo cáo cơ quan chức năng để kịp thời chỉ đạo, điều hành.

Trước nguy cơ mực nước các sông tiếp tục dâng cao, việc vận hành, điều tiết các hồ chứa thủy điện được triển khai. Ảnh: Hà Nguyên

Trước đó, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP. Huế cũng đã ban hành lệnh vận hành hồ chứa thủy điện Hương Điền trên lưu vực sông Bồ nhằm chủ động đón lũ, bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du.

Trước diễn biến khó lường của mưa lũ, công tác phòng, chống thiên tai đang được các địa phương và lực lượng chức năng triển khai đồng bộ, với tinh thần chủ động, không để bị động, bất ngờ. Người dân cần tiếp tục nâng cao cảnh giác, thường xuyên cập nhật các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết; tuyệt đối không chủ quan khi nước sông dâng cao, không đi qua những khu vực ngập sâu, nước chảy xiết và tuân thủ nghiêm các hướng dẫn của chính quyền địa phương.

Sự chủ động từ mỗi gia đình, sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền và các lực lượng chức năng, cùng với việc vận hành hồ chứa an toàn, hợp lý sẽ góp phần hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra, bảo vệ tính mạng, tài sản và ổn định đời sống người dân.