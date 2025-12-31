Tổng sản phẩm trên địa bàn thành phố năm 2025 tăng 8,5%

Lãnh đạo Thống kê thành phố chia sẻ xung quanh các số liệu thống kê

Năm 2025, thành phố triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức. Dù vậy với nhiều giải pháp quyết liệt, tình hình phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2025 vẫn đạt được những kết quả tích cực. Kinh tế thành phố tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định, trong đó công nghiệp giữ vai trò chủ lực với chỉ số sản xuất tăng cao; môi trường đầu tư được cải thiện, các dự án hạ tầng đô thị, giao thông và chỉnh trang thành phố được đẩy nhanh tiến độ; hoạt động thương mại, dịch vụ và du lịch có nhiều khởi sắc...

Tổng sản phẩm trên địa bàn thành phố năm 2025 ước tăng 8,5% so với cùng kỳ. Trong đó khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 1,02%, đóng góp 0,1 điểm phần trăm; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 11,51%, đóng góp 3,69 điểm phần trăm; khu vực dịch vụ tăng 8,17%, đóng góp 4,02 điểm phần trăm; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 7,91%, đóng góp 0,69 điểm phần trăm.

Số liệu thống kê được công bố