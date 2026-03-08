Tiếp sức giúp phụ nữ vươn lên

Nhờ áp dụng kỹ thuật, năng suất trồng trọt của gia đình chị Hiệp đã ngày càng tăng, thu nhập khá hơn

Tự tin khi có Hội

Gia đình chị Nguyễn Thị Trâm Anh, hội viên phụ nữ tổ dân phố Thanh Vinh, trước đây chủ yếu sống dựa vào sản xuất nông nghiệp; thu nhập bấp bênh theo mùa vụ khiến kinh tế gia đình gặp nhiều khó khăn.

Thông qua kênh ủy thác của Hội LHPN phường, chị được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi. Có vốn trong tay, chị mua thêm các giống hoa mới đưa vào trồng, đồng thời đầu tư thêm mai cảnh phục vụ thị trường Tết. Thời gian rảnh rỗi, chị còn làm hoa giấy thủ công bán cho khách du lịch và các mối quen.

“Trước đây, muốn mở rộng sản xuất nhưng thiếu vốn nên tôi chỉ làm cầm chừng. Từ khi được Hội LHPN phường tạo điều kiện vay vốn, được hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc hoa và giới thiệu đầu ra, tôi mạnh dạn mở rộng quy mô trồng trọt. Hiện nay, thu nhập gia đình đạt hơn 150 triệu đồng mỗi năm, cuộc sống ổn định hơn trước”, chị Trâm Anh chia sẻ.

Không chỉ hỗ trợ vốn, Hội LHPN phường còn kết nối để chị tham gia các buổi tập huấn ứng dụng khoa học kỹ thuật trồng trọt, ứng dụng công nghệ thông tin, mở rộng tiêu thụ sản phẩm...

Cũng như chị Trâm Anh, chị Hà Thị Hiệp, tổ dân phố Tiên Nộn là một trong những hội viên được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi và tham gia các lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật canh tác. Trước đây, việc trồng rau màu và hoa của gia đình chị chủ yếu dựa vào kinh nghiệm truyền thống, năng suất chưa cao. Sau khi được hướng dẫn quy trình kỹ thuật, áp dụng phương pháp chăm sóc khoa học, hiệu quả sản xuất tăng rõ rệt.

“Có vốn để đầu tư giống, phân bón, lại được tập huấn kỹ thuật nên sản phẩm làm ra đạt chất lượng, bán được giá hơn; nhờ đó kinh tế gia đình ngày càng ổn định, khấm khá”, chị Hiệp cho biết.

Những trường hợp như chị Trâm Anh, chị Hiệp là minh chứng sinh động cho hiệu quả hoạt động hỗ trợ nâng cao quyền năng kinh tế phụ nữ trên địa bàn.

Tạo “đòn bẩy” từ nguồn vốn và các đề án hỗ trợ

Thời gian qua, Hội LHPN phường đã tập trung rà soát, lập danh sách hộ gia đình khó khăn, yếu thế; phối hợp các ban, ngành vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trực tiếp theo từng tiêu chí.

Hội LHPN phường đẩy mạnh việc thực hiện ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội, đồng thời quản lý tốt nguồn vốn vay tại Ngân hàng Đông Á, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt, tạo điều kiện cho hội viên vay vốn sản xuất, kinh doanh, học nghề, giải quyết việc làm. Tổng dư nợ hiện nay đạt 53 tỷ đồng với 1.236 tổ vay vốn, góp phần quan trọng tạo sinh kế bền vững cho hội viên phụ nữ.

Hội cũng đã hỗ trợ lập hồ sơ để Hội LHPN thành phố giải ngân nguồn vốn từ dự án “Phát triển và hành động của Na Uy” cho 68 hội viên với tổng kinh phí 340 triệu đồng; hỗ trợ 6 hội viên hộ nghèo, cận nghèo vay không lãi suất để kinh doanh nhỏ, lẻ; hỗ trợ sinh kế phù hợp cho 25 hội viên với tổng số tiền 95 triệu đồng. Qua đó, từng bước góp phần thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo trên địa bàn.

Việc triển khai Đề án 939 “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025” gắn với Đề án 01 “Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030” được đẩy mạnh, tạo sức lan tỏa phong trào khởi nghiệp. Hội LHPN phường đã phối hợp tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý, phát triển kinh tế cho hơn 1.200 lượt hội viên; hỗ trợ 15 hội viên khởi sự kinh doanh thành công; hỗ trợ thành lập 2 tổ liên kết do phụ nữ làm chủ gồm Tổ liên kết Bánh chưng, bánh tét (12 thành viên) và Tổ liên kết Yến sào (7 thành viên), tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho chị em.

Bà Hà Thị Thanh Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN phường Dương Nỗ cho biết: “Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế không chỉ dừng lại ở việc cho vay vốn mà còn là quá trình đồng hành lâu dài, từ hướng dẫn kỹ thuật, kết nối thị trường đến nâng cao năng lực quản lý. Khi phụ nữ có thu nhập ổn định, họ sẽ chủ động hơn trong cuộc sống, góp phần xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc và đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của địa phương”.