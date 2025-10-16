Nhiều vướng mắc liên quan đến đấu thầu qua mạng được giải đáp

Ông Nguyễn Quốc Cường, Phó Giám đốc Sở Tài chính chia sẻ tại hội nghị

Hội nghị do Trung tâm Đấu thầu qua mạng quốc gia, Cục Quản lý đấu thầu, Bộ Tài chính trực tiếp hướng dẫn thu hút hơn 250 cán bộ từ các sở ngành, địa phương và các chủ đầu tư trên địa bàn tham gia.

Ông Nguyễn Quốc Cường, Phó Giám đốc Sở Tài chính chia sẻ, việc triển khai thực hiện công tác đấu thầu theo quy định hiện nay có nhiều điểm mới. Cụ thể, Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 có hiệu lực từ ngày 1/1/2024, sau đó Quốc hội ban hành Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15 để điều chỉnh bổ sung Luật Đấu thầu năm 2023. Để hướng dẫn thi hành, Chính phủ ban hành Nghị định số 214/2025/NĐ-CP (thay thế Nghị định 24/2024/NĐ-CP) quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; ban hành Nghị định số 23/2024/NĐ-CP và Nghị định 115/2024/NĐ-CP để hướng dẫn Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu. Đến nay, các quy định của pháp luật về đấu thầu cơ bản được Quốc hội, Chính phủ quy định, hướng dẫn chi tiết tạo hành lang pháp lý cho hoạt động đấu thầu, phù hợp với Hiến pháp và các thông lệ quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Đại diện Trung tâm Đấu thầu qua mạng quốc gia chia sẻ các nội dung liên quan

Hội nghị này sẽ giúp các cơ quan đơn vị liên quan nắm bắt và thực hành đúng với các quy định của pháp luật; thực hành thành thạo đấu thầu qua mạng qua đó nâng cao tính công khai, minh bạch và hiệu quả trong quản lý đấu thầu.

Ngoài phổ biến giới thiệu các quy định về đấu thầu và đấu thầu qua mạng, Trung tâm Đấu thầu qua mạng quốc gia còn giới thiệu các tính năng mới trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; hướng dẫn quy trình đăng ký tài khoản, sử dụng chứng từ số, lựa chọn nhà thầu qua mạng và lập hồ sơ mời thầu qua mạng, thực hành lập hồ sơ mời thầu qua mạng, dự thầu qua mạng, mở thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu. Đồng thời trong quá trình trao đổi, đại diện Trung tâm Đấu thầu qua mạng quốc gia cũng giải đáp những vướng mắc của các sở ngành, địa phương, chủ đầu tư liên quan đến đấu thầu và đấu thầu qua mạng.