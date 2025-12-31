  • Huế ngày nay Online
Tổng sản phẩm trên địa bàn thành phố năm 2025 tăng 8,5%

HNN.VN - Chiều 5/1, Thống kê thành phố Huế tổ chức họp báo công bố số liệu kinh tế - xã hội năm 2025.

Lãnh đạo Thống kê thành phố chia sẻ xung quanh các số liệu thống kê 

Năm 2025, thành phố triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức. Dù vậy với nhiều giải pháp quyết liệt, tình hình phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2025 vẫn đạt được những kết quả tích cực. Kinh tế thành phố tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định, trong đó công nghiệp giữ vai trò chủ lực với chỉ số sản xuất tăng cao; môi trường đầu tư được cải thiện, các dự án hạ tầng đô thị, giao thông và chỉnh trang thành phố được đẩy nhanh tiến độ; hoạt động thương mại, dịch vụ và du lịch có nhiều khởi sắc...

Tổng sản phẩm trên địa bàn thành phố năm 2025 ước tăng 8,5% so với cùng kỳ. Trong đó khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 1,02%, đóng góp 0,1 điểm phần trăm; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 11,51%, đóng góp 3,69 điểm phần trăm; khu vực dịch vụ tăng 8,17%, đóng góp 4,02 điểm phần trăm; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 7,91%, đóng góp 0,69 điểm phần trăm.

 Số liệu thống kê được công bố

Cơ cấu nền kinh tế tiếp tục có sự chuyển dịch theo hướng giảm tỷ trọng khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản, tăng tỷ trọng khu vực dịch vụ. Ước tính quy mô tổng sản phẩm theo giá hiện hành năm 2025 đạt 89.591 tỷ đồng; trong đó khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 9,74%, khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 30,44%; khu vực dịch vụ chiếm 51,35%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 8,47%.

Hoàng Anh
