Điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt, hiệu quả, nhất quán mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo Hội nghị triển khai nhiệm vụ Ngân hàng năm 2026. (Ảnh: Trần Hải)

Năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm tăng tốc, bứt phá, về đích để thực hiện đạt kết quả cao nhất Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025. Đồng thời cũng là năm tích cực chuẩn bị, củng cố nền tảng cho giai đoạn 2026-2030, tạo tiền đề đưa đất nước tiến vào kỷ nguyên mới.

Đóng góp vào thành công chung đó có vai trò quan trọng của điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng. Bám sát chủ trương, các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước đã điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, hiệu quả, phối hợp đồng bộ, hài hòa, chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách khác góp phần ưu tiên thúc đẩy mạnh mẽ tăng trưởng kinh tế gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tới dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ Ngân hàng năm 2026. (Ảnh: Trần Hải)

Trong điều hành lãi suất: Từ đầu năm 2025 đến nay, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục giữ nguyên các mức lãi suất điều hành nhằm tạo điều kiện cho tổ chức tín dụng tiếp cận nguồn vốn từ Ngân hàng Nhà nước với chi phí thấp để góp phần hỗ trợ nền kinh tế. Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước thường xuyên chỉ đạo tổ chức tín dụng tiếp tục tiết giảm chi phí hoạt động, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và các giải pháp khác để phấn đấu hạ lãi suất cho vay; sẵn sàng chia sẻ một phần lợi nhuận nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế. Mặt bằng lãi suất cho vay tiếp tục giữ ổn định.

Trong điều hành tỷ giá: Từ đầu năm 2025, thị trường ngoại tệ và tỷ giá VND chủ yếu chịu tác động từ các diễn biến phức tạp, khó lường của thị trường quốc tế như lộ trình chính sách tiền tệ khó lường của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED), chính sách thương mại, thuế quan của chính quyền Mỹ và biến động của đồng USD quốc tế. Trong một số giai đoạn, cân đối cung cầu ngoại tệ trong nước chịu sức ép tạm thời từ các yếu tố ngắn hạn. Trước bối cảnh đó, Ngân hàng Nhà nước điều hành tỷ giá diễn biến linh hoạt, phù hợp với điều kiện thị trường, góp phần hấp thu các cú sốc bên ngoài; đồng thời, phối hợp đồng bộ các công cụ chính sách tiền tệ (lãi suất, thanh khoản VND) và bán can thiệp ngoại tệ nhằm ổn định thị trường ngoại tệ, tỷ giá, qua đó góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát.

Đối với thị trường vàng: Ngân hàng Nhà nước tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý nhà nước về thị trường vàng trong bối cảnh giá vàng thế giới biến động rất phức tạp. Ngân hàng Nhà nước đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 232/2025/NĐ-CP ngày 26/8/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng. Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư số 34/2025/TT-NHNN ngày 09/10/2025 hướng dẫn thực hiện Nghị định 232/2025/NĐ-CP và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để quản lý thị trường vàng theo cơ chế mới.

Về điều hành tăng trưởng tín dụng: Ngân hàng Nhà nước tiếp tục thực hiện các giải pháp điều hành tín dụng phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô nhằm góp phần hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, kiểm soát lạm phát. Ngay từ đầu năm, Ngân hàng Nhà nước đã xác định rõ định hướng điều hành tín dụng năm 2025 và dự kiến tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống khoảng 16%, có điều chỉnh phù hợp diễn biến, tình hình thực tế. Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục đổi mới công tác điều hành tăng trưởng tín dụng, thông báo công khai, minh bạch về nguyên tắc giao chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng để các tổ chức tín dụng chủ động triển khai thực hiện. Các giải pháp tín dụng đối với ngành, lĩnh vực được triển khai tích cực, đồng bộ nhằm hướng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên, các động lực tăng trưởng theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; tăng khả năng tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng, góp phần hỗ trợ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; tích cực triển khai các chương trình tín dụng hỗ trợ sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng và đầu tư các dự án theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Trước những diễn biến phức tạp của tình hình thiên tai, bão lũ thời gian vừa qua, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thường trực Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và Ngân hàng Nhà nước Khu vực khẩn trương rà soát, đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, khả năng trả nợ của khách hàng vay vốn bị ảnh hưởng bởi các đợt bão, mưa lũ lớn trong năm 2025 để kịp thời áp dụng biện pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng.

