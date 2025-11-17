  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Hai, 17/11/2025 15:03

Thị trường vàng chờ dữ liệu kinh tế Mỹ được công bố trong tuần

Giá vàng biến động nhẹ khi thị trường chờ đợi dữ liệu kinh tế Mỹ, ảnh hưởng đến quyết định lãi suất của Fed và xu hướng giá vàng trong thời gian tới.

Kinh tế Mỹ sẽ chịu tác động bất lợi nếu thuế nhập khẩu bị vô hiệu hóaKinh tế Mỹ đối mặt với nhiều tín hiệu xấu, nguy cơ suy thoái sâu chưa rõ ràngDòng tiền quay lại với chứng khoán toàn cầu nhờ lạm phát Mỹ 'hạ nhiệt'

Vàng miếng tại Dublin, Ireland. (Ảnh: AFP/TTXVN) 

Giá vàng tại châu Á biến động nhẹ trong phiên sáng 17/11, trong bối cảnh các nhà đầu tư đang chờ đợi một loạt dữ liệu kinh tế của Mỹ trong tuần này, để có thêm manh mối về lộ trình lãi suất của Cục Dự trữ liên bang (Fed).

Vào lúc 9 giờ 56 phút theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tăng 0,1% lên 4.083,92 USD/ounce, còn giá vàng giao tháng 12 giảm nhẹ 0,2% xuống 4.085,30 USD/ounce.

Ông Tim Waterer, Trưởng bộ phận Phân tích Thị trường tại KCM Trade, cho biết áp lực bán đối với vàng trong phiên trước hơi quá mức, và đó là lý do giá kim loại quý này đang phục hồi nhẹ trong phiên này. Tuy nhiên, ông cho biết thêm, khả năng Fed hạ lãi suất vào tháng tới giảm xuống đang cản trở đà tăng của vàng. Kim loại quý không sinh lãi này thường tăng giá trong môi trường lãi suất thấp và ngược lại. 

Thị trường đang chờ đợi các số liệu kinh tế của Mỹ sẽ được công bố trong tuần này, trong đó có báo cáo việc làm trong lĩnh vực phi nông nghiệp tháng 9, để tìm kiếm manh mối về thể trạng của nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Các nhà giao dịch hiện đang đặt cược vào khả năng 46% Fed sẽ cắt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm vào tháng tới, giảm so với mức 50% trong tuần trước.

Ngày càng có nhiều nhà hoạch định chính sách của Fed phát tín hiệu do dự về việc nới lỏng hơn nữa, với lý do lo ngại về lạm phát và các dấu hiệu tương đối ổn định trên thị trường lao động sau hai lần cắt giảm lãi suất trong năm nay.

Trong khi đó, đồng USD vẫn giữ vững vị thế so với các đồng tiền chủ chốt khác, khiến vàng trở nên kém hấp dẫn hơn đối với người mua nắm giữ các đồng tiền khác.

SPDR Gold Trust, quỹ hoán đổi danh mục (ETF) được bảo chứng bằng vàng lớn nhất thế giới, cho biết lượng vàng do quỹ này nắm giữ đã giảm 0,47% trong phiên trước, cho thấy nhu cầu đầu tư vào vàng đang hạ nhiệt.

Trên thị trường kim loại quý khác, giá bạc giao ngay tăng 0,8% lên 50,96 USD/ounce, còn giá bạch kim tăng 0,7% lên 1.552,36 USD/ounce.

Tại Việt Nam, sáng nay, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC và Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng miếng ở mức 149 - 151 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên mức giá niêm yết ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên cuối tuần qua./.

 Từ khóa:
Thị trường vàngchờdữ liệukinh tế Mỹ
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Khai thác dữ liệu đặc thù di sản

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đang từng bước xây dựng kho dữ liệu di sản đồ sộ - nền tảng cho một mô hình quản trị di sản thông minh, vừa bảo tồn, vừa tạo ra giá trị mới cho phát triển kinh tế - văn hóa.

Khai thác dữ liệu đặc thù di sản
Tích hợp dữ liệu phục vụ chính quyền số

Để xây dựng chính quyền điện tử và đô thị thông minh, thành phố Huế đã và đang đặt trọng tâm vào việc thu thập, tích hợp và thống nhất dữ liệu số. Đây không chỉ là giải pháp kỹ thuật, mà còn là phương thức quản trị tạo sự minh bạch, hiệu quả và phục vụ tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp.

Tích hợp dữ liệu phục vụ chính quyền số

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top