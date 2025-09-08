Để nguồn vốn tín dụng chính sách phát huy hiệu quả

Ngân hàng Chính sách xã hội phối hợp với các hội đoàn thể khảo sát mô hình

Cánh tay nối dài

Gia đình ông Lê Văn Minh, phường Hương An từng thuộc diện hộ cận nghèo. Loay hoay với cơm áo gạo tiền, cuộc sống gia đình vẫn mãi giẫm chân tại chỗ. Chỉ đến khi ông mạnh dạn vay 100 triệu đồng từ chương trình vay vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm của Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố (NHCSXH), cuộc sống gia đình ông mới thật sự sang trang.

Với khoản vay ưu đãi này, ông Minh mạnh dạn đầu tư máy móc sản xuất gỗ mỹ nghệ, phát triển nghề truyền thống ngay tại địa phương. Sau 3 năm, từ hộ cận nghèo, gia đình ông đã trở nên khấm khá, xây dựng được một xưởng gỗ tạo việc làm thường xuyên cho 6 lao động, với mức thu nhập ổn định từ 6 - 8 triệu đồng/người/tháng.

Ông Minh chia sẻ: “Chúng tôi không chỉ được nguồn vốn tín dụng chính sách tiếp sức mà trong quá trình vay vốn còn nhận được sự đồng hành của các hội đoàn thể, chính quyền trong việc kết nối thị trường; hỗ trợ tư vấn các vấn đề liên quan. Nhờ vậy, tôi yên tâm sản xuất, tạo thêm việc làm cho bà con”.

Thực tế từ các mô hình sử dụng vốn tín dụng chính sách hiệu quả cho thấy, ngoài sự đồng hành của nguồn vốn, sự hỗ trợ về chuyển giao kỹ thuật, giới thiệu mô hình, kết nối thị trường có vai trò khá quan trọng. Đây chính là “chìa khóa” giúp nguồn vốn phát huy hiệu quả, đến đúng người, đúng địa chỉ.

Ông Nguyễn Hoàng Anh Tuấn, Phó Giám đốc NHCSXH chi nhánh thành phố cho hay, thông qua công tác vận động, tuyên truyền, bình xét đến theo dõi, giám sát việc sử dụng vốn, UBMTTQVN cùng các tổ chức chính trị - xã hội như hội nông dân, hội liên hiệp phụ nữ, hội cựu chiến binh, đoàn thanh niên đã hình thành mạng lưới phối hợp cộng đồng vững chắc, giúp vốn vay đến đúng người, đúng mục đích, minh bạch. Đồng thời, việc lồng ghép các chính sách hỗ trợ từ Trung ương, địa phương thông qua các tổ, hội cũng góp phần nâng cao hiệu quả việc sử dụng vốn của người dân.

Sự đồng hành này giúp tín dụng chính sách trở thành công cụ giảm nghèo và đảm bảo an sinh trên địa bàn thành phố. Nếu năm 2023, thành phố còn 7.540 hộ nghèo (tỷ lệ 2,27%) thì đến năm 2024, tỷ lệ này giảm xuống còn 1,4%, và mục tiêu đến cuối năm 2025 con số này là dưới 1,2%.

Đổi mới công tác phối hợp trong tình hình mới

Chiến lược phát triển NHCSXH đến năm 2030 đặt ra mục tiêu nâng cao năng lực tài chính, hiện đại hóa quản trị và mở rộng khả năng cung ứng vốn cho các đối tượng yếu thế, tạo nền tảng pháp lý và định hướng dài hạn cho hoạt động của NHCSXH. Trên địa bàn, Chỉ thị số 64-CT/TU ngày 10/3/2025 của Thành ủy cũng yêu cầu huy động đa dạng nguồn lực, tăng cường giám sát và gắn kết cho vay ưu đãi với các chương trình OCOP, phát triển du lịch cộng đồng, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý. Từ ngày 1/7/2025, việc sắp xếp, tinh gọn đơn vị hành chính cũng đặt ra yêu cầu rà soát mạng lưới điểm giao dịch và điều chỉnh cơ chế vận hành để hoạt động tín dụng chính sách không bị gián đoạn.

Ông Nguyễn Hoàng Anh Tuấn thông tin, thực tiễn hiện nay đặt hoạt động tín dụng, công tác phối hợp trước một loạt thách thức đổi mới, hành động đồng bộ. Trong đó, phải kể đến khả năng thích ứng với tổ chức sau sắp xếp, nâng cao năng lực cán bộ tại điểm giao dịch của NHCSXH; tăng tỷ lệ vốn ủy thác địa phương, đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số để quản lý danh sách khách hàng và cảnh báo rủi ro sớm.

Muốn làm được điều đó, việc phối hợp giữa UBMTTQVN thành phố, các đoàn thể chính trị - xã hội với NHCSXH không chỉ là sự phối hợp chuyển tải vốn hay giám sát sử dụng vốn đơn thuần mà cần phải phối hợp theo chiều sâu. Nghĩa là, song hành với chuyển tải và giám sát sử dụng vốn cần đổi mới từ khâu tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng vốn, hỗ trợ kỹ thuật đến kết nối thị trường, bảo đảm nguồn vốn thực sự trở thành động lực phát triển bền vững. Có như vậy, tín dụng chính sách xã hội mới không phải là “khoản viện trợ” tạm thời, mà là hệ thống chính sách lâu dài, có tổ chức, được quản trị để tạo sức bật cho các hộ yếu thế.