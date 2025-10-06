  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Tư, 08/10/2025 11:48

Cơ chế hậu kiểm cho quản trị hiệu quả

HNN - Trong những cuộc thảo luận tại nghị trường, khái niệm “hậu kiểm” đang ngày càng được nhắc đến nhiều hơn. Không phải ngẫu nhiên mà vấn đề này trở thành mối quan tâm của các đại biểu Quốc hội (ĐBQH), chính quyền địa phương và cộng đồng doanh nghiệp (DN).

Tích hợp dữ liệu phục vụ chính quyền sốVăn kiện Đại hội XIV của Đảng phải trở thành công cụ lãnh đạo và quản trị hiện đạiTrường Đại học Phú Xuân đón chứng nhận kiểm định chất lượng 3 chương trình đào tạo

Người dân nộp hồ sơ, tra cứu thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa 

Đổi mới quản trị

Một chính quyền hiện đại không thể chỉ dừng lại ở việc đặt ra các thủ tục, điều kiện ràng buộc trước khi người dân và DN được triển khai hoạt động. Trong bối cảnh cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền số, tinh gọn bộ máy và thúc đẩy phát triển, “hậu kiểm”, tức giám sát sau khi hành động đang trở thành xu thế cần thiết, để vừa đảm bảo quyền tự do sáng tạo, vừa giữ vững kỷ cương, kỷ luật.

Tại Huế, quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đang đặt ra yêu cầu cao hơn về cách thức điều hành và giám sát. Nếu trước đây, cấp huyện còn là “tầng đệm” để kiểm tra, thẩm định nhiều loại giấy phép, thì nay mô hình quản lý trực tiếp từ thành phố đến xã, phường buộc chính quyền phải thay đổi cách làm. Đó không chỉ là sự điều chỉnh bộ máy, mà còn là sự thay đổi trong tư duy quản lý: Từ “quản chặt đầu vào” sang “mở rộng quyền, tăng cường giám sát”.

Hiện nay, thành phố đầu tư mạnh mẽ cho hạ tầng số, dữ liệu mở và trí tuệ nhân tạo để phục vụ công tác giám sát. Hệ thống camera đô thị không chỉ để xử phạt vi phạm giao thông, mà còn để phân tích mật độ phương tiện, dự báo ùn tắc, phục vụ quy hoạch. Hệ thống đăng ký kinh doanh trực tuyến không chỉ để cấp phép, mà còn theo dõi tình trạng hoạt động, mức độ tuân thủ thuế, bảo hiểm. Và hệ thống phản ánh hiện trường không chỉ dừng lại ở việc tiếp nhận thông tin, mà còn là công cụ hậu kiểm chính bộ máy hành chính, cho thấy cơ quan nào xử lý chậm trễ, thiếu trách nhiệm.

Chánh Văn phòng UBND TP. Huế, ông Trần Hữu Thùy Giang cho biết: Thành phố đặc biệt chú trọng tháo gỡ khó khăn trong giải quyết thủ tục hành chính, nhất là tình trạng hồ sơ tồn đọng tại xã, phường. “Lãnh đạo thành phố thường xuyên kiểm tra cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật phục vụ bộ máy vận hành, nhằm không chỉ dừng lại ở việc trang bị, mà còn giám sát xem các thiết bị, phần mềm có thật sự phát huy tác dụng trong xử lý công việc hay không”, ông Giang nói.

Từ góc nhìn ĐBQH, bà Nguyễn Thị Sửu, Phó Trưởng đoàn ĐBQH TP. Huế cho rằng, khi địa phương được trao quyền vận hành các mô hình mới như chính quyền số, một cửa điện tử hay phân cấp ngân sách thì vấn đề kiểm soát quyền lực trở nên đặc biệt quan trọng. Cơ chế giám sát, theo bà Sửu, không thể chỉ đến từ bộ máy nhà nước, mà phải có sự tham gia của người dân và các tổ chức xã hội. Những hội đồng tư vấn nhân dân, hiệp hội nghề nghiệp hay các tổ chức phản biện độc lập cần được trao thêm vai trò để theo dõi, phản ánh và giám sát việc thực thi chính sách sau khi đã ban hành.

Minh bạch và trách nhiệm

Thực tiễn ở Huế cho thấy, hậu kiểm chỉ thực sự hiệu quả khi có sự minh bạch và đồng hành của cả chính quyền lẫn người dân. Nếu coi hậu kiểm chỉ là công cụ để “phạt” thì chưa đủ, mà phải là cơ chế nâng cao trách nhiệm xã hội. Một DN khi biết rằng mọi dữ liệu về hoạt động của mình đều có thể bị đối chiếu, công khai và truy xuất, họ sẽ có động lực tuân thủ hơn. Một cán bộ khi biết rằng công việc của mình cũng được hậu kiểm qua hệ thống điện tử và sự giám sát xã hội, sẽ phải làm việc trách nhiệm hơn.

