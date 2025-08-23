  • Huế ngày nay Online
Bốc thăm vị trí căn hộ thuộc khối nhà ở xã hội XH1

HNN.VN - Ngày 27/8, Công ty CP Đầu tư và Phát triển bất động sản Cotana Capital tổ chức lễ bốc thăm vị trí căn hộ khối nhà ở xã hội (NOXH) XH1 thuộc chung cư cao tầng OXH1.

 Khách hàng bốc thăm chọn vị trí căn hộ khối nhà ở xã hội

Đây là đợt bốc thăm lần đầu khối NOXH XH1 thuộc khu NOXH chung cư cao tầng OXH1 (Dự án khu phức hợp Thủy Vân giai đoạn 2, khu B - Đô thị mới An Vân Dương) với 330 khách hàng tiến hành bốc thăm mua 86 căn hộ NOXH.

Theo Công ty CP Đầu tư và Phát triển bất động sản Cotana Capital, việc bốc thăm mua NOXH được thực hiện khi số lượng người muốn mua cao hơn số NOXH được mở bán trong đợt này. Những khách hàng này được hưởng chính sách hỗ trợ về NOXH theo quy định của Luật Nhà ở, đáp ứng đủ điều kiện và đã nộp đầy đủ hồ sơ đăng ký mua NOXH cho chủ đầu tư theo quy định.

Hiện nay, Công ty CP Đầu tư và Phát triển bất động sản Cotana Capital đang hoàn thiện dự án Ecogarden với quy mô khoảng 44,65ha. Trong đó, diện tích đất dành riêng để xây dựng NOXH khoảng 3,5ha được quy hoạch xây dựng tại hai khu OXH1 (diện tích khoảng 1,5ha) và OXH2 (diện tích khoảng 2ha), sau khi hoàn thành sẽ cung cấp ra thị trường khoảng 1.084 căn hộ NOXH. 

Tính đến nay, doanh nghiệp này đã hoàn thành khoảng 364 căn hộ tại khu OXH1 và tiếp tục triển khai xây dựng các tòa nhà tiếp thuộc khu vực này, dự kiến cuối năm 2026 sẽ hoàn thành tiếp 210 căn hộ tòa XH1 và năm 2027 sẽ hoàn thiện 149 căn hộ còn lại thuộc tòa XH4 thuộc chung cư cao tầng OXH1.

Để triển khai Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ NOXH cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030” theo quyết định của Chính phủ, UBND thành phố đã ban hành kế hoạch phát triển NOXH, với mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, tổng số căn hộ hoàn thành đạt khoảng 7.700 căn. Trong đó, giai đoạn 2021 - 2025 hoàn thành khoảng 3.100 căn và giai đoạn 2025-2030 hoàn thành khoảng 4.600 căn.

Tin, ảnh: HÀ NGUYÊN
