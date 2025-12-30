Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn phát biểu tại hội nghị

Tham dự hội nghị có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND, Trưởng đoàn ĐBQH thành phố Lê Trường Lưu; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Phạm Đức Tiến; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Chí Tài cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành và đơn vị liên quan.

Năm 2025, công tác thu, chi ngân sách đạt nhiều kết quả tích cực. Theo số liệu khóa sổ đến ngày 31/12/2025, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 14.850 tỷ đồng, bằng 116,4% dự toán HĐND thành phố giao, tăng 21% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa đạt 13.128 tỷ đồng; thu tiền thuê đất, sử dụng đất đạt 3.800 tỷ đồng; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 1.580 tỷ đồng. Chi ngân sách địa phương ước đạt 15.850 tỷ đồng, bằng 98,2% dự toán, trong đó chi đầu tư phát triển đạt 4.400 tỷ đồng, chi thường xuyên đạt 11.250 tỷ đồng.

Công tác điều hành ngân sách được thực hiện chủ động, linh hoạt, bảo đảm kịp thời các nhiệm vụ chi, nhất là chi đầu tư phát triển, an sinh xã hội, khắc phục hậu quả thiên tai và các nhiệm vụ chính trị quan trọng; đồng thời giữ vững kỷ luật, kỷ cương tài chính và an toàn ngân quỹ nhà nước.

Lãnh đạo thành phố tặng hoa chúc mừng ngành tài chính

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng của toàn thể cán bộ, công chức, người lao động ngành tài chính – kho bạc – thuế – hải quan, đóng góp quan trọng vào kết quả phát triển chung của thành phố. Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh, ngành tài chính đã chủ động, quyết liệt triển khai nhiều giải pháp trong công tác quản lý, điều hành ngân sách, tạo nền tảng quan trọng cho phát triển kinh tế – xã hội.

2026 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII, có ý nghĩa bản lề đối với mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững giai đoạn 2026 - 2030. Thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 10% trở lên, phấn đấu thu ngân sách nhà nước đạt trên 16.000 tỷ đồng. Để thực hiện mục tiêu này, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu ngành tài chính tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tham mưu, điều hành ngân sách; nâng cao chất lượng dự báo, quản lý tài chính – ngân sách; đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính; siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính; phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương, góp phần xây dựng nền tài chính địa phương minh bạch, hiện đại, hiệu quả.

Chủ tịch UBND thành phố mong muốn ngành tài chính tiếp tục đổi mới tư duy, phát huy tinh thần trách nhiệm, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, giữ vững phẩm chất, kỷ cương, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2026, đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của thành phố.

Chiều cùng ngày, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn đã đến thăm, chúc mừng Sở Tài chính thành phố và Thuế thành phố Huế nhân dịp khóa sổ niên độ ngân sách Nhà nước năm 2025.

Tại các đơn vị đến thăm, Chủ tịch UBND thành phố ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng của tập thể cán bộ, công chức, viên chức ngành tài chính và thuế trong công tác quản lý, điều hành ngân sách, góp phần quan trọng vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong năm qua. Chủ tịch UBND thành phố đề nghị thời gian tới, các đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo; nâng cao kỷ luật, kỷ cương tài chính; tăng cường phối hợp trong công tác tham mưu, quản lý thu chi ngân sách; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ tài chính ngân sách năm 2026 và các năm tiếp theo.