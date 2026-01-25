  • Huế ngày nay Online
Giá xăng tăng so với kỳ điều hành tuần trước

HNN.VN - Từ 15 giờ hôm nay (29/1), các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đồng loạt điều chỉnh giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu, theo điều hành của liên Bộ Công Thương - Tài chính. Theo đó, giá xăng tại kỳ điều hành hôm nay được điều chỉnh tăng sau phiên giảm vào tuần trước, trong đó giá xăng RON95 tăng sát mốc 19.000 đồng/lít.

Giá xăng điều chỉnh tăng vào chiều 29/1

Giá xăng điều chỉnh tăng vào chiều 29/1 

Cụ thể, giá xăng RON95-III được điều chỉnh tăng 214 đồng/lít, giá bán lẻ không cao hơn 18.845 đồng/lít. Tương tự, giá xăng E5 RON92 tăng 56 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ không cao hơn 18.339 đồng/lít. Cùng xu hướng, giá dầu diesel 0.05S tăng 473 đồng/lít, giá bán không cao hơn 18.173 đồng/lít. Giá dầu hỏa không cao hơn 18.176 đồng/lít, tức được điều chỉnh tăng 226 đồng/lít so với mức hiện hành. Trong khi giá dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 14.633 đồng/kg, tăng 761 đồng/kg so với mức hiện hành.

Ở kỳ điều hành hôm nay, liên bộ Công Thương - Tài chính vẫn không trích lập, không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu.

Tại họp báo thường kỳ Bộ Công Thương sáng 29/1 thông tin, nghị định về kinh doanh xăng dầu sửa đổi dự kiến được ban hành trong tháng 2. Theo đó, nhà điều hành sẽ thay đổi về cách tiếp cận, điều hành giá xăng dầu.

Theo đại diện lãnh đạo Bộ Công Thương, quan điểm điều hành giá xăng dầu là đảm bảo cho doanh nghiệp hoạt động kinh doanh bình thường và tôn trọng diễn biến thị trường. Tức là, doanh nghiệp được trao quyền điều hành giá, đảm bảo cân đối liên quan tới chi phí khác nhau, cung ứng xăng dầu ở các vùng miền. Giá mặt hàng này sẽ lên và xuống theo diễn biến thế giới, với chu kỳ điều hành phù hợp.

Còn quỹ bình ổn giá xăng dầu tập trung lại vào một tài khoản của Nhà nước nhưng không đưa vào ngân sách. Bộ Công Thương phối hợp với các bộ, ngành xây dựng phương án về bình ổn giá mặt hàng này theo pháp luật về giá. Phương án, tiêu chí sử dụng quỹ do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt…

Song Minh
