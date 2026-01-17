  • Huế ngày nay Online
Liên hợp quốc kêu gọi khắc phục nạn đói toàn cầu

ClockThứ Tư, 21/01/2026 14:30
Các cơ quan Liên hợp quốc cảnh báo, nạn đói và tình trạng di dời dân cư ngày càng gia tăng không chỉ là những vấn đề khẩn cấp về nhân đạo, mà còn là mối đe dọa ngày càng lớn đối với ổn định kinh tế toàn cầu.

Liên hợp quốc cảnh báo nguy cơ nạn đói lan rộng tại hơn 15 điểm nóng toàn cầuMất an ninh lương thực cấp tính tiếp tục gia tăng ở mức báo độngChâu Á - Thái Bình Dương: 88 triệu người mất an ninh lương thực do những cú sốc khí hậu

 Người dân ở Nam Kivu, Cộng hòa Dân chủ Congo nhận hàng viện trợ.

Cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh các nhà lãnh đạo thế giới tập trung tại Hội nghị thường niên lần thứ 56 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) tại Davos, Thụy Sĩ.

Trong báo cáo công bố ngày 19/1, trong khuôn khổ Hội nghị Davos, Chương trình Lương thực Thế giới cho biết, khoảng 318 triệu người trên toàn thế giới đang đối mặt tình trạng đói nghiêm trọng.

Liên hợp quốc kêu gọi các nhà lãnh đạo, nhà tài trợ, doanh nghiệp duy trì ưu tiên vấn đề an ninh lương thực và khắc phục nạn đói toàn cầu, tiếp tục đầu tư vào các hệ thống chuỗi cung ứng nhằm củng cố các thị trường dễ bị tổn thương và hỗ trợ các công nghệ liên quan đến lương thực, thực phẩm.

https://nhandan.vn/lien-hop-quoc-keu-goi-khac-phuc-nan-doi-toan-cau-post938176.html

Theo nhandan.vn
