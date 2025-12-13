  • Huế ngày nay Online
Đồng hành cùng hộ kinh doanh trong chuyển đổi số

HNN.VN - Chiều 18/12, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) chi nhánh thành phố phối hợp với Thuế thành phố Huế, VNPAY triển khai chương trình đồng hành cùng hộ kinh doanh chuyển đổi số.

Ông Hoàng Quốc Việt, Phó Trưởng Thuế thành phố chia sẻ cùng hộ kinh doanh 

Theo quy định từ 1/1/2026, 100% hộ kinh doanh đang áp dụng phương pháp khoán thuế sẽ phải chuyển đổi sang phương pháp kê khai thuế. Để hỗ trợ hộ kinh doanh, từ ngày 10/11 đến 25/12, Thuế thành phố đã triển khai kế hoạch “45 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh” trên phạm vi toàn thành phố với sự đồng hành từ đơn vị cung cấp giải pháp, ngân hàng…

Hội nghị tập trung tư vấn và giới thiệu giải pháp số, dịch vụ tài chính hiện đại nhằm đồng hành, hỗ trợ hộ kinh doanh trong chuyển đổi mô hình mô hình quản lý thuế. Các đơn vị tổ chức cũng giải đáp các vướng mắc của hộ kinh doanh liên quan đến việc xuất hóa đơn đối với hàng tồn kho, giải pháp minh bạch dòng tiền, các lỗi trong kê khai, quyết toán thuế, các chính sách hỗ trợ giải pháp số của các đơn vị cung cấp giải pháp, ngân hàng.

Cán bộ Agribank hỗ trợ hộ kinh doanh 

Ông Thái Văn Khánh, Phó Giám đốc Agribank thành phố nhấn mạnh, Agribank xác định khách hàng hộ kinh doanh là một trong những phân khúc trọng tâm của Agribank. Vì vậy, chúng tôi không ngừng đổi mới, thiết kế các gói sản phẩm dịch vụ đặc thù, cải tiến quy trình cấp tín dụng, thanh toán, kết nối thuế điện tử. Việc triển khai chương trình "Agribank đồng hành cùng hộ kinh doanh" với nhiều ưu đãi cụ thể về phí, lãi suất, cung cấp giải pháp toàn diện cho hộ kinh doanh sẽ góp phần hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi mô hình quản lý thuế một cách dễ dàng hiệu quả, minh bạch, bền vững.

Hoàng Loan