Với việc triển khai đồng bộ các giải pháp nêu trên, tăng trưởng tín dụng năm 2025 tích cực hơn so cùng kỳ năm 2024. Đến ngày 24/12/2025, dư nợ tín dụng nền kinh tế đạt hơn 18,40 triệu tỷ đồng, tăng 17,87% so cuối năm 2024. Cơ cấu tín dụng tiếp tục tập trung vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, nhất là các lĩnh vực ưu tiên, các động lực tăng trưởng theo chủ trương của Chính phủ.

Trong hoạt động thanh toán, chuyển đổi số: Ngân hàng Nhà nước đã tham mưu, trình ban hành/ban hành nhiều chính sách quan trọng nhằm thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, tạo thuận lợi cho chuyển đổi số hoạt động ngân hàng và phát triển các sản phẩm, dịch vụ thanh toán mới, tiện ích, an toàn với chi phí hợp lý. Hạ tầng thanh toán không dùng tiền mặt, chuyển đổi số ngành Ngân hàng luôn được chú trọng đầu tư, nâng cấp, phát triển.

Công tác bảo đảm an ninh, an toàn trong hoạt động thanh toán và các hệ thống thông tin ứng dụng nghiệp vụ ngân hàng được chú trọng. Hệ sinh thái số, thanh toán số đã được thiết lập kết nối giữa dịch vụ ngân hàng với nhiều dịch vụ khác trong nền kinh tế để cung ứng trải nghiệm liền mạch cho khách hàng.

Thanh toán không dùng tiền mặt tăng trưởng mạnh, chuyển đổi số ngân hàng đạt nhiều thành tựu quan trọng, góp phần thúc đẩy kinh tế số, xã hội số, Chính phủ số. Ngân hàng Nhà nước đã phối hợp chặt chẽ Bộ Công an triển khai Đề án 06 để làm sạch dữ liệu, xác minh thông tin và đối chiếu thông tin sinh trắc học của khách hàng, hỗ trợ các hoạt động nghiệp vụ, qua đó góp phần giảm số lượng vụ việc lừa đảo mất tiền của khách hàng.

Công tác cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu được ngành Ngân hàng triển khai quyết liệt. Sự ổn định, an toàn của hệ thống các tổ chức tín dụng tiếp tục được giữ vững, quyền lợi hợp pháp của người gửi tiền được bảo đảm. Nợ xấu được tập trung xử lý và kiểm soát trong bối cảnh nền kinh tế và sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của doanh nghiệp.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo hội nghị, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính trân trọng biểu dương, đánh giá cao, cảm ơn sự đóng góp của Ngân hàng Nhà nước, ngành Ngân hàng vào thành tựu chung của đất nước trong 5 năm qua, đặc biệt là năm 2025; khái quát những thành tựu này: thể chế thông thoáng, hạ tầng tiên phong; chính sách linh hoạt, điều hành hợp lý, khắc phục hiệu quả; ngân hàng phát triển, nhân dân thụ hưởng, đất nước tự cường.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Thủ tướng thẳng thắn nhìn nhận một số vấn đề cần khắc phục và khó khăn, thách thức lớn cần vượt qua của ngành Ngân hàng. Về bài học kinh nghiệm, Thủ tướng yêu cầu ngành phải bình tĩnh trước biến động khó lường, khó dự báo để nhận diện các khó khăn, thách thức đột xuất, bất ngờ. Thay đổi chính sách, chuyển đổi trạng thái phải có lộ trình, bước đi, giải pháp phù hợp: cất cánh phải tăng tốc, bứt phá để bay cao bay xa; hạ cánh phải mềm mại, uyển chuyển, khéo léo, an toàn. Điều hành chính sách phải chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả; phải kết hợp với các chính sách khác.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: Trần Hải)

Thủ tướng nhấn mạnh, năm 2026 là năm có ý nghĩa quan trọng, triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng, Đại hội đại biểu Đảng bộ ngành Ngân hàng, Đại hội Đảng bộ Chính phủ, đặc biệt là mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Do đó, ngành Ngân hàng phải góp phần quan trọng vào ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát; thúc đẩy tăng trưởng 2 con số, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Thủ tướng nhấn mạnh phương châm điều hành phải chủ động, kịp thời, linh hoạt, hiệu quả, kết hợp với chính sách tài khoá mở rộng, có trọng tâm, trọng điểm. Điều hành chính sách này phải có tác dụng cộng hưởng với chính sách khác, tạo sức mạnh tổng hợp của toàn hệ thống, các bộ, ngành.

