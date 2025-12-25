Tự tin làm chủ cuộc sống

Mô hình VACR của chị Phượng đã khẳng định được hiệu quả

Mô hình phù hợp

Chia sẻ về những ngày đầu lập nghiệp, chị Phượng bộc bạch: “Nhiều năm trước, cuộc sống của gia đình tôi gặp rất nhiều khó khăn. Điều đó khiến tôi luôn trăn trở, suy nghĩ làm sao để gia đình mình thoát khỏi cái đói, cái nghèo, hướng tới cuộc sống ấm no, hạnh phúc hơn”.

Từ những trăn trở ấy, chị sớm nhận thức rằng, phát triển kinh tế hộ gia đình là con đường thiết thực giúp phụ nữ chủ động trong cuộc sống, nâng cao thu nhập, ổn định đời sống và góp phần xây dựng nông thôn mới bền vững.

Hơn nữa, với trách nhiệm của một đảng viên, chị Phượng không cho phép mình cam chịu hoàn cảnh. Từ suy nghĩ đó, chị cùng chồng chủ động tìm tòi, học hỏi kiến thức, kinh nghiệm sản xuất qua sách báo, các kênh thông tin chính thống và thực tiễn từ những mô hình hiệu quả trong và ngoài địa phương. Năm 2021, vợ chồng chị bàn bạc, thống nhất triển khai mô hình kinh tế tổng hợp “Vườn - ao - chuồng - rừng” (VACR) trên diện tích đất của gia đình.

Mô hình được xây dựng bài bản, phù hợp với điều kiện tự nhiên và thế mạnh sẵn có của địa phương. Trên mảnh vườn lớn, gia đình trồng nhiều loại cây ăn quả kết hợp rau màu ngắn ngày, vừa cải thiện bữa ăn hằng ngày vừa tạo nguồn thu nhập thường xuyên. Chị cũng kết hợp nuôi nhiều loại cá như, trắm cỏ, rô phi, cá trê để đa dạng nguồn cung cho thị trường. Đồng thời, nuôi thêm 15 con bò, gần 200 con lợn thịt, gần 3.000 con gia cầm và 190 con thỏ. Thức ăn của gia súc, gia cầm chủ yếu tận dụng phụ phẩm nông nghiệp, giúp giảm chi phí sản xuất. Ngoài ra, vợ chồng chị còn trồng thêm 4ha keo lai, hiện đã cho thu hoạch.

Lan tỏa tinh thần vượt khó

Nhờ sự cần cù, chịu khó và không ngừng học hỏi kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, mô hình VACR của gia đình chị Phượng bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt, với thu nhập bình quân hằng năm đạt gần 200 triệu đồng. Mô hình đã tận dụng tối đa đất đai, lao động tại chỗ, tạo việc làm ổn định cho các thành viên trong gia đình, đồng thời góp phần cung cấp nguồn thực phẩm sạch, an toàn cho gia đình, cộng đồng.

“Tôi vẫn không ngừng học hỏi, tìm tòi để biến những điều kiện sẵn có thành giá trị bền vững. Đồng thời, mong muốn hành trình và những thành quả “nho nhỏ” của mình sẽ là nguồn cảm hứng, động lực để nhiều chị em cùng phấn đấu phát triển sản xuất, không chỉ vì mục tiêu thoát nghèo bền vững mà còn vươn lên làm giàu”, chị Phượng nói.

Bà A Moong Thị Hậu, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội LHPN nữ xã A Lưới 1 khẳng định: “Chị Nguyễn Thị Hồng Phượng là tấm gương tiêu biểu của phụ nữ xã A Lưới 1 về tinh thần vượt khó, dám nghĩ, dám làm. Mô hình VACR của gia đình chị không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt mà còn có ý nghĩa lan tỏa, tạo động lực cho nhiều hội viên phụ nữ học tập, làm theo, góp phần tích cực vào công tác giảm nghèo và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương”.

Câu chuyện vượt khó của chị Nguyễn Thị Hồng Phượng là minh chứng sinh động cho ý chí, nghị lực và khát vọng vươn lên của phụ nữ miền núi, góp phần khẳng định hình ảnh người phụ nữ thời kỳ mới: Năng động, sáng tạo, tự tin làm chủ cuộc sống.