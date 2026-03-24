Nhiều vướng mắc của người nộp thuế được giải đáp

Lãnh đạo Thuế thành phố giải đáp các vướng mắc của doanh nghiệp

Theo quy định, thời hạn nộp quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2025 đối với doanh nghiệp/tổ chức là ngày 31/3; cá nhân trực tiếp quyết toán thuế thu nhập cá nhân thời hạn chậm nhất là ngày 4/5. Cá nhân có số thuế thu nhập cá nhân nộp thừa theo quyết toán thì không bắt buộc phải nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo thời hạn này.

Tại hội nghị, lãnh đạo Thuế thành phố dành nhiều thời gian hướng dẫn, giải đáp vướng mắc về quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân năm 2025; đồng thời lồng ghép một số nội dung về chính sách mới và những vấn đề mà người nộp thuế quan tâm…

Theo ông Đoàn Vĩ Tuyến, Trưởng Thuế thành phố, năm 2025 và năm 2026, chính sách thuế và công tác quản lý thuế có nhiều thay đổi, nhất là trong công tác kê khai, quyết toán thuế. Với phương châm “lấy người nộp thuế làm trung tâm”, Thuế thành phố không chỉ hướng dẫn nghiệp vụ, mà còn là đối thoại thẳng thắn, cầu thị. Cơ quan thuế cam kết lắng nghe đầy đủ các ý kiến, kiến nghị; giải đáp kịp thời, rõ ràng; đồng thời tổng hợp những vấn đề vượt thẩm quyền để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, tháo gỡ.

Thuế thành phố mong muốn tiếp tục nhận được sự hợp tác chặt chẽ, chủ động từ cộng đồng người nộp thuế; đồng thời đề nghị các đơn vị, doanh nghiệp nêu cao tinh thần tuân thủ pháp luật, minh bạch trong kê khai, quyết toán thuế, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, công bằng.