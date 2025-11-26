Quân đội Việt Nam và Ấn Độ diễn tập tích hợp trên thực địa về gìn giữ hòa bình

Trong khuôn khổ Diễn tập song phương giữa Việt Nam và Ấn Độ về gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc năm 2025 (VINBAX 2025), sáng 27/11, tại Hà Nội, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam (Bộ Quốc phòng) phối hợp với phía Ấn Độ và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức trình diễn diễn tập tích hợp các tình huống trên thực địa.

Dự và quan sát diễn tập có Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, Trưởng ban Chỉ đạo Diễn tập; Thiếu tướng Rajdeep Singh Rawal, Tư lệnh Công binh Bộ Tư lệnh miền Tây, Lục quân Ấn Độ, cùng đoàn đại biểu Quân đội Ấn Độ.

Nội dung cuộc diễn tập gồm 3 tình huống. Ở tình huống thứ nhất: Đội Công binh thực hành rà, phá bom, vật nổ và cứu thương, bối cảnh đặt ra là Đội Công binh nhận nhiệm vụ khảo sát, rà tìm bom, mìn, vật liệu nổ tại khu vực gần doanh trại đóng quân của Đội - nơi dự kiến được Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) xây dựng trường học hỗ trợ chính quyền và người dân địa phương.

Tình huống 1 được diễn tập theo hai phân đoạn: Rà phá bom mìn, vật nổ theo kế hoạch và xử trí tình huống khi có quân nhân bị thương. Chủng loại bom, mìn, vật nổ phải xử lý là các loại mìn chống bộ binh, không thể di chuyển, phải thực hiện xử lý hủy nổ tại chỗ. Lực lượng tham gia đã chia thành 4 tổ: Dò tìm, xử lý bom mìn; cảnh giới; Quân y; tổ chó nghiệp vụ.

Tình huống đặt ra là trong quá trình tiến hành dò tìm, xử lý bom, mìn, một quân nhân bị thương ở chân. Sau khi nhận lệnh dò tìm, xác định vị trí đã an toàn, lực lượng Quân y đưa nạn nhân ra khỏi vị trí và sơ cứu, băng bó vết thương và hộ tống bệnh nhân về bệnh viện dã chiến cấp 1.

Tình huống giả định thứ hai: Đội Công binh tiến hành giải tán đám đông cáo buộc nhân viên Liên hợp quốc xâm hại tình dục, bảo vệ đơn vị, chia thành 4 phân đoạn: Giải tán đám đông dân thường, cáo buộc nhân viên Liên hợp quốc vi phạm bóc lột và lạm dụng tình dục (SEA); phát hiện đám đông tụ tập biểu tình; lực lượng biểu tình áp sát cổng chính, đập phá hàng rào; Đội Công binh giải tán đám đông.

Tình huống của diễn tập là có nhóm người gồm 1 nam và 2 nữ, tụ tập bên ngoài la hét, đòi gặp chỉ huy của Đội Công binh để khiếu kiện về việc quấy rối và bạo lực tình dục với một phụ nữ của nhóm người trên...

Tiếp đó, có khoảng 20-30 người mang theo gậy gộc, gạch đá, các vật thể lạ... đến vị trí doanh trại của Đội Công binh, la hét, hô hào, đòi lực lượng của Liên hợp quốc rời khỏi vị trí, đòi cung cấp lương thực, đòi trả lại công bằng cho người phụ nữ đang cáo buộc nhân viên Liên hợp quốc.

Lực lượng biểu tình sau khi tập hợp lực lượng đã áp sát tới cổng chính, đập phá hàng rào, ném gạch đá vào bên trong doanh trại, hò hét, chửi bới lực lượng của ta. Về phía ta, lực lượng của phân đội bảo vệ đã triển khai sẵn sàng nhận lệnh.

Tiếp đó, lợi dụng đám đông hỗn loạn, một nhóm khoảng 10 người không rõ danh tính có mang gậy, vũ khí lạnh... cơ động áp sát đoàn người biểu tình. Một số tên dùng vật thể lạ, vật gây cháy ném vào doanh trại khiến 2 quân nhân bị thương.