Nâng cao nhận thức và năng lực, tinh thần đã quyết tâm cao rồi thì quyết tâm cao hơn, nỗ lực rồi thì nỗ lực hơn nữa, hiệu quả rồi thì hiệu quả hơn, hành động quyết liệt có trọng tâm, trọng điểm; phân công 6 rõ: "rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả".

Thủ tướng nhấn mạnh các nội dung trọng tâm để ngành Ngân hàng cần thực hiện tốt: tập trung triển khai Nghị quyết Đại hội XIV, các Nghị quyết, Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; tạo đột phá mạnh mẽ hơn nữa về thể chế và cải cách hành chính trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước; quản lý hiệu quả hoạt động ngân hàng trong các Trung tâm tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

Mọi hoạt động của ngân hàng phải đổi mới, đột phá, góp phần thực hiện nhất quán mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; kiểm soát các loại nợ. Đây là nhiệm vụ và mục tiêu quan trọng của ngành Ngân hàng. Thúc đẩy mạnh mẽ tăng trưởng và đầu tư: đầu tư về chất, đầu tư cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, góp phần thực hiện tốt các Nghị quyết của Bộ Chính trị.

Theo Thủ tướng, với tình hình hiện nay, chúng ta cần nghiên cứu thực hiện chính sách room tín dụng vào thời điểm thích hợp bằng cách căn cứ xếp hạng tín nhiệm của các ngân hàng để điều hành phù hợp từng ngành Ngân hàng; thực hiện thưởng phạt nghiêm minh.

Kiểm soát rủi ro phải tuân thủ thông lệ quốc tế; kiểm soát bằng công cụ thị trường bảo đảm phát triển lành mạnh, bền vững, không để xảy ra sơ sảy; kiểm soát dòng tín dụng đi vào các lĩnh vực rủi ro nhiều như bất động sản. Bảo đảm an toàn hệ thống tiền tệ, tín dụng, ngân hàng; bảo đảm luôn có các công cụ phù hợp, hoàn thiện thể chế bằng pháp luật, tránh can thiệp bằng biện pháp hành chính nhiều, bảo đảm an toàn từng tổ chức tín dụng, từ đó mới bảo đảm an toàn cả hệ thống.

Thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia. Dòng tín dụng cũng phải phục vụ mục đích này. Xây dựng cơ sở dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống, dùng chung". Góp phần thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội. Khắc phục hậu quả, cơ cấu lại các tổ chức tín dụng yếu kém; đã làm tốt rồi thì phải làm tốt hơn; không để xảy ra tiếp các ngân hàng yếu kém; đặc biệt là phải xử lý dứt điểm vụ việc ngân hàng SCB.

Thực hiện tốt các mặt công tác nội bộ; tăng cường chuyển đổi số, chú trọng nguồn nhân lực, bảo đảm có đội ngũ cán bộ có tâm, có tầm, có tài, có năng lực; cải tiến phương pháp làm việc, luôn đổi mới; vì "Nguồn lực bắt nguồn từ tư duy và tầm nhìn, động lực bắt nguồn từ sự đổi mới và sáng tạo, sức mạnh bắt nguồn từ nhân dân và doanh nghiệp"; tinh thần là khó mấy cũng phải vượt qua với tinh thần nhìn xa trông rộng, nghĩ sâu làm lớn, chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả.

Thủ tướng mong ngân hàng luôn tiên phong trong khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Có tư duy phù hợp, luôn giữ thăng bằng, bình tĩnh, kiên trì, kiên định, tự tin, không hài lòng với những kết quả đạt được, phải vượt qua chính mình.

* Tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính trao Huân chương Lao động các hạng, danh hiệu Chiến sĩ Thi đua toàn quốc, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng một số tập thể, cá nhân của ngành Ngân hàng.