Chợ thưa khách, giá cả ổn định

Các mặt hàng rau củ phong phú, giá ổn định

Sáng 23/10, tại chợ Bến Ngự, một trong những khu chợ lớn của thành phố, khung cảnh khá yên ả. Dưới mưa, các sạp hàng vẫn mở cửa, song không còn cảnh chen chúc, tấp nập như trước bão. Rau củ, thịt cá được bày bán phong phú, giá ổn định: Cải 20.000 đồng/kg, cà chua 40.000 đồng/kg, thịt heo từ 130.000 - 150.000 đồng/kg.

“Trước bão hai ngày, người dân mua nhiều lắm, rau gần như bán hết sạch. Nay thì chợ vắng hơn, ai cũng đã trữ đồ ăn sẵn ở nhà rồi. Hàng về chậm do mưa, nhưng đủ bán, giá chỉ nhích nhẹ 1.000- 2.000 đồng mỗi loại”, bà Nguyễn Thị Lan, tiểu thương bán rau nói.

Cũng như bà Lan, nhiều tiểu thương cho biết nguồn rau từ các vùng ven như Hương Thủy, Phú Mậu có giảm do ngập cục bộ, song nông sản từ Quảng Trị, Đà Nẵng vẫn về đều. “Không khan hiếm, không tăng giá” - đó là cụm từ mà hầu hết tiểu thương đều khẳng định.

Nguồn cung thực phẩm tại các chợ ổn định, không biến động

Bà Hoàng Thị Thu, người dân phường Thuận Hóa, cho biết bà chỉ đi chợ mua thêm ít rau xanh. “Trước bão, tôi đã dự trữ mì gói, trứng, cá khô. Nay mua thêm ít rau cho bữa cơm tươi hơn thôi, giá vẫn bình thường cả”, bà nói.

Không khí tại siêu thị GO! Huế sau bão cũng trầm lắng hơn. Dù lượng khách ít, nhưng các quầy rau củ, thực phẩm tươi sống, bánh mì, hàng khô vẫn đầy ắp. Giá niêm yết ổn định: Xà lách 13.000 đồng/gói, thịt bò từ 223.000 - 322.000 đồng/kg, thịt heo 113.000 - 188.000 đồng/kg.

“Ngay từ đầu tuần, siêu thị đã tăng gấp đôi lượng nhập hàng thiết yếu như rau, gạo, mì, thực phẩm đóng gói. Nhờ vậy, trong và sau bão, nguồn hàng ổn định, không biến động về giá. Chúng tôi cũng phối hợp với nhà cung cấp để bảo đảm luồng vận chuyển không bị gián đoạn”, bà Hoàng Thị Tươi, đại diện siêu thị GO! Huế cho biết.

Các siêu thị tăng gấp đôi lượng hàng hóa thiết yếu, đảm bảo nhu cầu thị trường những ngày mưa bão

Theo nhiều tiểu thương và người dân, năm nay công tác dự báo thời tiết được cập nhật sớm, liên tục và dễ tiếp cận qua mạng xã hội, ứng dụng di động, truyền hình địa phương. Nhờ nắm thông tin kịp thời, người dân chủ động dự trữ nhu yếu phẩm từ sớm, tránh tâm lý đổ xô mua hàng khi bão đến.

Chính sự chủ động đó giúp thị trường Huế sau bão vẫn giữ nhịp bình thường. Không xảy ra hiện tượng gom hàng, tăng giá bất thường hay thiếu hụt nguồn cung. Các chợ dân sinh, siêu thị duy trì hoạt động đều đặn, đảm bảo nhu cầu mua sắm của người dân trong điều kiện mưa lớn kéo dài.

Chị Trần Thị Ái Nhi, khách hàng ở phường Vỹ Dạ, chia sẻ: “Giờ đi siêu thị thấy mọi thứ vẫn đầy đủ, giá rõ ràng, yên tâm lắm. Năm nay không còn cảnh chen lấn như những năm trước.”

Theo thông tin từ cơ quan khí tượng thủy văn, hoàn lưu sau bão số 12 sẽ còn gây mưa to đến rất to tại Huế những ngày tới, có nguy cơ ngập úng cục bộ. Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân theo dõi sát bản tin dự báo, chủ động bảo vệ tài sản, hạn chế ra ngoài khi thời tiết xấu. Người dân được khuyên mua sắm, dự trữ hàng hóa ở mức hợp lý, tránh tích trữ quá mức gây lãng phí.