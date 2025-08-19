Hỗ trợ doanh nghiệp: Một bàn tay khó làm nên tiếng vỗ - Bài 3: Xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp

Hiệp hội DN đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Hỗ trợ DN thành phố Huế

Đánh giá hiệu quả thực thi chính sách

Kinh nghiệm thực tiễn từ nhiều chính sách hỗ trợ trước đây cho thấy, không phải chính sách nào ban hành cũng đến được với DN. Có những quy định, ưu đãi chỉ nằm trên giấy và vướng mắc trong khâu thực thi khiến DN không thể tiếp cận. Khi chính sách không “đi” được vào đời sống, không chỉ gây lãng phí nguồn lực, mà còn bào mòn niềm tin của DN.

Một chính sách nhận được nhiều phản hồi của DN nhất phải kể đến là hỗ trợ mặt bằng sản xuất, kinh doanh. Cụ thể, theo quy định tại Nghị quyết số 21/2022/NQ-HĐND, ngày 26/10/2022 của HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là TP. Huế) về quy định một số chính sách hỗ trợ DN nhỏ và vừa, thì hình thức hỗ trợ được quy định chuyển trực tiếp cho đơn vị kinh doanh hạ tầng mà DN nhỏ và vừa ký hợp đồng thuê mặt bằng. Tuy nhiên, trên địa bàn các khu công nghiệp, cụm công nghiệp có đơn vị kinh doanh hạ tầng chiếm tỷ lệ rất ít. Hiện, toàn thành phố có 6 khu công nghiệp thì có 2 khu công nghiệp là Quảng Vinh và Phú Đa chưa có nhà đầu tư hạ tầng; 9 cụm công nghiệp đang hoạt động thì chỉ có 3 cụm công nghiệp có đơn vị kinh doanh hạ tầng, điều này phần nào làm ảnh hưởng đến tỷ lệ thụ hưởng của chính sách hỗ trợ nêu trên.

Về thời gian hỗ trợ, nghị quyết này cũng giới hạn thời gian tối đa 5 năm kể từ ngày DN nhỏ và vừa ký hợp đồng thuê mặt bằng lần đầu với đơn vị kinh doanh hạ tầng. Song thực tế, số lượng DN đáp ứng tiêu chí này rất ít, bởi đa phần DN đều hoạt động tại khu, cụm công nghiệp trên 5 năm hoặc đã ký lại hợp đồng (không phải lần đầu).

Bên cạnh đó, chính sách hỗ trợ tham gia các sàn giao dịch thương mại điện tử quốc tế cũng chưa có DN nào tiếp cận. Lý do là theo quy định về điều kiện hỗ trợ đối với các sàn giao dịch thương mại điện tử quốc tế, DN phải có các chứng nhận về sở hữu trí tuệ, quy chuẩn quá trình sản xuất, xuất xứ nguồn nguyên liệu,… trong khi hầu hết DN nhỏ và vừa trên địa bàn chưa đáp ứng các điều kiện và tiêu chuẩn này. Vì thế, muốn các chính sách đến được với DN, điều cần thiết nhất là phải được đánh giá hiệu quả thực thi.

Tại một diễn đàn tiếp xúc DN gần đây, một số DN chỉ ra, nhiều chính sách từ Trung ương được thiết kế từ góc nhìn quản lý nhà nước, với mục tiêu vĩ mô nhưng thiếu khảo sát nhu cầu thực tế của DN nên đôi khi đi “chệch hướng”.

Doanh nghiệp được trao đổi các khó khăn trong quá trình hoạt động

Ông Phan Thế Trụ, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ cho rằng, DN nhỏ và vừa tại địa phương có nguồn lực tài chính hạn chế, thiếu công nghệ, nhân lực chất lượng cao, khó tiếp cận các thị trường lớn, khó tham gia chuỗi cung ứng khu vực và quốc tế. Quỹ đất sạch cho DN vừa và nhỏ còn hạn chế; chi phí thuê mặt bằng tại các vị trí trung tâm tương đối cao so với năng lực tài chính của DN, nhất là DN khởi nghiệp. Ngoài ra, dù có tiềm năng nhưng phần lớn DN vẫn chưa có chiến lược chuyển đổi số rõ ràng; thiếu chuyên gia, thiếu tư vấn phù hợp; tỷ lệ DN ứng dụng công nghệ vào vận hành, marketing và quản trị còn thấp. Vì thế, các chính sách cần đánh trúng vào các khó khăn này để đồng hành tốt nhất cho DN.

