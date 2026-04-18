Ứng dụng ESG vào sản xuất và kinh doanh

Ông Cung Trọng Cường, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển thành phố chia sẻ tại tập huấn

ESG là tập hợp bộ khung gồm 3 tiêu chuẩn đánh giá và đo lường tính bền vững các yếu tố về phát triển bền vững và trách nhiệm xã hội của một doanh nghiệp đến cộng đồng xung quanh. ESG là viết tắt của ba yếu tố đánh giá tác động chính của doanh nghiệp đến sự phát triển bền vững và cộng đồng xung quanh, bao gồm: môi trường, xã hội và quản trị.

Chương trình tập trung chia sẻ các nội dung tổng quan về ESG và những tác động đối với hoạt động sản xuất kinh doanh; hướng dẫn lộ trình áp dụng ESG phù hợp với quy mô và đặc thù của doanh nghiệp Việt Nam; thực hành và thảo luận mở giữa doanh nghiệp với chuyên gia và cơ quan quản lý. Tại buổi tập huấn, các doanh nghiệp cũng chia sẻ những khó khăn và rào cản trong quá trình thực hiện… Đồng thời đề xuất xây dựng các mô hình thí điểm, chính sách hỗ trợ nhằm thúc đẩy việc ứng dụng ESG tại Huế.

Trong bối cảnh các tiêu chuẩn ESG ngày càng trở thành yêu cầu bắt buộc từ các thị trường xuất khẩu và các đối tác quốc tế, việc chủ động chuyển đổi theo hướng bền vững không chỉ là trách nhiệm mà còn là cơ hội để doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Đối với thành phố Huế, việc thúc đẩy ESG trong khu vực doanh nghiệp còn gắn liền với mục tiêu cải thiện Chỉ số xanh cấp tỉnh (PGI), hướng tới xây dựng môi trường đầu tư thân thiện, minh bạch và phát triển bền vững

Ông Cung Trọng Cường, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển khẳng định, việc ứng dụng ESG không còn là xu hướng mà đã trở thành yêu cầu tất yếu đối với doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập. Thành phố Huế cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi xanh, từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế và tham gia hiệu quả vào chuỗi cung ứng bền vững.