Hội chợ thương mại: Cơ hội mở rộng thị trường

HNN - Việc tham gia các hội chợ thương mại có quy mô lớn là cách để doanh nghiệp (DN) Huế tiếp cận thị trường, tìm kiếm đối tác nhằm phát triển thương hiệu và nâng tầm quy mô.

Gian hàng của doanh nghiệp Huế thu hút khách tham quan. Ảnh: Trung tâm xúc tiến 

Tăng doanh thu

Mật ong và cà phê muối hòa tan là những sản phẩm Công ty TNHH Thương mại Alufa giới thiệu tại Hội chợ mùa Thu lần thứ I, năm 2025 diễn ra tại Hà Nội trong tháng 10 vừa qua.

Ông Phạm Ngọc Anh Phương, Công ty TNHH Thương mại Alufa chia sẻ, lần đầu tham gia hội chợ với kỳ vọng đưa sản phẩm Huế giới thiệu đến khách hàng nên Alufa không đặt quá nhiều kỳ vọng. Tuy nhiên, sản phẩm của DN lại nhận được phản hồi tích cực của khách tham quan tại hội chợ. Trong 10 ngày tham gia tại hội chợ, trung bình mỗi ngày, gian hàng của chúng tôi đón hơn 500 lượt khách hàng tham quan. Những ngày cuối tuần, lượng khách tham quan tăng từ 1.000 đến 1.500 khách. Đây là cơ hội để chúng tôi giới thiệu sản phẩm, tăng doanh thu. Chúng tôi cũng gặp gỡ được nhiều đối tác, nhà phân phối lớn, học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm từ công tác chuẩn bị, tổ chức gian hàng đến việc chuẩn hóa sản phẩm...

Ngoài Alufa, 25 DN Huế tham gia Hội chợ mùa Thu với sự đồng hành hỗ trợ của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Hỗ trợ DN thành phố cũng ghi nhận những phản hồi tích cực từ khách hàng.

Bà Nguyễn Thị Kim Lang, Công ty TNHH Bách Nghệ Búp Sen không giấu được sự phấn khích khi tại Hội chợ mùa Thu, DN Huế đã tạo được nhiều ấn tượng tốt với khách hàng và đối tác. Trong đó, phải kể đến sự kỳ công chuẩn bị các gian hàng trưng bày mang đậm dấu ấn và phong cách Huế. Dù thời điểm tổ chức hội chợ, Huế gặp khó khăn trong việc vận chuyển hàng hóa do ảnh hưởng bởi lũ lụt, nhưng lượng hàng bán ra tại hội chợ khá lớn. Tất cả sản phẩm của chúng tôi đều bán hết và phải vận chuyển hàng liên tục để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Nhiều DN khác cũng khẳng định, họ không còn mang tâm lý “đi cho biết” như trước đây, mà chuẩn bị kỹ lưỡng từ thiết kế giới thiệu, mẫu thử cho đến nhân sự chuyên trách đàm phán để sẵn sàng ký kết làm ăn lâu dài với các đối tác.

Tìm kiếm đối tác

Điểm thu hút của DN Huế khi tham gia các hội chợ chính là chất lượng sản phẩm. Đa phần sản phẩm của DN khi tham gia hội chợ đều đã qua sàng lọc, đảm bảo chất lượng, thương hiệu, mẫu mã bao bì sản phẩm. Các DN còn được Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Hỗ trợ DN thành phố hỗ trợ toàn bộ chi phí vận chuyển, gian hàng và quảng bá tại hội chợ. Đó là nguồn động lực quan trọng để các DN Huế tự tin giới thiệu sản phẩm ra thị trường.

Thực tế, sức hút của các hội chợ lớn như Hội chợ mùa Thu không chỉ nằm ở quy mô, mà còn ở cách thức tổ chức hoạt động kết nối thương mại. Ngoài quảng bá giới thiệu sản phẩm, tại các hội chợ này đều tổ chức các phiên gặp gỡ giao dịch thương mại giữa các DN. Hoạt động này được diễn ra liên tục và phân theo nhóm ngành nên DN có cơ hội tiếp cận với nhiều đối tác,  giúp DN thuận tiện hơn trong việc giới thiệu sản phẩm. Thông qua các hoạt động này, DN cũng có thể tiếp cận với những yêu cầu, quy chuẩn chất lượng mà các nhà phân phối mong muốn, từ đó có giải pháp điều chỉnh phát triển sản xuất, kinh doanh phù hợp. Đó cũng chính là lý do DN Huế ngày càng chăm chút hơn cho mẫu mã, bao bì đến việc công bố chất lượng sản phẩm.

Tại hội chợ thương mại tổ chức tại Huế gần đây, ông Nguyễn Đức Máy, Công ty CP Đặc sản Kinh Đô cũng chia sẻ kinh nghiệm, DN muốn xúc tiến thương mại thành công ngoài chất lượng, mẫu mã bao bì, tối ưu trải nghiệm khách hàng phải có năng lực đàm phán, quan tâm nhiều hơn đến các quy định liên quan đến hóa đơn chứng từ.

Từ góc độ đơn vị tổ chức, lãnh đạo Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Hỗ trợ DN cho rằng, hiệu quả các hội chợ thương mại không chỉ nằm ở doanh số trực tiếp tại sự kiện, mà ở mạng lưới hợp tác. Vì thế, các hoạt động hội chợ, xúc tiến thương mại được Trung tâm tổ chức hay phối hợp đều quan tâm đến các hoạt động kết nối, mở rộng mạng lưới hợp tác. Vì thế, DN phải chủ động đầu tư nâng cao năng lực đàm phán, chất lượng sản phẩm, uy tín thương hiệu đến các quy chuẩn pháp lý liên quan. 

Xúc tiến thương mại chỉ thật sự hiệu quả khi DN chủ động nâng cấp sản phẩm của mình. Bên cạnh đó, sự đồng hành từ các chính sách của chính quyền, các sở, ngành liên quan chính là đòn bẩy thúc đẩy các hoạt động xúc tiến thương mại đạt được kết quả tích cực.

Hoàng Anh