Ở bình diện rộng hơn, các dự án luật và nghị quyết của Quốc hội thời gian qua cũng thể hiện rõ tinh thần hậu kiểm. Điển hình trong lĩnh vực môi trường, Luật Bảo vệ môi trường 2020 đã mở ra cơ chế hậu kiểm mạnh mẽ, trao quyền tự chủ nhiều hơn cho DN trong việc lập báo cáo đánh giá tác động môi trường. Song song với quyền tự chủ ấy là trách nhiệm lớn: Nếu vi phạm, hậu quả pháp lý và xã hội sẽ nặng nề hơn.

Tại một phiên thảo luận tổ trong khuôn khổ Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, khi bàn về khu vực kinh tế tư nhân, ông Nguyễn Hải Nam, ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Kinh tế - Tài chính của Quốc hội đã chỉ rõ: Việc chuyển toàn bộ quy trình hành chính sang cơ chế hậu kiểm không chỉ là cải cách thủ tục, mà còn là yêu cầu tất yếu, phù hợp với thông lệ quốc tế và xu hướng quản trị hiện đại. Trong bối cảnh nền kinh tế số đang phát triển nhanh, đặc biệt là khu vực kinh tế tư nhân với hàng trăm nghìn DN nhỏ và vừa, nếu vẫn giữ cách “tiền kiểm” nặng nề sẽ tạo thêm gánh nặng, làm chậm nhịp phát triển. Ngược lại, hậu kiểm vừa tạo không gian thông thoáng cho DN khởi sự, vừa đặt họ dưới sự giám sát công khai, minh bạch của pháp luật và xã hội. Đây chính là cơ chế khuyến khích sáng tạo nhưng vẫn bảo đảm kỷ cương trong quản lý.

Bà Nguyễn Thị Sửu cho rằng, Quốc hội cần thiết kế một “vành đai pháp lý mềm dẻo”: Không can thiệp cứng nhắc vào hoạt động của địa phương, nhưng phải bảo đảm nguyên tắc trách nhiệm giải trình rõ ràng sau mỗi quyết định. Đồng thời, cần nâng cao hơn nữa vai trò cử tri trong cơ chế hậu kiểm.

“Chúng ta cần thay đổi cách thức đánh giá, không chỉ xem xét quy trình có đúng quy định hay không, mà phải chú trọng đến kết quả đầu ra, tác động thực tế đối với đời sống người dân. Đó mới là thước đo quan trọng của cơ chế hậu kiểm trong quản lý”, bà Sửu nói.

Bài, ảnh: Lê Thọ
 Từ khóa:
Cơ chếhậu kiểmquản trịhiệu quả
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Để chính sách thu hút nguồn nhân lực phát huy hiệu quả

Phát triển nguồn nhân lực là một trong ba đột phá chiến lược của đất nước. Ở Huế, sau nhiều nghị quyết (NQ), đề án và chính sách được ban hành, việc thu hút nguồn nhân lực đã có những chuyển động tích cực. Song, để rút ngắn khoảng cách giữa văn bản và thực tiễn, cần thêm những giải pháp đồng bộ, quyết liệt và sáng tạo.

Để chính sách thu hút nguồn nhân lực phát huy hiệu quả
Tăng trách nhiệm giải trình để giám sát hiệu quả chống lãng phí

Ngày 30/9, Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 8 đã cho ý kiến về các dự án luật thuộc nhóm lĩnh vực kinh tế-tài chính và nhóm lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại, giám sát sẽ được trình tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV tới đây.

Tăng trách nhiệm giải trình để giám sát hiệu quả chống lãng phí
Phụ nữ kinh doanh hiệu quả thời công nghệ số

Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thành phố Huế đã và đang trang bị những kinh nghiệm về sản xuất, kinh doanh (SXKD) ứng dụng công nghệ số hiệu quả để tạo cơ hội cho hội viên được tiếp cận những kiến thức về kinh doanh trên nền tảng số.

Phụ nữ kinh doanh hiệu quả thời công nghệ số
Ứng dụng công nghệ, nâng cao hiệu quả phục vụ

Công an TP. Huế đang từng bước xây dựng một lực lượng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên quản lý bằng công nghệ, đảm bảo vững chắc an ninh trật tự.

Ứng dụng công nghệ, nâng cao hiệu quả phục vụ
Tổ chức thành công Kỳ họp thứ 10, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương, chất lượng và hiệu quả

Nhấn mạnh thời gian chuẩn bị Kỳ họp thứ 10 còn rất ngắn, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan tận dụng tối đa từng ngày, từng giờ, khẩn trương trong giai đoạn nước rút nhưng tuyệt đối không được làm theo kiểu đối phó; thẩm tra kỹ lưỡng, chặt chẽ hồ sơ tài liệu, bảo đảm Kỳ họp được tổ chức thành công, chất lượng và hiệu quả.

Tổ chức thành công Kỳ họp thứ 10, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương, chất lượng và hiệu quả

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top