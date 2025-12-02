  • Huế ngày nay Online
Samsung thống trị thị trường toàn cầu về điện thoại gập

Samsung tiếp tục dẫn đầu thị trường điện thoại gập toàn cầu trong quý 3 với 64% thị phần, nới rộng khoảng cách với các đối thủ khi dòng Galaxy Z Fold7 trở thành động lực tăng trưởng chính.

Mẫu điện thoại gập Samsung Galaxy Z Fold7 

“Gã khổng lồ” điện tử của Hàn Quốc Samsung Electronics vẫn giữ vững vị trí dẫn đầu về thị phần điện thoại có thể gập lại trên toàn cầu trong quý 3 năm nay, nới rộng khoảng cách với doanh nghiệp đối thủ ở vị trí thứ hai.

Phóng viên TTXVN tại Seoul dẫn báo cáo của Counterpoint Research - một công ty nghiên cứu thị trường công nghệ toàn cầu trong ngành công nghệ truyền thông và công nghệ thông tin, công bố ngày 6/12 cho biết Samsung Electronics đã tăng thị phần điện thoại có thể gập lại trong quý 3/2025 thêm 8 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 64%.

Samsung Electronics chiếm 56% thị phần trong quý 3/2024, chênh lệch 41 điểm phần trăm so với Huawei (15%). Tuy nhiên, với việc thị phần của Samsung tăng lên và Huawei vẫn giữ nguyên trong quý 3/2025, khoảng cách thị phần giữa hai công ty này đã nới rộng lên 49 điểm phần trăm. 

Trong khi đó, Motorola xếp thứ ba với 7% thị phần, Honor xếp thứ tư với 6% thị phần, Vivo xếp thứ năm với 4% thị phần và Xiaomi xếp thứ sáu với 2% thị phần.

Trong quý 3 năm nay, điện thoại thông minh có thể gập lại chiếm 2,5% tổng số lô hàng điện thoại thông minh toàn cầu.

Báo cáo của Counterpoint Research phân tích rằng lượng lô hàng điện thoại thông minh có thể gập lại trên toàn cầu trong quý 3 năm nay đã tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái, ghi nhận hiệu suất quý tốt nhất từ trước đến nay, trong đó dòng Galaxy Z Fold7 của Samsung là động lực tăng trưởng lớn nhất.

Counterpoint Research dự đoán thị trường điện thoại có thể gập lại sẽ tăng trưởng nhanh chóng vào năm tới khi các nhà sản xuất điện thoại có thể gập lại đang nỗ lực cải tiến tổng thể về mặt cơ học và Apple đang thúc đẩy nhu cầu điện thoại cao cấp.

Một quan chức của Counterpoint Research cho biết mẫu điện thoại gập ba đầu tiên của Samsung sẽ được phát hành với số lượng cực kỳ hạn chế, nhưng mục tiêu không phải là mở rộng quy mô.

Năm 2026, với việc Apple gia nhập thị trường đang làm thay đổi đáng kể cục diện cạnh tranh của các mẫu điện thoại màn hình gập, Samsung sẽ củng cố vị thế dẫn đầu của mình trong công nghệ màn hình gập đa năng với mẫu điện thoại gập ba này./.

Theo vietnamplus.vn
