Nâng mức giảm trừ gia cảnh, giảm gánh nặng tài chính

Thu nhập tăng, các hoạt động du lịch, dịch vụ sẽ được đẩy mạnh

Điều chỉnh mức giảm trừ

Theo quy định hiện hành, mức giảm trừ đối với người nộp thuế được áp dụng là 11 triệu đồng/tháng, tương đương 132 triệu đồng/năm và mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng/tháng. Quy định này có hiệu lực từ ngày 1/7/2020. Sau gần 5 năm áp dụng, đời sống người dân đã có nhiều thay đổi, các chi phí cho đời sống ngày càng cao đòi hỏi có những điều chỉnh phù hợp.

Quốc hội đã thông qua Luật Thuế Thu nhập cá nhân sửa đổi với những quy định mới về mức giảm trừ gia cảnh, cùng biểu thuế lũy tiến mới, giải quyết những bất cập nêu trên. Theo đó, mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế và giảm trừ gia cảnh được điều chỉnh tăng từ 11 triệu đồng lên 15,5 triệu đồng/tháng, tương đương mức 186 triệu đồng/năm cho bản thân người nộp thuế và từ 4,4 triệu đồng lên 6,2 triệu đồng/tháng đối với mỗi người phụ thuộc. Thu nhập tính thuế sẽ là tổng thu nhập sau khi đã trừ các khoản bảo hiểm, giảm trừ gia cảnh, phụ cấp, trợ cấp…

Biểu thuế lũy tiến cũng được rút gọn từ 7 bậc xuống còn 5 bậc. Cụ thể, bậc 1 áp dụng mức thuế suất 5% cho người có thu nhập 10 triệu đồng sau khi giảm trừ gia cảnh; với mức thu nhập sau giảm trừ trên 10 - 30 triệu đồng, 30 - 60 triệu đồng, 60 - 100 triệu đồng tương ứng các bậc 2, 3, 4 sẽ lần lượt áp dụng mức thuế 10%; 20%; 30%; với bậc 5 tương ứng mức thu nhập trên 100 triệu đồng sau giảm trừ sẽ được áp dụng mức thuế 35%.

Quy định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2026 và áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2026.

Như vậy, với mức giảm trừ mới, người có thu nhập 15,5 triệu đồng/tháng sau khi trừ bảo hiểm sẽ không phải nộp thuế. Người có 1 người phụ thuộc được miễn thuế tới mức thu nhập 21,7 triệu đồng và người có 2 người phụ thuộc là 27,9 triệu đồng/tháng.

Giảm gánh nặng

Trong bối cảnh chi phí sinh hoạt, học tập, y tế và nhiều khoản chi tiêu thiết yếu liên tục tăng, việc điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh này được cho là hợp lý và sát thực tế đời sống.

Chị Võ Thị Phương Nhi đang làm quản lý, giảng dạy cho trường mầm non tư thục trên địa bàn có tổng thu nhập tầm 20 triệu đồng. Với mức thu nhập này, tháng nào chị Nhi cũng phải đóng thuế thu nhập cá nhân dù mức đóng không cao. Với việc nâng mức thu nhập chịu thuế cũng như nâng mức giảm trừ gia cảnh mới, năm 2026, chị Nhi sẽ không còn thuộc đối tượng phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

Chị Nhi nhẩm tính, hai vợ chồng mình có với tổng thu nhập khoảng 27 triệu đồng, đang nuôi con nhỏ, ba mẹ hai bên đều lớn tuổi thường xuyên đau ốm lại đang gánh khoản nợ mua nhà nên cuộc sống gia đình mình khá chật vật. Vì thế, việc nâng mức giảm trừ gia cảnh theo quy định mới sẽ phần nào giảm bớt áp lực chi phí cho gia đình.

Đồng quan điểm này, chị Nguyễn Thị Phương Thảo, cán bộ ngân hàng chia sẻ, giá cả sinh hoạt đến các các chi phí dành cho giáo dục và nhà ở tăng rất nhanh, dù thu nhập thực tế có tăng, nhưng khó bù lại mức độ tăng giá của thị trường. Chưa nói, phần thu nhập tăng chạm ngưỡng đều phải đóng thuế, số chi tiêu thực tế vì thế cũng không nhiều. Việc nâng mức giảm trừ gia cảnh không chỉ giúp giảm số thuế phải nộp, mà là tạo được “khoảng thở” cho người lao động, nhất là các gia đình trẻ có nhu cầu lớn về nhà ở và các khoản chi dài hạn.

Nguồn thu từ thuế thu nhập cá nhân trong những năm qua trên địa bàn có bước tăng trưởng. Cụ thể, năm 2024, thu từ thuế thu nhập cá nhân đạt 676 tỷ đồng, đạt 135% so với dự toán giao; năm 2025, thuế thu nhập cá nhân 730 tỷ đồng, đạt 130,4% dự toán. Việc nâng mức giảm trừ gia cảnh từ năm 2026 sẽ làm giảm một phần nguồn thu ngân sách nhà nước trong ngắn hạn. Tuy nhiên, theo đánh giá của các chuyên gia, nâng mức giảm trừ gia cảnh sẽ tăng một phần thu nhập thực nhận của người lao động. Dòng tiền này sẽ quay trở lại nền kinh tế thông qua tiêu dùng, từ đó thúc đẩy phát triển toàn diện nền kinh tế.

Lãnh đạo Thuế thành phố Huế khẳng định, ngành thuế sẽ rà soát quy trình, đẩy mạnh truyền thông và hỗ trợ người nộp thuế để khi chính sách có hiệu lực sẽ dễ dàng đi vào đời sống.