Việc đánh trúng điểm nghẽn của DN là một trong những yếu tố quyết định thành công của chính sách.

Chủ nhiệm CLB CEO Huế, ông Phan Văn Nhật từng chia sẻ, yêu cầu trong thực hiện các chương trình đào tạo DN khá khó cho các đầu mối triển khai như hội, hiệp hội. Cụ thể, khi hỗ trợ các khóa đào tạo, cơ quan chức năng liên quan sẽ đòi hỏi các chuyên gia có các bằng thạc sĩ, tiến sĩ… Tuy nhiên, trong một số lĩnh vực đòi hỏi chuyên gia có kinh nghiệm thực tế hơn văn bằng nên rất khó “xin” các nguồn hỗ trợ từ Nhà nước. Để mời những chuyên gia này trực tiếp đứng lớp đòi hỏi kinh phí lớn, nếu không nhận thêm nguồn hỗ trợ từ các sở, ngành rất khó để tổ chức, trong khi nhu cầu của DN với những lĩnh vực này là rất lớn. Nhiều DN phải bỏ chi phí hàng chục triệu đồng để tham gia các khóa đào tạo này tại Hà Nội hoặc TP. Hồ Chí Minh, trong khi một số khóa đào tạo khác việc chiêu sinh gặp không ít khó khăn.

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Hỗ trợ DN thành phố Huế có nhiều hoạt động phối hợp tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại

Hướng đến hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp

Ông Phan Văn Nhật đề xuất, để các chính sách đến gần hơn với DN, cần thiết phải xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ DN, hay một hệ thống thông tin chung về hoạt động hỗ trợ DN. Hệ sinh thái này sẽ tập hợp những thủ lĩnh tại các hội, hiệp hội, CLB DN trên địa bàn. Khi có chính sách mới, hay các chương trình hỗ trợ các đầu mối này sẽ là kênh lan tỏa thông tin, tăng lượng DN tiếp cận chính sách, đồng thời nâng cao được vị thế của hội, hiệp hội, CLB.

Thực tế, đề xuất này đã và đang được tiếp thu khi mới đây nền tảng số dành cho DN và nền tảng làm việc số dành cho Hiệp hội DN đã được công bố. Với 3 khối thông tin: Khối tin tức dành cho DN; khối chức năng và khối thông tin DN, nền tảng này hứa hẹn sẽ mở ra một không gian số kết nối thông tin, tiện ích cho cộng đồng DN. Tuy nhiên, điều cốt lõi là làm sao để DN thật sự tiếp cận và khai thác nền tảng này hiệu quả nhất. Muốn vậy, cần có sự “bắt tay” chặt chẽ giữa chính quyền và các hội, hiệp hội để đưa nền tảng đến đúng người và phát huy tối đa giá trị trong thực tiễn.

Câu chuyện xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với các DN lớn, ngân hàng và tổ chức phi chính phủ để tạo ra nhiều cơ hội hỗ trợ hơn cho DN địa phương cũng được tính đến. Tại cuộc họp 6 tháng đầu năm của Hiệp hội Doanh nghiệp gần đây, ông Trần Văn Mỹ, Chủ tịch Hiệp hội DN khẳng định, Hiệp hội đang xúc tiến xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ DN, tổ tư vấn DN theo mô hình liên kết đa thành phần. Hiệp hội sẽ làm việc với các chuyên gia đầu ngành trong từng lĩnh vực cụ thể, có kinh nghiệm thực tiễn trong vận hành phát triển DN; các ngân hàng, các trường, viện để xây dựng mạng lưới tư vấn hỗ trợ các DN nhỏ và vừa trên địa bàn. Đây kỳ vọng sẽ là “đầu mối” kết nối tri thức, kinh nghiệm và nguồn lực tài chính, giúp DN định hướng chiến lược, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Ông Phan Quốc Sơn, Phó Giám đốc Sở Tài chính cho rằng, muốn chính sách được thực thi hiệu quả, ngoài sự nhập cuộc của chính quyền, cần sự đồng hành hỗ trợ của các hội, hiệp hội, CLB DN. Bên cạnh đó, các DN cũng cần xác định những mục tiêu cụ thể, chiến lược kinh doanh và các khó khăn; chủ động cung cấp, phản hồi cho chính quyền về các chương trình hỗ trợ, tìm hiểu chính sách. Đây sẽ là cơ sở quan trọng giúp chính quyền cải thiện chất lượng chính sách và đảm bảo các chương trình hỗ trợ đáp ứng được nhu cầu của DN.