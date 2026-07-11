Động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng

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Lan sâu tỏa rộng

Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, được cán bộ, đảng viên, nhân dân đón nhận và nhanh chóng trở thành nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị. Tại Trung ương, các cơ quan, đơn vị gương mẫu đi đầu trong nhận, triển khai những nhiệm vụ khó, quan trọng. Tính đến ngày 29/6/2026, Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã giao 1.937 nhiệm vụ; các cơ quan đã hoàn thành 84,8% nhiệm vụ có thời hạn, xử lý 1.009/1.071 phản ánh, kiến nghị, sáng kiến, giải pháp (đạt 94,2%).

Tại địa phương, việc triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW được các cấp ủy, chính quyền cơ sở tuyên truyền, lan tỏa đến từng gia đình, người dân. Đã thành thông lệ, sáng thứ 7 hoặc chủ nhật hằng tuần, Tổ công tác chuyển đổi số xã Thiệu Trung (tỉnh Thanh Hóa) đến các nhà văn hóa thôn (nếu người dân không đến nhà văn hóa thôn thì cán bộ sẽ đến tận nhà) để hướng dẫn nhân dân (khi có nhu cầu) tiếp cận dịch vụ số trực tuyến, số hóa hồ sơ và thao tác về thủ tục hành chính theo đúng quy trình, đồng thời tiếp nhận trực tiếp các thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân xã. Mặt khác, xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số... Bí thư Đảng ủy xã Thiệu Trung, đồng chí Đỗ Thế Bằng cho biết: Với sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã, đến nay người dân trong xã đã cơ bản sử dụng thành thạo các quy trình, thủ tục hành chính trên môi trường số.

Tính đến ngày 29/6/2026, Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã giao 1.937 nhiệm vụ; các cơ quan đã hoàn thành 84,8% nhiệm vụ có thời hạn, xử lý 1.009/1.071 phản ánh, kiến nghị, sáng kiến, giải pháp (đạt 94,2%).

Trên các bản làng biên giới tỉnh Lai Châu, mô hình “Hướng dẫn nhân dân bán hàng trên sàn thương mại điện tử” của chiến sĩ các đồn biên phòng đã giúp người dân xây dựng các gian hàng trực tuyến, quảng bá sản phẩm đặc trưng của địa phương. Tại tỉnh miền núi, biên giới Cao Bằng, Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp xây dựng phương án cấp điện lưới quốc gia cho các thôn, bản chưa có điện để tạo điều kiện cho doanh nghiệp viễn thông phủ sóng. Từ tháng 7/2025 đến nay, tỉnh đã phủ sóng được 124 điểm vùng lõm sóng. Nhờ đó, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn của tỉnh trên Cổng dịch vụ công quốc gia đạt hơn 97%; tỷ lệ thanh toán trực tuyến đạt hơn 58%...

Công tác tuyên truyền, triển khai của các cấp ủy cơ sở đã tác động tích cực đến tinh thần tìm hiểu, áp dụng khoa học, công nghệ của người dân. Chị Tống Thị Hiền, Giám đốc Công ty TNHH sản xuất và thương mại Hiền Nhuần (phường Đông Tiến, tỉnh Thanh Hóa) chia sẻ: Công ty đã xây dựng chuỗi sản xuất, nuôi trồng các sản phẩm nông nghiệp theo hướng hữu cơ, tuần hoàn. Để triển khai, công ty đã áp dụng khoa học, công nghệ vào tất cả các khâu trong quá trình chăn nuôi, trồng trọt.

Khơi thông nguồn lực

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, kết quả thực tế chưa tương xứng, chưa tạo được nhiều sản phẩm cụ thể để đóng góp rõ nét vào tăng trưởng và năng lực quản trị quốc gia. Nguyên nhân do việc triển khai vẫn còn nhiều vướng mắc: Nhiều nhiệm vụ mới dừng ở văn bản, kế hoạch, đề án; tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến ở địa phương đạt cao, nhưng nhiều quy trình chưa cấu trúc toàn diện. Một số mô hình “ba nhà”, sàn giao dịch công nghệ, đô thị thông minh, khu công nghệ cao còn nặng về hình thức. Tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu chưa đạt yêu cầu của giai đoạn phát triển mới. Chất lượng dịch vụ công trực tuyến còn một số vấn đề gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp...

Tại hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm 6 tháng triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh: Phải nhận thức sâu sắc khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số là động lực chủ yếu của mô hình phát triển, mô hình tăng trưởng mới… Phải chuyển mạnh từ xây dựng cơ chế sang tạo ra sản phẩm; từ hoàn thành nhiệm vụ sang tạo ra giá trị; từ chuẩn bị điều kiện sang đóng góp trực tiếp cho phát triển đất nước.

Tiến sĩ Nguyễn Thị Bình, nguyên giảng viên Trường đại học Mỏ-Địa chất cho rằng, mỗi cán bộ, người dân cần phải là một chiến sĩ trên mặt trận khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Từ thực tiễn năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức, người dân và doanh nghiệp chưa theo kịp sự thay đổi của yêu cầu đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số như việc ứng dụng các dịch vụ thông minh; giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường số; một số doanh nghiệp, người dân chưa thật sự quan tâm, chủ động tiếp cận, ứng dụng công nghệ số, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Yên Định (tỉnh Thanh Hóa) Trịnh Lê Thủy đề xuất cần tăng cường cán bộ khoa học, công nghệ, chuyển đổi số cho chính quyền cơ sở; nâng cấp chất lượng hạ tầng số.

https://nhandan.vn/dong-luc-quan-trong-thuc-day-tang-truong-post974949.html