Nhận định đám đông biểu tình với số lượng lớn, khả năng bị kẻ xấu kích động dẫn tới hành động cực đoan, mất kiểm soát, khiến đơn vị rơi vào trạng thái có nguy mất an toàn, tính mạng và tài sản bị đe dọa, cấp trên đã lệnh cho Phân đội Bảo vệ cử lực lượng cùng một xe bọc thép cơ động ra cổng chính trấn áp các phần tử quá khích. Cùng với đó lệnh cho Bệnh viện dã chiến cấp 1 băng bó, điều trị cho quân nhân bị thương; lệnh Phân đội Bảo đảm nhanh chóng dập tắt đám cháy.

Đồng thời, chỉ huy Đội Công binh cùng 2 Quan sát viên quân sự đề nghị gặp người đứng đầu chính quyền địa phương để đàm phán. Quá trình đàm phán, phía địa phương và người cáo buộc không thể đưa ra bằng chứng thuyết phục, trong khi phía ta có đủ lý lẽ chứng minh cáo buộc không đúng sự thật, người đứng đầu chính quyền địa phương chuyển sang đề nghị đơn vị hỗ trợ sửa chữa đoạn đường nối từ trục đường chính đến trường học.

Đội Công binh tiếp thu nguyện vọng và cho biết sẽ xem xét hỗ trợ vào thời điểm phù hợp, tuy nhiên khẳng định hành động này đơn thuần vì mục đích nhân đạo, không liên quan đến cáo buộc.

Bước sang tình huống thứ ba: Đội Công binh phối hợp cùng các lực lượng khác tiến hành cứu trợ nạn nhân do động đất, sập đổ công trình, tham gia cấp cứu và vận chuyển y tế đường không. Đây là tình huống đòi hỏi có sự phối hợp, hiệp đồng nhuần nhuyễn, đảm bảo chuyên môn cao. Bối cảnh tình huống là sau khi xuất hiện trận động đất 6 độ richter, nhiều vị trí trong doanh trại đóng quân bị rung lắc.

Người đứng đầu chính quyền địa phương cho biết, Bệnh viện do UNICEF hỗ trợ xây dựng bị sập, đổ, bên trong có một số nạn nhân bị kẹt lại. Nhận nhiệm vụ từ cấp trên, lực lượng của ta nhanh chóng phổ biến nhiệm vụ; sử dụng flycam thu thập thông tin, hình ảnh để đánh giá chính xác mức độ thiệt hại và cơ động đến hiện trường.

Các lực lượng của Đội cứu sập tham gia gồm: Tổ trinh sát Công binh; Tổ chó nghiệp vụ; 2 Tổ cứu sập; Tổ Quân y. Sau khi trinh sát hiện trường sập đổ, sơ bộ đánh giá tình hình, các tổ tại thực địa khẩn trương triển khai lực lượng, phương tiện cứu người mắc kẹt trong khu vực sập đổ, có kết hợp sử dụng chó nghiệp vụ để tìm kiếm, đánh dấu các vị trí nghi ngờ có người bị nạn. Sau khi phát hiện các nạn nhân, Tổ cứu sập mở lối vào giải cứu, đánh giá sơ bộ tình trạng nạn nhân và phối hợp Tổ quân y đưa nạn nhân ra ngoài.

Đối với bệnh nhân bị thương nặng, Sở Chỉ huy Phái bộ quyết định điều động một máy bay trực thăng cùng Tổ AMET (vận chuyển y tế đường không) để cấp cứu và vận chuyển y tế đường không. Bệnh viện dã chiến cấp 1 của Đội Công binh đã phối hợp với Tổ AMET tiến hành quy trình cấp cứu và vận chuyển y tế đường không theo đúng quy trình.

Diễn tập đã diễn ra thành công, qua đó góp phần trang bị cho các lực lượng tham gia và phục vụ Diễn tập nắm chắc quy trình, kỹ năng, khả năng phối hợp hiệp đồng giữa các bộ phận trong thực hành xử trí các tình huống tích hợp tại môi trường phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Các lực lượng tham gia diễn tập đã đảm bảo đúng yêu cầu, nắm chắc quy trình, kỹ năng xử trí các tình huống tích hợp tại môi trường phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa các bộ phận liên quan, đồng thời bảo đảm an ninh, an toàn về người, vũ khí, trang bị./.