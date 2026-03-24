15 ngày cao điểm đồng hành cùng hộ kinh doanh

Hộ kinh doanh tại chợ Đông Ba

Nhận diện khó khăn

Theo rà soát dữ liệu HKD của Thuế thành phố, đến cuối năm 2025, tổng số hộ thuộc diện chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ phương pháp khoán sang phương pháp kê khai là 16.407 HKD, trong đó, số HKD đã chuyển đổi là 13.485 hộ, đạt 85% kế hoạch.

Theo hướng dẫn từ Thuế thành phố, để triển khai kê khai, HKD cần kiểm tra, cập nhật thông tin đăng ký thuế, ngành nghề, địa chỉ, địa điểm kinh doanh. Về đăng ký, phát hành, sử dụng hóa đơn điện tử, HKD có doanh thu tính thuế giá trị gia tăng (GTGT) từ 1 tỷ đồng/năm trở lên phải áp dụng hóa đơn điện tử. HKD có doanh thu tính thuế GTGT trên 500 triệu đồng/năm đến dưới 1 tỷ đồng/năm nếu đáp ứng điều kiện về công nghệ thông tin và có nhu cầu sử dụng hóa đơn điện tử thì đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử với cơ quan thuế. HKD có doanh thu từ 500 triệu đồng trở xuống không bắt buộc. HKD mới có doanh thu tính thuế GTGT năm trước chưa đến 1 tỷ đồng nhưng trong năm tính thuế có doanh thu tính thuế GTGT từ 1 tỷ đồng trở lên thì phải áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế và được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối dữ liệu với cơ quan thuế...

Dù đã qua gần 3 tháng chuyển đổi mô hình quản lý thuế và kỳ kê khai thuế đầu tiên cũng đã đến gần, song nhiều HKD vẫn khá lúng túng, nhất là những hộ lớn tuổi và hộ không có kinh nghiệm về kê khai thuế. Quá trình tiếp cận với HKD, Thuế thành phố cũng nhận diện và chỉ ra vướng mắc lớn nhất của các hộ trong giai đoạn này là xác định ngưỡng doanh thu chịu thuế và các vấn đề liên quan đến hóa đơn chứng từ. Cụ thể, nhiều HKD chưa nắm rõ về các ngưỡng doanh thu mới để xác định nghĩa vụ kê khai; không có đủ điều kiện về thiết bị, công nghệ, kỹ năng số cũng như các kiến thức về kế toán nên gặp khó khăn trong công tác kê khai, nộp thuế và sử dụng hóa đơn điện tử.

Bà Hoàng Thị Lành, HKD ở phường Thuận Hóa chia sẻ, theo hướng dẫn của cán bộ thuế, để kê khai thuế, tôi đã cài đặt và kiểm tra thường xuyên tài khoản thuế điện tử, ghi chép sổ sách. Tuy nhiên, việc sử dụng máy móc công nghệ, ghi chép sổ sách khá mất thời gian và tôi cũng chưa có kinh nghiệm về lĩnh vực này nên cũng không biết phải lập tờ khai và nộp thuế như thế nào...

Đa dạng hình thức hướng dẫn

Trước những khó khăn của HKD, Thuế thành phố Huế đã triển khai chiến dịch cao điểm 15 ngày tuyên truyền, hỗ trợ chính sách thuế và quản lý thuế đối với HKD, bắt đầu từ ngày 16 đến 30/3/2026. Chiến dịch tập trung tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật thuế đối với HKD, giúp người nộp thuế hiểu và thực hiện đúng, tuân thủ tốt nghĩa vụ thuế; hướng dẫn người nộp thuế thực hiện đúng các quy định về hóa đơn điện tử, kê khai doanh thu, nộp thuế theo quy định.

Theo ông Đoàn Vĩ Tuyến, Trưởng Thuế thành phố, song hành với việc phổ biến các quy định mới, Thuế thành phố còn tập trung tuyên truyền quy định về quyền và nghĩa vụ thuế của HKD theo pháp luật thuế hiện hành; quy định về sử dụng hóa đơn điện tử trong hoạt động bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ; thời hạn khai thuế các tháng 1, 2, 3/2026 đối với HKD khai thuế theo tháng; quy định về kê khai doanh thu, xác định số thuế phải nộp theo đúng thực tế kinh doanh; quy định về quản lý doanh thu thông qua tài khoản thanh toán, trách nhiệm của người nộp thuế trong việc cung cấp thông tin phục vụ quản lý thuế. Đồng thời, cảnh báo các hành vi vi phạm pháp luật thuế và hậu quả pháp lý khi thực hiện các hành vi gian lận thuế.

Hình thức tuyên truyền, hỗ trợ cũng sẽ được đa dạng từ các phương tiện truyền thông đại chúng, mạng xã hội hay hỗ trợ trực tiếp tới HKD; phối hợp với chính quyền địa phương niêm yết thông tin tuyên truyền tại các địa điểm công cộng; phát tờ rơi, tài liệu hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế cho HKD. Ngoài ra, Thuế thành phố cũng sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ thông qua đường dây nóng, bộ phận hỗ trợ trực tiếp hoặc trực tuyến để tiếp nhận và giải đáp kịp thời các vướng mắc của người nộp thuế.