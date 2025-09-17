  • Huế ngày nay Online
HNN.VN - Khóa đào tạo tư duy thiết kế và đổi mới sáng tạo cho các doanh nghiệp được Sở Tài chính phối hợp cùng Hiệp hội Doanh nghiệp tổ chức trong 2 ngày 19 và 20/9/2025.

Ban tổ chức khóa đào tạo tặng hoa cảm ơn TS. Nguyễn Thanh Tùng 

 Chương trình do TS. Nguyễn Thanh Tùng, Viện trưởng Viện Quản trị Tri thức KMI, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Quốc tế Vabis , CEO – Sáng lập Công ty CN Enzyme Khai Minh Việt trực tiếp đứng lớp.

Theo TS. Nguyễn Thanh Tùng, tư duy thiết kế (Design thinking) là quá trình giải quyết vấn đề một cách sáng tạo. Mục đích của tư duy thiết kế là tạo ra các ý tưởng mang tính đổi mới và các mô hình kinh doanh hiệu quả bằng cách tập trung vào nhu cầu của người dùng. Nó là điểm giao thoa giữa tư duy trực giác và tư duy phân tích, là sự tiếp nối của các pha liên tục phân kỳ, hội tụ. Mục đích của tư duy thiết kế nhằm giải quyết một vấn đề phức tạp, sáng tạo ra hoặc thiết kế một sản phẩm/dịch vụ mới, tạo giải pháp đổi mới và mô hình kinh doanh hiệu quả tập trung vào nhu cầu người dùng.

Tại khóa đào tạo, TS. Nguyễn Thanh Tùng chia sẻ xung quanh việc hình thành tư duy thiết kế, ứng dụng của tư duy thiết kế trong tổ chức, những nguyên lí của tư duy thiết kế cũng như quá trình thực hiện tư duy thiết kế và vận dụng tư duy thiết kế trong doanh nghiệp.

Ông Phan Quốc Sơn, Phó Giám đốc Sở Tài chính chia sẻ, trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt, doanh nghiệp không chỉ cần vận hành hiệu quả mà còn phải liên tục đổi mới. Khóa học này sẽ giúp lãnh đạo và đội ngũ quản lý nắm vững tư duy thiết kế tư duy để thấu hiểu khách hàng và phát triển ý tưởng đột phá; tạo giải pháp sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững.

Hoàng Loan
