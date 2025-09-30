Tích hợp dữ liệu phục vụ chính quyền số

Khai thác dữ liệu dùng chung phục vụ giải quyết thủ tục hành chính cho người dân

Tích hợp “hạ tầng mềm”

Là đơn vị đóng vai trò hạt nhân trong việc tham mưu xây dựng các nền tảng số, dữ liệu số, thời gian qua, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tiến hành thu thập, kết nối và xử lý dữ liệu từ nhiều lĩnh vực: An ninh trật tự, giao thông, y tế, môi trường, dịch vụ công, đời sống xã hội... để phục vụ vận hành chính quyền số.

Ông Nguyễn Xuân Sơn, Giám đốc Sở KH&CN cho rằng, thay vì sử dụng nhiều phần mềm rời rạc, Huế hướng đến việc tích hợp toàn bộ hoạt động quản lý, báo cáo và điều hành trên một nền tảng thống nhất. Dữ liệu không chỉ dừng ở việc lưu trữ, mà phải được phân tích, trực quan hóa và cung cấp theo thời gian thực, trở thành công cụ hỗ trợ lãnh đạo các cấp ra quyết định kịp thời, chính xác.

Điểm mới của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp là cần dữ liệu vận hành xuyên suốt, đồng bộ từ thành phố đến xã, phường. Một khi có được “hạ tầng mềm” với nguồn dữ liệu số đồng nhất, công tác quản lý, giám sát và phục vụ người dân được triển khai thống nhất, tránh trùng lặp, tiết kiệm nguồn lực và nâng cao hiệu quả.

Đánh giá về tính tiện ích này, theo ông Lê Thăng Long, Phó Chủ tịch UBND phường An Cựu, rõ nét nhất là từ khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp gắn với đô thị thông minh, chính nhờ ứng dụng nguồn dữ liệu số như từ HueIOC, Hue-S làm cơ sở trong điều hành, quản lý đã giúp các bộ phận, công việc được vận hành trơn tru hơn, đem lại sự hài lòng cao hơn trong Nhân dân.

Mặc dù khởi đầu đem lại một số thuận lợi, song do việc cải tổ, đổi mới bộ máy tổ chức hành chính nhà nước vẫn còn sơ khai, chưa có “tiền lệ”, nên đòi hỏi cần tiếp tục mở rộng kho dữ liệu dùng chung của thành phố và kết nối liên thông với các bộ, ngành Trung ương. Kho dữ liệu này được ví như “xương sống” để triển khai các ứng dụng công nghệ mới, hiện đại vào điều hành, thúc đẩy chính quyền số, kinh tế số và xã hội số phát triển.

Thực tế không đâu xa, hàng triệu lượt phản ánh hiện trường từ người dân qua ứng dụng Hue-S đã trở thành nguồn dữ liệu xã hội quan trọng. Khi được chuẩn hóa và tích hợp, những phản ánh này không chỉ giúp chính quyền xử lý nhanh tình huống, mà còn là cơ sở để hoạch định chính sách sát thực tiễn.

HueIOC được xem là một trong những trung tâm dữ liệu số dùng chung của thành phố

Thống nhất từ hạ tầng số đến dữ liệu số

TS. Hồ Đắc Thái Hoàng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP. Huế cho rằng, quản trị bằng dữ liệu là xu hướng tất yếu, giúp bộ máy vừa tinh gọn vừa hiệu lực. Ông cho rằng, Huế đã có cách tiếp cận bài bản khi lấy khoa học - công nghệ làm nền, gắn ứng dụng số với nhu cầu thực tiễn để nâng cao niềm tin xã hội. Vấn đề trọng tâm hiện nay là phải tích hợp, thống nhất các kho dữ liệu ngành và dữ liệu địa phương về một đầu mối duy nhất, từ đó phục vụ hiệu quả hơn cho công tác quản lý và khai thác sử dụng.

Tháng 9/2025, UBND thành phố Huế đã ban hành Kế hoạch số 387/KH-UBND về chiến lược dữ liệu đến năm 2030, đặt mục tiêu xây dựng hạ tầng dữ liệu đồng bộ, hiện đại, kết nối với các cơ sở dữ liệu quốc gia. Trong đó, kho dữ liệu dùng chung được xây dựng theo tiêu chí “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung”. Đến năm 2030, Huế phấn đấu: 100% dữ liệu thuộc các cơ sở dữ liệu quốc gia được số hóa và tích hợp; toàn bộ thủ tục hành chính được cung cấp trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia; người dân, doanh nghiệp chỉ cần cung cấp thông tin một lần khi sử dụng dịch vụ công...

Theo Giám đốc Sở KH&CN Nguyễn Xuân Sơn, đây là định hướng lớn để hình thành chính quyền số dựa trên nền tảng dữ liệu thống nhất. Cách làm này vừa giảm chi phí đầu tư chồng chéo, vừa đảm bảo tính minh bạch, kịp thời trong phục vụ người dân, doanh nghiệp. Ngay cả việc đầu tư hạ tầng số, số hóa dữ liệu, các sở, ngành hay cấp xã, phường không được đầu tư, ứng dụng nền tảng số chuyên ngành hay nền tảng số cấp xã độc lập mà phải thông qua cơ quan chức năng được giao nhiệm vụ thiết lập và phải được tích hợp lên Hue-S, Trung tâm dữ liệu dùng chung thành phố.

Hiện nay, Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh (HueIOC) đang đóng vai trò “bộ não” kết nối toàn bộ các giải pháp thông minh, từ chính quyền đến doanh nghiệp và người dân. Nếu trước đây, mỗi lĩnh vực có một hệ thống riêng lẻ, thì nay IOC cho phép tập trung dữ liệu, điều hành thống nhất. Điều này giúp tiết kiệm nguồn lực, đồng thời đảm bảo công khai, minh bạch nhờ mọi hoạt động đều dựa trên dữ liệu thực tế thay vì cảm tính.

Người dân cũng được hưởng lợi khi có một kênh kết nối duy nhất, tránh tình trạng “rối loạn thông tin” từ nhiều nguồn khác nhau. Song song đó, việc phát triển dữ liệu mở cũng được thành phố xác định là bước đi chiến lược, khuyến khích cộng đồng, doanh nghiệp, giới nghiên cứu cùng tham gia, nhất là trong bối cảnh Huế bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030 với định hướng phát triển chính quyền số dựa trên dữ liệu đồng nhất, liên thông với cơ sở dữ liệu quốc gia.