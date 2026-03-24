Nhiều vướng mắc của người nộp thuế được giải đáp

HNN.VN - Chiều 24/3, Thuế thành phố tổ chức hội nghị hướng dẫn quyết toán thuế năm 2025 và đối thoại với người nộp thuế.

15 ngày cao điểm đồng hành cùng hộ kinh doanhCục Thuế tổ chức hỗ trợ trực tuyến quyết toán thuế năm 2025Đề xuất giảm thuế, phí vận tải

 Lãnh đạo Thuế thành phố giải đáp các vướng mắc của doanh nghiệp

Theo quy định, thời hạn nộp quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2025 đối với doanh nghiệp/tổ chức là ngày 31/3; cá nhân trực tiếp quyết toán thuế thu nhập cá nhân thời hạn chậm nhất là ngày 4/5. Cá nhân có số thuế thu nhập cá nhân nộp thừa theo quyết toán thì không bắt buộc phải nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo thời hạn này.

Tại hội nghị, lãnh đạo Thuế thành phố dành nhiều thời gian hướng dẫn, giải đáp vướng mắc về quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân năm 2025; đồng thời lồng ghép một số nội dung về chính sách mới và những vấn đề mà người nộp thuế quan tâm…

Theo ông Đoàn Vĩ Tuyến, Trưởng Thuế thành phố, năm 2025 và năm 2026, chính sách thuế và công tác quản lý thuế có nhiều thay đổi, nhất là trong công tác kê khai, quyết toán thuế. Với phương châm “lấy người nộp thuế làm trung tâm”, Thuế thành phố không chỉ hướng dẫn nghiệp vụ, mà còn là đối thoại thẳng thắn, cầu thị. Cơ quan thuế cam kết lắng nghe đầy đủ các ý kiến, kiến nghị; giải đáp kịp thời, rõ ràng; đồng thời tổng hợp những vấn đề vượt thẩm quyền để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, tháo gỡ.

Thuế thành phố mong muốn tiếp tục nhận được sự hợp tác chặt chẽ, chủ động từ cộng đồng người nộp thuế; đồng thời đề nghị các đơn vị, doanh nghiệp nêu cao tinh thần tuân thủ pháp luật, minh bạch trong kê khai, quyết toán thuế, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, công bằng.

Hoàng Anh
Thuế thành phố Huế quyết toán thu nhập cá nhân thu nhập doanh nghiệp
Xã hội hóa nguồn lực khai thác chợ truyền thống

Phát triển chợ truyền thống tại thành phố Huế là nội dung hội thảo được Viện Nghiên cứu phát triển phối hợp với Bộ Công thương, Tổ chức HealthBridge Canada tổ chức ngày 24/3. Tham dự hội thảo có ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương; đại diện lãnh đạo các cơ quan, sở, ngành liên quan...

Xã hội hóa nguồn lực khai thác chợ truyền thống
Thúc đẩy giải pháp giảm bao bì nhựa

Sáng 20/3, Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Viện Nghiên cứu Phát triển thành phố và Dự án “Huế - Đô thị giảm nhựa ở miền Trung Việt Nam” (Dự án TVA) tổ chức “Diễn đàn quốc gia về thúc đẩy giải pháp giảm bao bì nhựa thông qua chính sách và thí điểm tại địa phương”.

Thúc đẩy giải pháp giảm bao bì nhựa
15 khu vực bỏ phiếu riêng của TP. Huế

Theo Ủy ban Bầu cử, có 15 khu vực bỏ phiếu riêng (KVBPR) với 15.850 cử tri (CT) trong tổng số khoảng 1.000.000 CT toàn thành phố. Trong số này, phường An Cựu nhiều nhất: 5 KVBPR với 8.435 CT; tiếp đó là phường Thuận Hóa: 4 KVBPR với 2.481 CT; phường Phú Bài: 2 KVBPR với 2.200 CT…

15 khu vực bỏ phiếu riêng của TP Huế

