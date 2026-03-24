15 ngày cao điểm đồng hành cùng hộ kinh doanh

HNN - Từ đầu năm 2026, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh (HKD) phải thực hiện kê khai, nộp thuế theo phương pháp kê khai. Theo đó, HKD áp dụng khai thuế theo tháng thì kỳ khai thuế đầu tiên của các tháng 1, 2 và 3/2026 sẽ được thực hiện chậm nhất vào ngày 30/4/2026.

Mở đợt cao điểm 15 ngày hỗ trợ hộ kinh doanh kê khai thuế theo Nghị định 68

Hộ kinh doanh tại chợ Đông Ba 

Nhận diện khó khăn

Theo rà soát dữ liệu HKD của Thuế thành phố, đến cuối năm 2025, tổng số hộ thuộc diện chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ phương pháp khoán sang phương pháp kê khai là 16.407 HKD, trong đó, số HKD đã chuyển đổi là 13.485 hộ, đạt 85% kế hoạch.

Theo hướng dẫn từ Thuế thành phố, để triển khai kê khai, HKD cần kiểm tra, cập nhật thông tin đăng ký thuế, ngành nghề, địa chỉ, địa điểm kinh doanh. Về đăng ký, phát hành, sử dụng hóa đơn điện tử, HKD có doanh thu tính thuế giá trị gia tăng (GTGT) từ 1 tỷ đồng/năm trở lên phải áp dụng hóa đơn điện tử. HKD có doanh thu tính thuế GTGT trên 500 triệu đồng/năm đến dưới 1 tỷ đồng/năm nếu đáp ứng điều kiện về công nghệ thông tin và có nhu cầu sử dụng hóa đơn điện tử thì đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử với cơ quan thuế. HKD có doanh thu từ 500 triệu đồng trở xuống không bắt buộc. HKD mới có doanh thu tính thuế GTGT năm trước chưa đến 1 tỷ đồng nhưng trong năm tính thuế có doanh thu tính thuế GTGT từ 1 tỷ đồng trở lên thì phải áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế và được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối dữ liệu với cơ quan thuế...

Dù đã qua gần 3 tháng chuyển đổi mô hình quản lý thuế và kỳ kê khai thuế đầu tiên cũng đã đến gần, song nhiều HKD vẫn khá lúng túng, nhất là những hộ lớn tuổi và hộ không có kinh nghiệm về kê khai thuế. Quá trình tiếp cận với HKD, Thuế thành phố cũng nhận diện và chỉ ra vướng mắc lớn nhất của các hộ trong giai đoạn này là xác định ngưỡng doanh thu chịu thuế và các vấn đề liên quan đến hóa đơn chứng từ. Cụ thể, nhiều HKD chưa nắm rõ về các ngưỡng doanh thu mới để xác định nghĩa vụ kê khai; không có đủ điều kiện về thiết bị, công nghệ, kỹ năng số cũng như các kiến thức về kế toán nên gặp khó khăn trong công tác kê khai, nộp thuế và sử dụng hóa đơn điện tử.

Bà Hoàng Thị Lành, HKD ở phường Thuận Hóa chia sẻ, theo hướng dẫn của cán bộ thuế, để kê khai thuế, tôi đã cài đặt và kiểm tra thường xuyên tài khoản thuế điện tử, ghi chép sổ sách. Tuy nhiên, việc sử dụng máy móc công nghệ, ghi chép sổ sách khá mất thời gian và tôi cũng chưa có kinh nghiệm về lĩnh vực này nên cũng không biết phải lập tờ khai và nộp thuế như thế nào...

Đa dạng hình thức hướng dẫn

Trước những khó khăn của HKD, Thuế thành phố Huế đã triển khai chiến dịch cao điểm 15 ngày tuyên truyền, hỗ trợ chính sách thuế và quản lý thuế đối với HKD, bắt đầu từ ngày 16 đến 30/3/2026. Chiến dịch tập trung tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật thuế đối với HKD, giúp người nộp thuế hiểu và thực hiện đúng, tuân thủ tốt nghĩa vụ thuế; hướng dẫn người nộp thuế thực hiện đúng các quy định về hóa đơn điện tử, kê khai doanh thu, nộp thuế theo quy định.

