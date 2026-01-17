Liên hợp quốc kêu gọi khắc phục nạn đói toàn cầu

Người dân ở Nam Kivu, Cộng hòa Dân chủ Congo nhận hàng viện trợ.

Cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh các nhà lãnh đạo thế giới tập trung tại Hội nghị thường niên lần thứ 56 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) tại Davos, Thụy Sĩ.

Trong báo cáo công bố ngày 19/1, trong khuôn khổ Hội nghị Davos, Chương trình Lương thực Thế giới cho biết, khoảng 318 triệu người trên toàn thế giới đang đối mặt tình trạng đói nghiêm trọng.

Liên hợp quốc kêu gọi các nhà lãnh đạo, nhà tài trợ, doanh nghiệp duy trì ưu tiên vấn đề an ninh lương thực và khắc phục nạn đói toàn cầu, tiếp tục đầu tư vào các hệ thống chuỗi cung ứng nhằm củng cố các thị trường dễ bị tổn thương và hỗ trợ các công nghệ liên quan đến lương thực, thực phẩm.

https://nhandan.vn/lien-hop-quoc-keu-goi-khac-phuc-nan-doi-toan-cau-post938176.html