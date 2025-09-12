Bản lĩnh trong tâm bão truyền thông

Hội thảo tập trung vào các nội dung, xây nền tảng vững chắc để DN không phải lo lắng về những sự cố có thể lường trước; cách thức làm chủ truyền thông để kiểm soát câu chuyện của chính mình thay vì để người khác kể; bảo vệ tài sản lớn nhất để vững tâm bảo vệ uy tín thương hiệu trong mọi tình huống và hành trình tái thiết biến khủng hoảng thành cơ hội để xây dựng DN mạnh mẽ hơn.

Doanh nghiệp và chuyên gia cùng tham gia chia sẻ tại hội thảo

Theo ông Phan Quốc Vinh, khủng hoảng nổ ra có thể do lỗi từ chính DN như thái độ, chất lượng… nhưng đôi khi bị hiểu nhầm hoặc có thể các lý do trên trời rơi xuống. Nguyên nhân có thể bắt nguồn từ các yếu tố khách quan, con người hay các nguyên nhân nội tại. Các rủi ro đều có thể dự báo và có thể dự phòng thông qua việc xây dựng quy trình quản lý rủi ro. Đồng thời, xây dựng hệ thống cảnh báo sớm rủi ro bằng việc xác định mục tiêu của hệ thống cảnh báo; thu thập dữ liệu; phân tích nhận diện dấu hiệu khủng hoảng; xây dựng chỉ số và ngưỡng cảnh báo; thiết lập công cụ giám sát tự động; phát triển quy trình phản ứng cụ thể; đào tạo nhân viên về hệ thống và phản ứng; kiểm thử hệ thống với các bài kiểm tra giả định; giám sát theo dõi hệ thống liên tục và cải thiện; báo cáo và điều chỉnh hệ thống định kỳ.

Nguyên tắc cốt lõi trong quản trị khủng hoảng cần xác định các mối đe dọa từ trước khi chúng xảy ra; hiểu vấn đề trước khi trả lời; thừa nhận sai sót và xác định những lĩnh vực cần cải thiện. Nguyên lý hành động luôn đặt lợi ích của khách hàng và người bị ảnh hưởng lên trên hết, để tái tạo niềm tin của khách hàng và công chúng. Đồng thời, DN cần minh bạch trong xử lý khủng hoảng thông qua thừa nhận khủng hoảng, cung cấp khả năng tiếp cận người phát ngôn, thông tin trung thưc và chính xác, công bố quy trình - lộ trình điều tra; chủ động cung cấp thông tin; thẳng thắn về thông tin nhạy cảm hoặc bí mật.

Tại hội thảo, các DN cũng chia sẻ xung quanh cách thức truyền thông và xử lý rủi ro, đưa ra các tình huống thảo luận chuyên sâu để tìm ra lời giải.

Ký kết biên bản ghi nhớ giữa CEO Huế với các đơn vị

Ông Phan Quốc Sơn, Phó Giám đốc Sở Tài chính chia sẻ, DN có đóng góp quan trọng vào tăng trưởng, việc đồng hành cùng DN đang được thành phố rất quan tâm. Hiện, công tác hỗ trợ DN được tập trung đổi mới mạnh mẽ, từ chính sách, thủ tục đến tư vấn, kết nối và đào tạo. Sự hỗ trợ này không chỉ tháo gỡ khó khăn trước mắt mà còn thúc đẩy DN đổi mới sáng tạo, nâng tầm thương hiệu và phát triển bền vững trong dài hạn. Khi môi trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt và truyền thông tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh, bản lĩnh của DN càng được thử thách.

Tại hội thảo, Ban điều hành CSMO tại Huế cũng chính thức ra mắt và ký kết hợp tác chiến lược nhằm đồng hành cùng cộng đồng DN địa phương.