Theo ông Đoàn Vĩ Tuyến, Trưởng Thuế thành phố, song hành với việc phổ biến các quy định mới, Thuế thành phố còn tập trung tuyên truyền quy định về quyền và nghĩa vụ thuế của HKD theo pháp luật thuế hiện hành; quy định về sử dụng hóa đơn điện tử trong hoạt động bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ; thời hạn khai thuế các tháng 1, 2, 3/2026 đối với HKD khai thuế theo tháng; quy định về kê khai doanh thu, xác định số thuế phải nộp theo đúng thực tế kinh doanh; quy định về quản lý doanh thu thông qua tài khoản thanh toán, trách nhiệm của người nộp thuế trong việc cung cấp thông tin phục vụ quản lý thuế. Đồng thời, cảnh báo các hành vi vi phạm pháp luật thuế và hậu quả pháp lý khi thực hiện các hành vi gian lận thuế.

Hình thức tuyên truyền, hỗ trợ cũng sẽ được đa dạng từ các phương tiện truyền thông đại chúng, mạng xã hội hay hỗ trợ trực tiếp tới HKD; phối hợp với chính quyền địa phương niêm yết thông tin tuyên truyền tại các địa điểm công cộng; phát tờ rơi, tài liệu hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế cho HKD. Ngoài ra, Thuế thành phố cũng sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ thông qua đường dây nóng, bộ phận hỗ trợ trực tiếp hoặc trực tuyến để tiếp nhận và giải đáp kịp thời các vướng mắc của người nộp thuế.

Chiến dịch 15 ngày cao điểm tuyên truyền, hỗ trợ chính sách thuế và quản lý thuế đối với HKD được triển khai theo 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 từ ngày 16 đến ngày 20/3, Thuế thành phố khởi động truyền thông kế hoạch. Giai đoạn 2 từ ngày 21 đến ngày 28/3, tập trung triển khai các hoạt động truyền thông trọng điểm. Giai đoạn 3 từ ngày 29 đến ngày 30/3, Thuế thành phố tiếp tục tăng cường truyền thông và lan tỏa thông điệp kinh doanh minh bạch, tuân thủ pháp luật thuế, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của HKD. Sau khi kết thúc chiến dịch, các đơn vị tiếp tục triển khai tuyên truyền, phổ biến chính sách thuế và quản lý thuế đối với HKD.

Bài, ảnh: HOÀNG LOAN
Điểm tựa cho người khiếm thị

Trong 10 năm qua, Hội Người mù TP. Huế đã vận động xây mới, sửa chữa 73 nhà tình thương và trao hơn 152 nghìn suất quà cho hội viên. Đây là những kết quả nổi bật được nêu tại hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định 1791/QĐ-TTg về Ngày Công tác xã hội Việt Nam (25/3/2016 – 25/3/2026), diễn ra sáng 24/3.

Tạo nguồn lực để đồng hành cùng người yếu thế

Cùng với việc triển khai hiệu quả các chương trình tín dụng ưu đãi, chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) thành phố cũng thực hiện hiệu quả việc huy động nguồn tiền gửi tiết kiệm trong dân cư để tạo thêm nguồn lực cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác vay vốn.

Đồng hành cùng bước phát triển mới của Huế

Khi Huế bước vào giai đoạn phát triển mới, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI tại địa phương đều đưa ra những cam kết cụ thể. Từ nâng cao chất lượng lập pháp, tăng cường hoạt động giám sát đến thúc đẩy cơ chế, chính sách phát triển, các chương trình hành động đều hướng tới mục tiêu góp phần đưa Huế phát triển nhanh và bền vững.

