Nhiều người dân tích hợp thành công tài khoản an sinh xã hội trên nền tảng VNeID

Hiện đại hóa phục vụ an sinh

Những năm gần đây, việc chi trả các chính sách an sinh xã hội luôn được các địa phương đặc biệt quan tâm. Thực tế cho thấy, khi xảy ra các tình huống cần hỗ trợ nhanh cho người dân, phương thức chi trả truyền thống vẫn bộc lộ những hạn chế nhất định như mất nhiều thời gian trong việc tổng hợp danh sách, xác minh đối tượng hoặc tổ chức chi trả trực tiếp.

Điển hình, nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 vừa qua, Chính phủ đã triển khai chính sách tặng quà hỗ trợ 100.000 đồng/người cho toàn công dân. Để khoản hỗ trợ đến tay người dân kịp thời, nhiều thôn, tổ dân phố trên địa bàn đã linh hoạt triển khai các giải pháp phù hợp thực tế.

Tại nhiều khu dân cư, cán bộ cơ sở và tổ công tác đã trực tiếp đến từng hộ gia đình phát tiền hỗ trợ, đặc biệt đối với người cao tuổi, người yếu thế hoặc không có điều kiện đi lại. Song song đó, một số địa phương tận dụng nền tảng số, cập nhật dữ liệu dân cư, sử dụng ứng dụng VNeID để xác thực thông tin, rút ngắn thời gian đối chiếu và chi trả. Nhờ đó, nhiều người dân nhận được tiền hỗ trợ qua ứng dụng VNeID (đối với tài khoản định danh mức độ 2) hoặc qua tài khoản ngân hàng nhanh chóng, thuận tiện.

Thời đại số bùng nổ, yêu cầu xây dựng một hệ thống chi trả an sinh xã hội đồng bộ, số hóa và tự động hóa trở nên cấp thiết. Việc tích hợp tài khoản an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID không chỉ mang ý nghĩa cải cách hành chính mà còn mở ra phương thức phục vụ người dân nhanh chóng, minh bạch, giảm thủ tục trung gian, hướng tới mục tiêu "không để ai bị bỏ lại phía sau" trong tiến trình chuyển đổi số.

Theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 thành phố Huế, mục tiêu đặt ra là phấn đấu 100% công dân có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đủ điều kiện sẽ tích hợp tài khoản an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID. Trước mắt, hoạt động này được phát động thực hiện cao điểm từ nay đến ngày 31/3, sau đó sẽ được triển khai thường xuyên, liên tục.

Theo kế hoạch triển khai, việc tích hợp tài khoản an sinh xã hội trên VNeID cho phép người dân liên kết tài khoản ngân hàng hoặc tài khoản Mobile Money để nhận các khoản trợ cấp trực tiếp. Khi dữ liệu đã được xác thực, quá trình chi trả sẽ được thực hiện nhanh chóng, hạn chế sai sót và giảm tối đa thủ tục giấy tờ.

Toàn dân được hưởng lợi từ nền tảng số

Thời gian qua, các cơ quan chức năng thành phố Huế đã huy động sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị. Từ công an, chính quyền địa phương, tổ công nghệ số cộng đồng đến các đoàn thể xã hội đều đồng loạt triển khai công tác tuyên truyền, hướng dẫn trực tiếp cho người dân. Nhiều điểm hỗ trợ cố định và lưu động được tổ chức tại trụ sở UBND xã, phường, nhà văn hóa thôn, tổ dân phố nhằm hướng dẫn người dân cài đặt, kích hoạt và liên kết tài khoản.

Thiếu tá Nguyễn Văn Biên, Phó Trưởng Công an xã Bình Điền cho biết, việc tích hợp tài khoản an sinh xã hội trên VNeID đã được đơn vị phối hợp với chính quyền, các tổ chức liên quan đẩy mạnh triển khai trên địa bàn. Việc đồng bộ dữ liệu dân cư cùng với sự hưởng ứng của người dân đã giúp cơ quan quản lý xác định đúng đối tượng, hạn chế trùng lặp hoặc bỏ sót trong quá trình chi trả trợ cấp.

Không chỉ phục vụ quản lý, lợi ích rõ ràng nhất thuộc về người dân. Thay vì phải chờ thông báo hoặc đến nhận tiền trực tiếp, người dân có thể nhận trợ cấp ngay qua tài khoản đã liên kết. Trong các tình huống khẩn cấp như thiên tai, dịch bệnh hoặc hỗ trợ đột xuất, tiền có thể được chuyển gần như ngay lập tức.

Bà Trần Thị Thùy Trang, phường Thủy Xuân chia sẻ: "Trước đây, mỗi lần nhận trợ cấp phải chờ thông báo rồi đến điểm phát; có khi đông người phải xếp hàng lâu. Nay được hướng dẫn tích hợp trên VNeID, tôi thấy thuận tiện hơn nhiều. Khi có hỗ trợ, chỉ cần kiểm tra điện thoại là biết tiền đã chuyển về".

Để thực hiện đại trà tích hợp tài khoản an sinh xã hội trên VNeID, thành phố cũng chú trọng rà soát, phân loại người dân theo từng nhóm để hỗ trợ phù hợp, gồm: Nhóm đủ điều kiện tích hợp ngay, nhóm chưa có tài khoản ngân hàng, nhóm chưa có định danh điện tử mức độ 2 và nhóm yếu thế không thể tự thực hiện. Với các trường hợp khó khăn, lực lượng chức năng và tổ công nghệ số cộng đồng sẽ trực tiếp đến tận nhà hỗ trợ.

Song song đó, các ngân hàng phối hợp mở tài khoản lưu động tại địa bàn dân cư, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận dịch vụ tài chính thuận lợi. Công tác bảo đảm an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân cũng được đặt lên hàng đầu trong suốt quá trình triển khai.

Đại diện Sở Khoa học và Công nghệ cho rằng, việc tích hợp tài khoản an sinh xã hội trên VNeID không chỉ phục vụ chi trả trợ cấp mà còn góp phần xây dựng hệ sinh thái số thống nhất giữa Nhà nước và người dân. Khi dữ liệu được liên thông, người dân có thể tiếp cận các dịch vụ công nhanh hơn, giảm thủ tục hành chính và tiết kiệm chi phí xã hội.

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, cách làm của thành phố Huế cho thấy sự chủ động trong đổi mới phương thức phục vụ Nhân dân. Từ những kinh nghiệm thực tế như chi trả hỗ trợ đột xuất dịp 2/9 hay chi trả hàng tháng các chế độ trợ cấp, việc triển khai chi trả trên nền tảng số đồng bộ sẽ góp phần bảo đảm mọi chính sách an sinh xã hội đến đúng người, đúng thời điểm và minh bạch.