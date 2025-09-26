Nâng cao chất lượng các chương trình tín dụng chính sách

Khen thưởng các đơn vị có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2025

Tính đến 30/9, tổng nguồn vốn của chi nhánh đạt 5.312 tỷ đồng, tăng 389 tỷ đồng so với cuối năm 2024, trong đó nguồn vốn nhận ủy thác địa phương đạt 355,8 tỷ đồng, chiếm 6,7% tổng nguồn vốn. Chi nhánh đã triển khai hiệu quả chương trình cho vay học sinh, sinh viên, học viên thạc sĩ, nghiên cứu sinh các ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán (STEM) theo Quyết định số 29/2025/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Sau hơn một tháng triển khai, chi nhánh đã giải ngân cho 19 khách hàng với tổng số tiền hơn 1,55 tỷ đồng.

Không chỉ phát triển quy mô tín dụng, 9 tháng qua, NHCSXH thành phố Huế cũng chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách, 40/40 xã, phường trên địa bàn đều được xếp loại tốt về chất lượng tín dụng.

Những tháng còn lại của năm 2025, chi nhánh tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2025. Trong đó, bám sát chỉ đạo của Trung ương và địa phương, tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền quan tâm chỉ đạo hoạt động tín dụng chính sách. Đẩy mạnh giải ngân và nâng mức cho vay, tập trung các chương trình: học sinh sinh viên, nhà ở xã hội, chương trình theo Quyết định 29 và 157, phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu tín dụng trước 30/11/2025,… Tăng cường huy động vốn, đẩy mạnh phong trào “Gửi tiết kiệm chung tay vì người nghèo”; vận động các tổ chức, cá nhân gửi tiết kiệm nhằm tạo nguồn vốn ổn định… góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an sinh xã hội bền vững trên địa bàn thành phố Huế.

Dịp này, Chi nhánh NHCSXH thành phố đã khen thưởng các đơn vị có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2025.