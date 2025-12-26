Tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ hộ kinh doanh trong kê khai thuế

Cán bộ thuế hướng dẫn hộ kinh doanh

Kể từ ngày 1/1/2026, toàn bộ HKD sẽ chuyển đổi phương pháp nộp thuế khoán sang phương pháp kê khai. Đây là một bước chuyển quan trọng không chỉ nhằm hiện đại công tác quản lý thuế, thiết lập môi trường kinh doanh bình đẳng mà còn mở ra cơ hội phát triển mới cho kinh tế tư nhân và các HKD. Để hỗ trợ quá trình chuyển đổi, Thuế thành phố đã phối hợp với các ngân hàng, đơn vị cung cấp giải pháp triển khai chiến dịch "45 ngày cao điểm chuyển đổi từ mô hình thuế khoán sang kê khai thuế" đối với HKD.

Với tổng số trên 4.000 HKD đang hoạt động đến thời điểm hiện tại, Thuế Cơ sở 2 đã hoàn thành thực hiện chuyển đổi thành công, 100% HKD đã đăng ký tài khoản thuế điện tử, cài đặt Etax Mobile thành công. Thuế Cơ sở 2 cũng xử lý kịp thời, giải đáp 100% vướng mắc của HKD; tuyên truyền lợi ích và nghĩa vụ khi HKD chuyển sang phương pháp kê khai hoặc chuyển đổi lên doanh nghiệp, hỗ trợ về hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền.

Tại hội nghị, các đơn vị đã tư vấn và giới thiệu các giải pháp số, dịch vụ tài chính nhằm đồng hành, hỗ trợ HKD trong chuyển đổi mô hình quản lý thuế. Các đơn vị tổ chức cũng giải đáp các vướng mắc của HKD liên quan đến việc xuất hóa đơn, áp dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, các lỗi trong kê khai, quyết toán thuế, các chính sách hỗ trợ giải pháp số...

Cán bộ Agribank giới thiệu các gói tín dụng hỗ trợ hộ kinh doanh

Ông Thái Văn Khánh, Phó Giám đốc Agribank chi nhánh thành phố khẳng định, HKD là phân khúc khách hàng được Agribank đặc biệt quan tâm. Hiện, Agribank đã thiết kế các gói sản phẩm dịch vụ đặc thù, cải tiến quy trình cấp tín dụng, thanh toán, kết nối thuế điện tử, triển khai chương trình "Agribank đồng hành cùng HKD" với nhiều ưu đãi cụ thể về phí, lãi suất, cung cấp giải pháp toàn diện. Với những giải pháp này, Agribank hy vọng sẽ góp phần hỗ trợ HKD chuyển đổi mô hình quản lý thuế một cách thuận tiện, hiệu quả, minh bạch.